 Ручне управління через друзів і родичів повертається, - співробітниця МОЗ Литовченко про конкурс в НСЗУ. ФОТО

Про це повідомила гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра останній день прийому документів на посаду голови Національної служби здоров‘я України Прийом документів тривав 1 тижден", - написала вона, додавши що, новин на офіційних урядових або міністерських ресурсах про це, так само, як і про якусь рекрутингову активність у цьому напрямі майже не було.

За словами Литовченко, коли формували команди директоратів, шукали попередніх голову НСЗУ чи Центру громадського здоров‘я, вся команда міністерства мала зустрічі із потенційними кандидатами нон-стоп. Ми вмовляли і переконували ризикнути та піти на конкурс, давали безліч паблік токів, виступали на всіх можливих заходах, панелях і майданчиках, писали колонки, в кожному своєму інтерв’ю кричали, що нам потрібні професійні і мотивовані фахівці".

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Чиновниця переконана, що зараз замість професіоналів знову призначають друзів або родичів.

"Так було з призначеною позавчора державним секретарем МОЗ (ексчиновниця Держгеокадастру Інна Солодка. - Ред.), так буде і з усіма іншими вакансіями. Сумне ручне управління через друзів і родичів повертається в державну службу", - резюмує Литовченко.

Нагадаємо, 25 листопада заяву на звільнення написав глава Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд, а 6 грудня про свій намір звільнитися з відомства оголосила також керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко. Вона піде з Міністерства охорони здоров'я практично з усією своєю командою.

17 грудня заступник голови МОЗ Качурец і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук своєю чергою заявив, що з МОЗ йдуть "лояльні до Супрун" співробітники.