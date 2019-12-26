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Все про:Нацполіція (8714) хакер (386) Чернівці (125)

 22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

22-річний житель Чернівецької області продавав дані користувачів ігрового сервісу. Потерпілими стали понад 250 тис. користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як учасник тематичних хакерських форумів чоловік самостійно навчився основам створення шкідливих програмних засобів. Отримані знання почав практикувати для заробітку грошей.

Кіберполіція викрила злочинну схему: користувачу ігрового сервісу в приватні повідомлення направлявся лист. У повідомленні зазначалося, що він виграв промо-код для отримання бонусів у грі. Для того, щоб його отримати, необхідно перейти за посиланням. Посилання перенаправляло користувача на фішинговий ресурс, попередньо створений зловмисником. Цей вебсайт був ідентичний оригіналу, лише частково відрізнялося доменне ім’я.

Для авторизації ресурс пропонував користувачеві ввести свій логін та пароль. Введені дані одразу завантажувались на сервери зловмисника. Таким чином формувались бази даних, які продавались за допомогою хакерських форумів. Хакеру вдалося заробити близько чверті мільйона гривень.

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Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та дві банківські карти, на які здійснювались транзакції незаконно отриманих грошей.

Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки кіберполіцейськими попередньо встановлено, що потерпіло більш як 250 тисяч користувачів мережі "Інтернет".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Наразі проводяться відповідні комп’ютерно-технічні експертизи. Чоловікові загрожує до 5 років ув‘язнення.

22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція 01
22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція 02
22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167371
 
 
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Перед тем, как сбу или конкурирующие фирмы выхватят его себе, его в обязательном порядке нужно на несколько недель отправить во всеукраинский тур по интернатам, домам малютки, семьям погибших с малолетними детьми, или тех, что остались без единственного сына....
Но это не всё! Обязательно, обязательно!- военные госпитали, реабилитац. центры с калеками, с живым общением и диалогами!
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так его наградить надо..он просто выполнял закон по борьбе с незаконным игровым бизнесом..или он уже у нас законный?
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250000 дебілів, що грають в онлайн-казіно й повелись на це? OMG, і з цими виборцями в одній країні живеш...
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Все 250тыс пострадавших написали заявление в полицию, за ущерб в 1 грн? 22-річний хакер заробив близько 250 тис. грн на викраденні даних користувачів ігрового сервісу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4708
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вывод, перед тем как переходить по ссылке, нужно прочитать от кого адресовано письмо.
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В комментах либо боты либо имбицилы. Во первых: это не хакер, а мамкин лох. Во вторых: на скринах отчетливо видно, что он в КСке акки типо воровал.
Чтобы вы понимали: воровал он у школьников, продать эту хрень некому( только как бд словаря для брутфорса может быть интересна) и технически это сделать может любой школьник ни о каком хакерстве и речи быть не может.
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