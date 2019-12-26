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 Події, Фоторепортаж
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 В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту. ФОТОрепортаж

У Харкові поліція вилучила 12 тонн спирту. Алкоголь поліцейські виявили під час загальнодержавних профілактичних заходів з протидії нелегальному обігу спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

З 25 грудня працівники поліції почали перевірку об'єктів можливого незаконного обігу спирту, а саме складів, баз, гаражних кооперативів, "наливайок" та інших закладів.

Так, співробітники слідчого управління, відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області та Шевченківського відділу поліції на вулиці Букова виявили гаражний бокс, в якому незаконно здійснювався розлив спирту. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 12 тонн рідини.

В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту 01

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. 

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В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту 02

Встановлюються особи, причетні до цього факту.

В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту 03
В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту 04
В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту 05
Фото: сайт поліції Харкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167324
 
 
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Надеюсь это не для убийства руСССССССкого журналиста.
Впрочем такой дозой его не убить.
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Отправить пойло на Донбасс террористам -сепаратистам, хай пьют, пока будут пить стрелять не будут.
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ну вот как они узнали? для меня это всегда загадка...))))
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Такое понятие, как оперативная информация Вам известно?
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