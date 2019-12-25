 За добу надійшло 8 повідомлень про зникнення дітей на Київщині, всіх повернули додому, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Всіх неповнолітніх втікачів оперативно розшукали працівники ювенальної превенції, провели з ними відповідні профілактичні розмови і доставили додому.

У переважній більшості випадків діти втекли з дому до друзів.

На щастя за час "відсутності" розшукуваних, жодних протиправних дій щодо них не було вчинено.

До деяких батьків поліція застосує міру адміністративного покарання за неналежне виховання дітей.

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