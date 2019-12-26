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 "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна. ФОТОрепортаж

У день 140-ї річниці народження радянського керівника Йосипа Сталіна заборонена Комуністична партія України провела в Києві "науково-практичну конференцію" на тему: "І. В. Сталін і революційне перетворення світу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компартії України.

Керуючись ленінськими заповітами: заборонена Компартія провела у Києві конференцію до дня народження Сталіна 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС


Керуючись ленінськими заповітами: заборонена Компартія провела у Києві конференцію до дня народження Сталіна 02

Згідно з повідомленням, "учасники конференції з великим інтересом прослухали доповіді: Симоненка Петра Миколайовича - 1-го секретаря ЦК Компартії України, народного депутата України II-VIII скликань - "Сталінський досвід соціалістичних перетворень радянської країни"; Крючкова Георгія Корнійовича - члена Президії ЦК Компартії України, народного депутата України III-IV скликань - "І.В. Сталін як теоретик марксизму-ленінізму"; Мнацаканова Сергія Олександровича - ректора Партійної школи при ЦК Компартії України - "Внесок І.В. Сталіна в національно-державне будівництво СРСР".

Керуючись ленінськими заповітами: заборонена Компартія провела у Києві конференцію до дня народження Сталіна 03

Також читайте: ОАСК відкрив провадження за позовом Симоненка про скасування наказу Мін'юсту про заборону КПУ

Керуючись ленінськими заповітами: заборонена Компартія провела у Києві конференцію до дня народження Сталіна 04

Серед тих, хто виступав, був і чинний член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук Солдатенко Валерій Федорович із доповіддю "І. В. Сталін і Україна на переломному історичному етапі", а також голова Київської міської Ради ветеранів, генерал-майор авіації Мартинов Микола Єгорович із виступом "І.В.Сталін - як військовий стратег і організатор Перемоги над фашизмом".

Після завершення заходу Симоненко вручив "пам'ятну медаль до 140-річчя І. В. Сталіна" Солдатенку Валерію Федоровичу та Арсеєнку Анатолію Григоровичу, а "перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович вручив комсомольський квиток представнику київської молоді".

Керуючись ленінськими заповітами: заборонена Компартія провела у Києві конференцію до дня народження Сталіна 05

Нагадаємо, 8 липня 2014 року Мін'юст і Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону КПУ на території держави. 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. 28 грудня КПУ звернулася до Київського апеляційного адмінсуду з апеляційною скаргою на відповідну постанову Окружного адмінсуду Києва.

У травні 2018 року в межах проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, правоохоронцям вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курирував росіянин на прізвище Гогічаєв, який підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком. Під час обшуку в Симоненка знайдено пістолет із глушником і 120 набоїв до нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167362
 
 
 Топ коментарі
 
Как были, так и остались уголовниками и террористами.
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тепер вони зєкаманда. калбаса по 2.20 і дужє дякую!
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Как были, так и остались уголовниками и террористами.
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тепер вони *********. калбаса по 2.20 і дужє дякую!
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Эти подонки еще не напились крови украинцев
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При Порохе их запретили, в уголовном порядке. Но, при власти новомалороссов, законы о декоммунизации не работают.
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Соціально близькі плісняві: і ті й ті люто ненавидять Україну й українців...
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вот прям сейчас игровые автоматы бросят и побегут красножопых гонять... "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная КПУ провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина - Цензор.НЕТ 112
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судячи зі всього - аплодисментами.... а, як мінімум, мали б ідентифікувати всіх учасників і притягнути до кримінальної відповідальності організаторів
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А хтось одружився на Євглені Зеленій.
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Я бы предложил их всех собрать и на основе "Сталинского опыты социалистических преобразований" отобрать паспорта и на поле загнать работать даром без зарплаты, за трудодни.
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Комсомольский билет получал в джинсах!
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Воспринимается как бал-маскарад, фрик-шоу, но рожи у дидов совершенно серьезные.
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у нас нет страны....
эту шайку не взорвали там? б*же, да я этих "борцов" с Муссолини просто бы "порешал" там же, а на след. день бы спросил - ээээ, че там за идиотов мы вчера завалили то?
мрази - оно еще не ответило за все гадости, и продолжает срать то.
я не ходил на выборы, но Баканов - чмо если не пересажает этих тварей. вы че, совсем озверели? - красножопая падаль срет, мало мне разгула попов(спс Петр Алексеичу), так еще и их конкуренты просыпаются(да и не спали то)
Бакан, реагируй(ну да, типо я не знаю шо это с позволения Бакланова то.... шабаш то... чтоб вы пропали мрази)
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Комуняки благодарны Цензору за рекламу "сралин жил, жив и будет жить". "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина - Цензор.НЕТ 7809
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придурок на останньому фото з американстким Nike на серці при Сталіні вже валив би ліс десь під Магаданом...
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А где же нац. дружины, с14 и им подобные, или они только за порохом могли гоняться???
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А вообще, скажу я вам как фашист фашистам, хунта у нас в Киеве так себе.
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та фашисты как раз не трогали эту падаль. то Гитлер чет там типо гонял, а потом обнял.... б*же, Тарас Григорович, отойдите, люди думают шо вы воскрес...(о б*же....) помогитееее)
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не стоїть легковажити дєдушкамі - большевікі сотню міліонів граждан, такі, умєртвілі жесточайшім образом. І могут павтаріть, єслі іх нє остановіть
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б*же, братан, ну рідше кривляйся ...
ну противно ж читати .... то ше "нік" "Артьомія Аствовскаво"?(ледве написав)
ну г*споди, жах просто читати.
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вы чего это пиндосские джиннсы и найки на себе наперли?!! какие жы вы после этого камунисты?!! ...
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Опять эти отрыжки совка повылазели! Хотят Сталина,яб многим кто так страдает по совету по Сталину по Ленину.Всеб условия им бы предоставил.За границу хрена им лысого,предпринимательство статью им за спикуляцию,рот открыл на рудники пусть себя чувствуют как при Сталине.
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Можно ещё на каждого по анонимному доносу и помахать ручкой пока одни едут в лагеря, а другие на расстрел.
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Можно вообще все условия предоставить.И психушку и рудники и воронки по ночам,и тройки по ускоренному процессу
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предпринимательство статью им за спикуляцию

