 Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Офісу президента зібралися кілька десятків активістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

В руках вони тримали плакати з портретами загиблих під час теракту.

Учасники акції вважають "аморальним" відпускати "убивць дітей".

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Ініціатором мітингу став український письменник Руслан Горовий.

Фото - "Радіо Свобода"























Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, паралельно така само акція відбулася і в Харкові.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.