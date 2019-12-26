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Все про:конкурс (507) Мінздоров'я (1028) НСЗУ (22) Литовченко Ірина (2)

 Ручне управління через друзів і родичів повертається, - співробітниця МОЗ Литовченко про конкурс в НСЗУ. ФОТО

Конкурс на керівника Національної служби здоров'я України тривав всього тиждень, а інформації про нього практично не було.

Про це повідомила гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра останній день прийому документів на посаду голови Національної служби здоров‘я України Прийом документів тривав 1 тижден", - написала вона, додавши що, новин на офіційних урядових або міністерських ресурсах про це, так само, як і про якусь рекрутингову активність у цьому напрямі майже не було.

Ручне управління через друзів і родичів повертається, - співробітниця МОЗ Литовченко про конкурс в НСЗУ 01

За словами Литовченко, коли формували команди директоратів, шукали попередніх голову НСЗУ чи Центру громадського здоров‘я, вся команда міністерства мала зустрічі із потенційними кандидатами нон-стоп. Ми вмовляли і переконували ризикнути та піти на конкурс, давали безліч паблік токів, виступали на всіх можливих заходах, панелях і майданчиках, писали колонки, в кожному своєму інтерв’ю кричали, що нам потрібні професійні і мотивовані фахівці".

Також читайте: Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко. ФОТО

Чиновниця переконана, що зараз замість професіоналів знову призначають друзів або родичів.

"Так було з призначеною позавчора державним секретарем МОЗ (ексчиновниця Держгеокадастру Інна Солодка. - Ред.), так буде і з усіма іншими вакансіями. Сумне ручне управління через друзів і родичів повертається в державну службу", - резюмує Литовченко.

Нагадаємо, 25 листопада заяву на звільнення написав глава Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд, а 6 грудня про свій намір звільнитися з відомства оголосила також керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко. Вона піде з Міністерства охорони здоров'я практично з усією своєю командою.

17 грудня заступник голови МОЗ Качурец і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук своєю чергою заявив, що з МОЗ йдуть "лояльні до Супрун" співробітники.

Ручне управління через друзів і родичів повертається, - співробітниця МОЗ Литовченко про конкурс в НСЗУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167357
 
 
 Топ коментарі
 
Референдум, конкурси... Ви зробили це разом, зебіли.
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Не здивуюсь, якщо «конкурс виграє» Богатирьова...
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Богатырёва теперь конкурсы в МОЗ устраивает неоффициально.
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Референдум, конкурси... Ви зробили це разом, зебіли.
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Богатырёва теперь конкурсы в МОЗ устраивает неоффициально.
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Не здивуюсь, якщо «конкурс виграє» Богатирьова...
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Поганка

@ivanchenko27457

·24 мин

Бувало, лишали українців розуму..... але так жорстко - то вперше.....


Ручное управление через друзей и родственников возвращается, - сотрудница МОЗ Литовченко о конкурсе в НСЗУ - Цензор.НЕТ 2384



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да 8% илитки однозначно безмоглые дякулы ))
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""Так было с назначенной позавчера государственным секретарем МЗ (экс-чиновница Госгеокадастра Инна Солодкая. - Ред.), так будет и со всеми другими вакансиями. Печальное ручное управление через друзей и родственников возвращается в государственную службу", - резюмирует Литовченко."

В министерство здравоохранения. Из геокадастра.

Только клиника БАРИС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Это не ручное управление возвращается, это возвращается гниль.
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очередная синекурочка
нуну - давай устраивай своих родственников - а потом удивление - а че все развалено ))
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Зебіли, Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Здобутки минулої очільниці МОЗ і команди своїми рішеннями і діями нівелювали. В МОЗ зараз одні блатні і злочинці. Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні їй потрібні родичі, друзі, подруги, понабирала злодюг помічників богатирьових, радників хабарників старої системи або від фарммафії. Вже Радуцькі реанімували схеми розкрадання і схоже вже почали красти. Кришують корупцію, і це тільки початок. Чумаки від фарммафії погрожують активістам, депутатам розправою за відстоювання інтересів народу. Чи то ще буде!? Головне що Супрун з командою немає вже в МОЗ, нікому протидіяти корупції, крадіжкам, кради досхочу. Гряде реванш фармацевтичної мафії. Ждем "покращення" і воно почалося, особливо відчутно на місцях.
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