 У Прип'яті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку. ФОТО

Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.
Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року приблизно о 01:24 ночі, в ході проведення проєктного випробування турбогенератора №8 на енергоблоці №4. Під час випробування стався гідротермічний вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблоку і покрівля машинного залу частково обвалилися. У різних приміщеннях і на даху виникло понад 30 пожеж.
В результаті аварії стався величезний викид в навколишнє середовище.
Із сільськогосподарського обороту довелось вивести близько 5 млн га земель. Навколо АЕС була створена 30-кілометрова зона відчуження, знищені і поховані сотні дрібних населених пунктів, серед яких і місто Прип'ять. Із зон, що зазнали забруднення, було евакуйовано близько 200 тис. осіб.
до сих пор думаю, что опасно количество радиоактивных ядер, которые распадаются с течением времени
При ядерном (как в Хиросиме). Основная часть радиоактивного заряда - распадается на менее активные элементы.
А в Чернобыле ядерного взрыва не было. Был тепловой. Он разрушил реактор, и разбросал значительную часть радиоактивного вещества по округе. Оно не распалось при взрыве, и теперь идёт его естественный распад от времени
Но раз уже статью про это наваяли, то могли бы дать информацию когда там жить то можно будет... Хотя бы приблизительно...
Со школы помню только о тридцатилетнем маратории...
То есть, уже можно там жить получается?
А мутанти зостануться тільки на сході
https://youtu.be/3mIWkRv7GrM