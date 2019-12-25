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 Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові. ФОТОрепортаж

Учасники акції вимагали не включати в списки на обмін трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в 2015 році, внаслідок якого загинуло чотири особи.

Біля будівлі Офісу президента зібралися кілька десятків активістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

В руках вони тримали плакати з портретами загиблих під час теракту.

Учасники акції вважають "аморальним" відпускати "убивць дітей".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Ініціатором мітингу став український письменник Руслан Горовий.

Фото - "Радіо Свобода"

Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 01
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 02
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 03
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 04
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 05
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 06
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 07
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 08
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 09
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 10
Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 11

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, паралельно така само акція відбулася і в Харкові.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167292
 
   
 Топ коментарі
 
даже в ваших зебильных сектах того зебобу уже с дерьмом мешают)))а оно сюда старые методички свои тащит...
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Отличный пример для будущих террористов! Убивай сколько хочешь все равно будешь свободен!
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Молодці Українці, працюємо, на правильний шлях!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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Главнае шо не Парашенко! А то он всех патриотов в тюрмы посадил, а сепаратистов поотпускал!
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во первых ОПе плевать,
во вторых мертвых не вернешь, а живых спасти можно
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Отличный пример для будущих террористов! Убивай сколько хочешь все равно будешь свободен!
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так пусть дальше людей взрывают - все одно их на кацапстан отправят...раздолье
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и в третьих - насрать на чувства и достоинство родственников погибших....
на справедливость и неотвратимость наказания...
Блин..., да что ты куришь то?
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✅Неможливо після 28 років розграбування нашої держави отримати досить швидко значно позитивні зміни в житті країни. Опір нашому Президенту від попередньої влади та олігархії колосальний. Подолати такий тиск Президент Володимир Зеленський зможе тільки при нашій активній та чисельній підтримки.

Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове - Цензор.НЕТ 8221
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даже в ваших зебильных сектах того зебобу уже с дерьмом мешают)))а оно сюда старые методички свои тащит...
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смерть маскалям клятим та тупим зебілам!!!!
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Поганий перекладач в тебе,зебільна лахта, вчи українську☝️☝️☝️. А підтримку вашому главзебілу тільки на дивані можуть палаючими пуканами надати😁😁😁
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Полиграф Полиграхович-007 ще троха попрацювати над граматичними помилками, додати експресії та драматизму й можна буде з такими "палкими промовами" навіть перед бабусями у Кривому Розі виступати ... +0.00001% до "рейтингу" вашої Бубочки гарантований А шо це "гарант" на світлині такий зосереджений? Мабуть на піаніні грає??? Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові - Цензор.НЕТ 9778
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Так уже была подобная новость ниже.
Или зрада не разгоняется?
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Молодці Українці, працюємо, на правильний шлях!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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Лох схоже ще той Лох по всіх статтях та напрямках.
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Якщо поміняють- наступні терористи уже не боятимуться що скінчать життя за гратами.
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