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Все про:Волинь (370) медицина (813) операція (56) трансплантація (39) Ковель (9) Тодуров Борис (14)

 В Україні вперше за 15 років провели пересадку серця. ФОТОрепортаж

Операцію з трансплантації серця провели в лікарні районного рівня в Ковелі Волинської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Ковельське міжрайонне територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Операція відбулася 23 грудня, її провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим. Бригаді довелося вирушити в Ковель, бо донорське серце неможливо було доставити в Київ.

Пацієнту, який страждав на дилатаційну кардіоміопатію, пересадили серце донора з важкою відкритою черепно-мозковою травмою, у якого констатували смерть мозку. Родичі донора дали дозвіл на те, щоб вилучити в нього органи для пересадки.

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Крім серця, у донора вилучили дві нирки. Одну з них пересадили реципієнту тут же, у Ковелі. Операція відбувалася одночасно з операцією з пересадки серця. Другу нирку доставили літаком у Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова в Києві і там пересадили реципієнту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167307
 
 
 Топ коментарі
 
Во как Супрун "разрушила медицину". В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца - Цензор.НЕТ 1523
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Уляна разрушила старую систему. В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца - Цензор.НЕТ 6282
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Супруніха весь час гавкала на Тодурова , а тутешня порохоботва їй підгавкувала ... Уляха зникла , а Борис Тодуров продовжує свою благородну справу !
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каким боком супрунша к закону о трансплантации, который 28 лет не принимали лоббисты иностарнных клиник дабы подоить родителей умирающих детей на сотни тысяч евро?????
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чем? тем что физпроцедуры с первого января от 700 грн за курс????????
тем что дабы попасть к кардилогу, нужно отсидеть очередь и к семейному, и к кардиологу, которые принимают в разное время и в разные дни?
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Супруніха весь час гавкала на Тодурова , а тутешня порохоботва їй підгавкувала ... Уляха зникла , а Борис Тодуров продовжує свою благородну справу !
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не дай бог вам слюнявить тодурову за его благородство....
никаких кредитов не хватит
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можете порекомендувати іншого кардіохірурга в Україні такого ж рівня - кращого і безкоштовного ?
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Друзі були у нащадків тадурова і в амосова. Фігню знайшли в амосова. Вірус. Антібіотіки. А у тадурова треба було сердечко пересаджувати.
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Пациенты, в подавляющем большинстве, не имеют мед.образования. Перегружать специалистов бессмысленными визитами незачем. Если вы считаете что знаете лучше своего семейного врача: чем вы больны, просто заплатите специалисту за визит из своего кармана.
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о да, особенно если семейный купил диплом за сало и не в зуб ногой, бронхит от пневмонии отличить ну не как не может к примеру, а на рентген предписания не обязывает отправлять, или - у вас орви, а потом упс и гнойная бактериальная ангина в инфекционки всплывает ... )) я уже не говорю о каких редких заболеваниях... абсолютно не надо никого перегружать, просто обернуться простыней и ползти в сторону кладбища... как правило в амбулатории вообще никакого лечения, реальную помощь можна получить только в стационаре...
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Це якісь неправильні медики. Всі медики втекли в Європу.
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эти правильные. у них тариф в карман такой что им и здесь хорошо
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Денег сколько содрали с родственников , тем кому пересадили органы ?
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с этого врятли содрали. реклама.
заработают потом, без журналистов
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Нормально так себе поступили родственники человека, получившего черепно - мозговую травму.
Помимо сердца, продали ещё его две почки.
Разбор людей на органы стартовал.
Бедных разбирают на органы а богатым пересаживают.
Моральные уроды рулят в медицине и стране.
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Вы дебил. Не продали, а дали разрешение забрать органы после смерти. Вы бы в такой ситуации как поступили, спасли бы чью-то жизнь или в землю закопали?
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А тепер озвучте скільки коштувала ця операція. І які у нас бідні медики.
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Уже и людей на органы разбирают. Теперь в Украину повалит турист не только за проститутками а и за органами.
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стремно. из Украины обратно можно все что хочешь привезти. от свики и скарлатины до СПИДа и гепатита. оно нам надо?..
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молодец Тодуров, дай Бог тебе здоровья и долгих лет жизни.
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ахаха, о б*же, да Зевс ему и не то даст - бабло, тачки, хаты.... вот такой боб щедр то.. ты такой смешной то
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Радоваться нечему. Раз есть успехи, значит богатая Европа этих врачей переманит или переманят частные клиники для богатых в Украине.
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"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/12/7206431/ Резиденция, элитные квартиры и миллионы "под матрасом": СМИ показали состояние Тодурова" "Украинская правда" от 12.02.2019
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... пересадили сердце донора с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга.
Кто констатировал смерть мозга, вот эти наши взяточники и барыги под названием "врачи"?
Моральные уроды - наши "врачи" никогда ничего не только бесплатно не сделают, но даже не окажут первую помощь человеку.
А в реальности, эти моральные уроды типа констатировали смерть ещё живого человека, что бы заработать на его органах... для них деньги не пахнут.
А родственнички подстать этим "врачам"... Вместо того, что бы требовать оказать помощь своему родственнику и сделать всё возможное для спасения своего родича... С радостью продали сердце ещё живого своего родича... да ещё впридачу и его две почки.
...Теперь будет так. допустим человек попал в аварию, особенно вдалеке от дома.
Ну как бы сначала скорая забирает в больницу, а там просто констатируют типа его смерть, что бы не морочиться с ним а сразу заработать на его органах.
У человека сломана ключица, он в бессознательном состоянии, после аварии... а ему уже диагноз заранее готов - смерть мозга... и докажи, что не так. Кто проверит?
То есть у человека есть пульс, сердце работает нормально, другие органы в норме... но он уже для барыг врачей мёртвый... потому что очень нужны деньги... ведь зарплата же маленькая у медиков... а тут можно за какую то констатацию смерти, за справку поиметь тысячи долларов от богатенького дядечки, который ждёт донорский орган на пересадку.
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>Кто констатировал смерть мозга,


