 "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компартії України.
Згідно з повідомленням, "учасники конференції з великим інтересом прослухали доповіді: Симоненка Петра Миколайовича - 1-го секретаря ЦК Компартії України, народного депутата України II-VIII скликань - "Сталінський досвід соціалістичних перетворень радянської країни"; Крючкова Георгія Корнійовича - члена Президії ЦК Компартії України, народного депутата України III-IV скликань - "І.В. Сталін як теоретик марксизму-ленінізму"; Мнацаканова Сергія Олександровича - ректора Партійної школи при ЦК Компартії України - "Внесок І.В. Сталіна в національно-державне будівництво СРСР".
Серед тих, хто виступав, був і чинний член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук Солдатенко Валерій Федорович із доповіддю "І. В. Сталін і Україна на переломному історичному етапі", а також голова Київської міської Ради ветеранів, генерал-майор авіації Мартинов Микола Єгорович із виступом "І.В.Сталін - як військовий стратег і організатор Перемоги над фашизмом".
Після завершення заходу Симоненко вручив "пам'ятну медаль до 140-річчя І. В. Сталіна" Солдатенку Валерію Федоровичу та Арсеєнку Анатолію Григоровичу, а "перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович вручив комсомольський квиток представнику київської молоді".
Нагадаємо, 8 липня 2014 року Мін'юст і Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону КПУ на території держави. 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. 28 грудня КПУ звернулася до Київського апеляційного адмінсуду з апеляційною скаргою на відповідну постанову Окружного адмінсуду Києва.
У травні 2018 року в межах проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, правоохоронцям вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курирував росіянин на прізвище Гогічаєв, який підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком. Під час обшуку в Симоненка знайдено пістолет із глушником і 120 набоїв до нього.
эту шайку не взорвали там? б*же, да я этих "борцов" с Муссолини просто бы "порешал" там же, а на след. день бы спросил - ээээ, че там за идиотов мы вчера завалили то?
мрази - оно еще не ответило за все гадости, и продолжает срать то.
я не ходил на выборы, но Баканов - чмо если не пересажает этих тварей. вы че, совсем озверели? - красножопая падаль срет, мало мне разгула попов(спс Петр Алексеичу), так еще и их конкуренты просыпаются(да и не спали то)
Бакан, реагируй(ну да, типо я не знаю шо это с позволения Бакланова то.... шабаш то... чтоб вы пропали мрази)
ну противно ж читати .... то ше "нік" "Артьомія Аствовскаво"?(ледве написав)
ну г*споди, жах просто читати.
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Крамольний анекдот брежнєвського періоду:
На всемирном конгрессе коммунистических движений среди прочего обсуждался дискуссионный вопрос: будут ли деньги в эпоху коммунизма? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого и нет...
Хотя в стране чудес и не такое бывает, чему удивляться...
ещё и съезды собирают.
я бы еще доплачивал шоб люди эту падаль резали для своих собак(вредно, но и в землю не пойдет эта гниль то)
інша справа - "вбивці" Павла Шеремета!
з етімі нада пастроже!
сотона - міф, а Яхве типу реальний, для вірозадих рабів.
Але щойно прийшли "слуги народу" - почало-о-о-ося...
КПУ запрещена? Запрещена. Где, блин, Аваков, который только с вымышленными "нацистами" гаразд бороться? Арестовали бы, нахрен, всех этих чучел и обменяли на крымских татар, которых в России посадили на бешеные сроки хрен знает за что.
Сбивает деньги с комерсов перед НГ, вместо того, чем заниматься безопасностью страны и блокировать запрещенные организации?