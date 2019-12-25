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Все про:Новий рік (155) ЧАЕС (135) ялинка (37)

 У Прип'яті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку. ФОТО

Ялинку встановили колишні жителі Прип'яті. Вони прикрасили святкове дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.

Новорічну ялинку встановили біля палацу культури "Енергетик" у центрі міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Місто Прип'ять розташоване на березі річки Прип'ять у 3-х км від Чорнобильській АЕС. До аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47,5 тис. осіб. Нині населення в ньому відсутнє у зв'язку з високим рівнем радіації.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року приблизно о 01:24 ночі, в ході проведення проєктного випробування турбогенератора №8 на енергоблоці №4. Під час випробування стався гідротермічний вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблоку і покрівля машинного залу частково обвалилися. У різних приміщеннях і на даху виникло понад 30 пожеж.

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В результаті аварії стався величезний викид в навколишнє середовище.

Із сільськогосподарського обороту довелось вивести близько 5 млн га земель. Навколо АЕС була створена 30-кілометрова зона відчуження, знищені і поховані сотні дрібних населених пунктів, серед яких і місто Прип'ять. Із зон, що зазнали забруднення, було евакуйовано близько 200 тис. осіб.

У Припяті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку 01
У Припяті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку 02
У Припяті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку 03
У Припяті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167290
 
   
 Топ коментарі
 
Надо S.T.A.L.K.E.R перепройти... Зов Припяти... Эхххх
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Не устроили бы руководители Чернобыльской АЭС эксперимент от проведения которого отказались руководители других АЭС - небыло бы никакой Чернобыльской катастрофы.
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Надо S.T.A.L.K.E.R перепройти... Зов Припяти... Эхххх
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А когда там можно будет жить? Если такое возможно, конечно...
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безусловно, вы правы. но и жить там стали намного раньше - решение о застройке было принято в районе 1949 года. т.е. фсё дело во времени.
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угу, период полураспада и есть время, в течении которого распадается половина радиоактивных ядер.
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почитай определение периода полураспада в разделе ядерная физика. и не жги, ибо ядер мало не бывает
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я читал. не помогло.
до сих пор думаю, что опасно количество радиоактивных ядер, которые распадаются с течением времени
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радиоактивное заражение при наземном взрыве может иметь решающую значение, но в твоем сообщении от 19:41 упомянут только период полураспада.
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я человек и могу ошибаться и не знать много чего. если ты знаешь - напиши, мне интересно будет узнать, что то новоею
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ждем-с, пока не полураспадется разбросанная а.з.
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Между ядерным и тепловым взрывом - есть огромная разница:

При ядерном (как в Хиросиме). Основная часть радиоактивного заряда - распадается на менее активные элементы.

А в Чернобыле ядерного взрыва не было. Был тепловой. Он разрушил реактор, и разбросал значительную часть радиоактивного вещества по округе. Оно не распалось при взрыве, и теперь идёт его естественный распад от времени
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более того, при японские взрывы были наземными.
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Я это понимаю...
Но раз уже статью про это наваяли, то могли бы дать информацию когда там жить то можно будет... Хотя бы приблизительно...
Со школы помню только о тридцатилетнем маратории...
То есть, уже можно там жить получается?
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там можно жить почти везде, но есть места, где концентрация радиоактивных веществ высокая.
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Сэм, Хиросима и Чернобыль это 2 большие разницы!!! Это я тебе как специалист говорю. Не сравнивай.
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Одразу після того, як там СН з чудотворцем Зєлєнскім проведуть новорічний корпоратив. 😁
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Не устроили бы руководители Чернобыльской АЭС эксперимент от проведения которого отказались руководители других АЭС - небыло бы никакой Чернобыльской катастрофы.
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сказал бы проще: кацапские питары сказали надо....
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та, походу, не они то и устроили - так как программа любого эксперимента, в этой области, согласовывается и утверждается генеральным конструктором, а для реакторов рбмк это московский никиэт имени доллежаля
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А дураков, каких мало, оказывается, не много!
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А мені здалося, шо це лугандон. Дуже схоже.
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Років п'ять, і Прип'ять буде краще виглядати...
А мутанти зостануться тільки на сході У Прип'яті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку - Цензор.НЕТ 9672
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SOM, я ващє нічого з твого посту не зрозуміла. Тобто , за п'ять років на Прип'яті буде так добре, шо наше зеля зі своїми квартальними мають шанс там гідно облаштуватися? Нехай щастить! Обіцяю, шо не буду заздрити. Хоча, то буде важко.(
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смотрим официальный клип композиции "marooned" от pink floyd
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А зустрічати новий рік будуть як? Щодо напоїв - без варіантів (горілка та нон-Стоп)... а от стіл - хліб/тушонка/ковбаса, чи буде салат з щупалець кровосіся та холодець з плоті?

У Прип'яті вперше з моменту аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку - Цензор.НЕТ 5941
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