Энцефалограф. Прибор такой, электронный.
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кстати да - Дж. Карлин говорил - че, если вы подписали шо "готов предоставить органы" в правАх, ну, типо В.У., то вас будут спасать после аварии? ... хихихи, засмеялся.
там так и есть - подписывать нуна при подаче доков то на права
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Коли наш ДРУГ помирав від гліобластоми в головному мокзу, зав відділенням сказала, що бере його за додаткові 700 баксів. Особисто їй. Звернулись в Лісод і Феофанію. Лісод - дуже дорого...Феофанія - норм. Друга ми не врятуали.
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Бачили ми таких "лкарів", коли у них перед очами вже "нежилець" стоїть, молодий і сильний, а вони вже його хоронять.
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Борис Тодуров замечательный врач и человек. Можно только преклониться. И хотя я неоднозначно оцениваю пересадки сердца, тем не менее отдаю Тодурову должное. Пришло время уйти в лучший мир - уходи раз Господь так положил. Без пересадок. Тем не менее Тодуров создал замечательный Институт Сердца в трудных условиях, Жаль что только один. Можно было больше как он предлагал. Тысячам людей спас жизнь и здоровье и продолжает работать на благо людей и Украины!
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Не нравится украинская медицина?
"Дуйте" запоребрик, там диабетики в очереди за бесплатными стрипсами в аптеке в Питере подрались.
Без шуток, подрались диабетики. писали СМИ запоребрика, у меня осталась ссылка.
Одной стрипсы достались, другой - нет, оттого и драка.
"Высокая" культура быдло масс запоребрика, которая соответствует уровню мед. обслуживания.
При зеленой плесени и у вас так скоро будет.
Почему будет? Да потому, что 73% лохтората воистину "одиннароТ", хотят, чтобы было как в РФ, "бохато", вот им так и будет.
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Супрун медицину разрушила, те кто остался это исключение.
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Кстати в РФ медицина в основном - бесплатная. У них работает система Семашко, принятая Францией в 1972 году.
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