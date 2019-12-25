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Все про:діти (1764) Луганщина (1899) подарунок (26) Різдво (79) операція Об'єднаних сил (1897)

 Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом. ФОТОрепортаж

Представники Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва збираються об'їхати з різдвяними подарунками всі прифронтові школи і дитсадки Луганщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Мені особисто дуже символічно вітати дітей сходу, адже я сама переселенка, мої діти народилися в Луганську. Зараз я проходжу військову службу в армії і виконую завдання саме на Луганщині. Цим дітям як ніколи потрібна будь-яка увага", - сказала офіцер Об'єднаного центру цивільно військової співпраці Ксенія Ергідзей.

Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 01Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 02

Як подарунки військовослужбовці привезли дітям солодощі, канцелярське приладдя, підручники, книжки та іграшки.

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Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 03Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 04

"Найближчим часом військові планують об'їхати всі прифронтові школи і дитячі садки Луганщини, щоб новорічно-різдвяна казка прийшла в оселю кожної дитини", - зазначили в штабі.

Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 05

Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167298
 
   
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Вітаю з Різдвом усіх військових України! Приємно, що офіцер Ксенія Ергідзей відзначає це Свято і мабуть вона має тюркське походження.
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Головне, щоб діти Лугіндонщини при цьому не думали - "ну погодите-кось, хохлы, п***н придёт - русский мир принесёт! а мы ужо ему поможем! дилды срали - и мы вашу хохляндию засрём, будет наша лугандония до Лондона, если не до Карпат, **** blyat!"
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Думаю, що такі люди, як Ксенія передасть їм свою позитивну енергетику і віру. Тоді ці діти не будуть отруєні метастазами "руського міра".
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СРАВНИТЕ С ВАТНОСТАНСКИМИ ФОТКАМИ ОРКОВ С ДЕТЬМИ И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО!
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