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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці, які утримують позиції на маріупольському напрямку, вирішили не залишати цього року без подарунків і російських найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, з мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри.

"Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин", - повідомив старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 01

Як повідомив офіцер, цей новорічний подарунок українські захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.

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Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 02
Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 03
Фото: пресцентр ОС

Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167318
 
   
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Блазню і його кодлу передайте.
Бо воно =прєкратіло стрєлять= і =доґоворілось= про повне припинення вогню, яке має настати до кінця року, до якого залишилося 5 днів.
Хай би хоч по цій =ялинці= спробувало типи снарядів повчити, "головнокомандувач"-=янелох=.
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Повертайтеся хлопці на ротацію в тому ж складі в якому прибули на нульовку..Веселих свят вам та всього найкращого !
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Трохи неточно. Це хлопці отримали "подарунки". І добре було б віддати. "Ялинкою" висотою метрів 30.
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Привезти до офісу "янелоха" і під саме вікно зеленому - лупатому!!!
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Відправте ялинку на Банкову і до посольства параші
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