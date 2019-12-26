 "Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - Гончарук побував на різдвяному ярмарку. ФОТО

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - написав прем'єр.
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Милованов: мне хватит $10 тыс. на нормальную жизнь.
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Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский порекомендовал вместо телевизионных передач чаще смотреть порно.
Такой совет Комаровский дал зрителям своего канала на Youtube.
Эксперт напомнил о том, что Украина вошла в рейтинг стран, жители которых чаще других смотрят видео для взрослых, и находится в лидерах по количеству пользователей сайта PornHub. По его словам, это новость хорошая.
"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой - здоровее будете", - сказал врач.
Иди работай, а не гуляй / фейсбучь. В стране война, страна в долгах, люди жрут некачественные продукты / не могут получить нормальную медицинскую помощь, природа гробится, разгул преступности, т.е. работы для представителей власти - "до чорта і ще трошки", а он бесит людей тем, что ему с женой гуляется классно. У тебя рабочее время должно быть по 16-20 часов в сутки без выходных и праздников. А в свободное время (4-8 часов) поспал, помылся, поел и опять за работу. Ты такую должность выбрал, тебя за верёвку на шее на неё никто не тянул !!! А хочешь с женой гулять, пить глинтвейн и покупать подарки - напиши заявление на увольнение и живи тогда так, как хочется.