 В Україні вперше за 15 років провели пересадку серця. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Ковельське міжрайонне територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Операція відбулася 23 грудня, її провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим. Бригаді довелося вирушити в Ковель, бо донорське серце неможливо було доставити в Київ.

Пацієнту, який страждав на дилатаційну кардіоміопатію, пересадили серце донора з важкою відкритою черепно-мозковою травмою, у якого констатували смерть мозку. Родичі донора дали дозвіл на те, щоб вилучити в нього органи для пересадки.

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Крім серця, у донора вилучили дві нирки. Одну з них пересадили реципієнту тут же, у Ковелі. Операція відбувалася одночасно з операцією з пересадки серця. Другу нирку доставили літаком у Національний інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова в Києві і там пересадили реципієнту.

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