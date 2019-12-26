 22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як учасник тематичних хакерських форумів чоловік самостійно навчився основам створення шкідливих програмних засобів. Отримані знання почав практикувати для заробітку грошей.

Кіберполіція викрила злочинну схему: користувачу ігрового сервісу в приватні повідомлення направлявся лист. У повідомленні зазначалося, що він виграв промо-код для отримання бонусів у грі. Для того, щоб його отримати, необхідно перейти за посиланням. Посилання перенаправляло користувача на фішинговий ресурс, попередньо створений зловмисником. Цей вебсайт був ідентичний оригіналу, лише частково відрізнялося доменне ім’я.

Для авторизації ресурс пропонував користувачеві ввести свій логін та пароль. Введені дані одразу завантажувались на сервери зловмисника. Таким чином формувались бази даних, які продавались за допомогою хакерських форумів. Хакеру вдалося заробити близько чверті мільйона гривень.

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Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та дві банківські карти, на які здійснювались транзакції незаконно отриманих грошей.

Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки кіберполіцейськими попередньо встановлено, що потерпіло більш як 250 тисяч користувачів мережі "Інтернет".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Наразі проводяться відповідні комп’ютерно-технічні експертизи. Чоловікові загрожує до 5 років ув‘язнення.