...
Крамольний анекдот брежнєвського періоду:

На всемирном конгрессе коммунистических движений среди прочего обсуждался дискуссионный вопрос: будут ли деньги в эпоху коммунизма? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого и нет... "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна - Цензор.НЕТ 6639
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вековой нафталин решил знатного упыря помянуть. ню-ню
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Так эту же мразь, вроде, запретили? Мертвец возрождается? "Голодомор" забыт?
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ѢѢ ! с этим сборищем по заветам их вошьдя и обойтись. без суда и следствия!
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Так если они "запрещённые", то как им позволили собраться на свой шабаш?
Хотя в стране чудес и не такое бывает, чему удивляться...
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Я думал динозавры вымерли, а они
ещё и съезды собирают.
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Резервацию нужно сделать. Небольшую. Туристам билеты продавать.
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стрельбище... "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна - Цензор.НЕТ 7551
я бы еще доплачивал шоб люди эту падаль резали для своих собак(вредно, но и в землю не пойдет эта гниль то)
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Вот этого не надо. Где потом новых взять?
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Джон, я бы нетрадиционалов никогда не назвал красножопыми.... это ух какая обида то(я не п.дераст)
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Зазвичай українські патріоти розганяли ці шабаші, а тепер проспали. Дізнаємося про це збіговисько вже постфактум. Чи наша розвідка пагано працює, чи вороги добре конспіруються, чи одне й друге разом взяте.
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Да кому они нужны, старые маразматики устроили шабаш. можно только с улыбкой к этому отнестись. Какая разведка? Делать ей не х...... .
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Розвідка Карася і Ко, або інших патріотів. Цинічна демонстрація антиукраїнської символіки і вшанування вбивці міліонів українців має присікатися.
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Такое возможно только при Зебилах!
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та вони ж безпечні!
інша справа - "вбивці" Павла Шеремета!
з етімі нада пастроже!
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але "сатана" вбила(з дозволу Боха) щось із 12-15 людей, а Яхве - з 12-15мільйонів"своїх дітей")
сотона - міф, а Яхве типу реальний, для вірозадих рабів.
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А де НадЄжда з гранатометом була?! Аааа... Вона тЄлЄвЄдуШШая, ей некАдА... "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна - Цензор.НЕТ 2539
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Чому цих виродків не арештовують . Це ж пропаганда комунізму , фашизму та мародерства . Хіба в Україні не заборонені людожерські режими ?А тим більше - комуняки . Вони гірше фашистів , стільки людей понищили , війни , теракти , грабежі , вбивства та згвалтування . Воно нам треба ?
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От такої зуйні до ЗекоМанди точно не було. Навпаки, в повітрі панувала свіжа, електрично-озонова ґатмосфера русофобії, антикомунізму та усього оцього.
Але щойно прийшли "слуги народу" - почало-о-о-ося...
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Стара зомбо-гвардія готується до протестних мітингів, мабуть петрусеві на допомогу.
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Смотрю на ихние морды,и перед моим внутренним взором нквд-шные хари в синих галифе в фуражках и наганами стоят,им нет места среди нас в Украине.Глубоко возмущён,что власть не приняла ни каких мер...
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А где же СБУ? В Украине запрещена деятельность наравне с нацистской- коммунистическая деятельнось.Не ровен час,что скоро будем петь: Нам солнца не надо- Нас партия греет.Нам хлеба не надо-Работу давай!
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Нинішню владу потрібно міняти, бо вона нас доведе до комунізму в радянському союзі.
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дать бы им почувствовать "заветы" ленина - сталина в сибири на лесоповале, или расстрелять раз пять у стенки, но каждый раз, типо по настоящему... и глядишь, попустило бы...
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Не так і мало ще залишилося комуняцької мразотини, а Закон про декомунізацію дуже м'який в частині відповідальності
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Зебилы, "ви зробили це разом"!

КПУ запрещена? Запрещена. Где, блин, Аваков, который только с вымышленными "нацистами" гаразд бороться? Арестовали бы, нахрен, всех этих чучел и обменяли на крымских татар, которых в России посадили на бешеные сроки хрен знает за что.
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Чем занимается СБУ?
Сбивает деньги с комерсов перед НГ, вместо того, чем заниматься безопасностью страны и блокировать запрещенные организации?
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