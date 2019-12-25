 Солодощі, канцелярія, книжки, іграшки, - військовослужбовці ООС привітали дітей Луганщини з Різдвом. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Мені особисто дуже символічно вітати дітей сходу, адже я сама переселенка, мої діти народилися в Луганську. Зараз я проходжу військову службу в армії і виконую завдання саме на Луганщині. Цим дітям як ніколи потрібна будь-яка увага", - сказала офіцер Об'єднаного центру цивільно військової співпраці Ксенія Ергідзей.

Як подарунки військовослужбовці привезли дітям солодощі, канцелярське приладдя, підручники, книжки та іграшки.

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"Найближчим часом військові планують об'їхати всі прифронтові школи і дитячі садки Луганщини, щоб новорічно-різдвяна казка прийшла в оселю кожної дитини", - зазначили в штабі.