 В Україні вперше за 15 років провели пересадку серця. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Ковельське міжрайонне територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.
Операція відбулася 23 грудня, її провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим. Бригаді довелося вирушити в Ковель, бо донорське серце неможливо було доставити в Київ.
Пацієнту, який страждав на дилатаційну кардіоміопатію, пересадили серце донора з важкою відкритою черепно-мозковою травмою, у якого констатували смерть мозку. Родичі донора дали дозвіл на те, щоб вилучити в нього органи для пересадки.
Крім серця, у донора вилучили дві нирки. Одну з них пересадили реципієнту тут же, у Ковелі. Операція відбувалася одночасно з операцією з пересадки серця. Другу нирку доставили літаком у Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова в Києві і там пересадили реципієнту.
тем что дабы попасть к кардилогу, нужно отсидеть очередь и к семейному, и к кардиологу, которые принимают в разное время и в разные дни?
никаких кредитов не хватит
заработают потом, без журналистов
Помимо сердца, продали ещё его две почки.
Разбор людей на органы стартовал.
Бедных разбирают на органы а богатым пересаживают.
Моральные уроды рулят в медицине и стране.
Кто констатировал смерть мозга, вот эти наши взяточники и барыги под названием "врачи"?
Моральные уроды - наши "врачи" никогда ничего не только бесплатно не сделают, но даже не окажут первую помощь человеку.
А в реальности, эти моральные уроды типа констатировали смерть ещё живого человека, что бы заработать на его органах... для них деньги не пахнут.
А родственнички подстать этим "врачам"... Вместо того, что бы требовать оказать помощь своему родственнику и сделать всё возможное для спасения своего родича... С радостью продали сердце ещё живого своего родича... да ещё впридачу и его две почки.
...Теперь будет так. допустим человек попал в аварию, особенно вдалеке от дома.
Ну как бы сначала скорая забирает в больницу, а там просто констатируют типа его смерть, что бы не морочиться с ним а сразу заработать на его органах.
У человека сломана ключица, он в бессознательном состоянии, после аварии... а ему уже диагноз заранее готов - смерть мозга... и докажи, что не так. Кто проверит?
То есть у человека есть пульс, сердце работает нормально, другие органы в норме... но он уже для барыг врачей мёртвый... потому что очень нужны деньги... ведь зарплата же маленькая у медиков... а тут можно за какую то констатацию смерти, за справку поиметь тысячи долларов от богатенького дядечки, который ждёт донорский орган на пересадку.
Энцефалограф. Прибор такой, электронный.
это в Советском сцоюзе изобрели то?
там так и есть - подписывать нуна при подаче доков то на права
"Дуйте" запоребрик, там диабетики в очереди за бесплатными стрипсами в аптеке в Питере подрались.
Без шуток, подрались диабетики. писали СМИ запоребрика, у меня осталась ссылка.
Одной стрипсы достались, другой - нет, оттого и драка.
"Высокая" культура быдло масс запоребрика, которая соответствует уровню мед. обслуживания.
При зеленой плесени и у вас так скоро будет.
Почему будет? Да потому, что 73% лохтората воистину "одиннароТ", хотят, чтобы было как в РФ, "бохато", вот им так и будет.