 "Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - Гончарук побував на різдвяному ярмарку. ФОТО

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - написав прем'єр.









