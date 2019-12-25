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Все про:здирство (165) СБУ (4967) Артемсіль (2) ДБР (731)

 Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн. неправомірної вигоди службовими особами держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль" та працівниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих "відкатів" відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано.

Серед учасників схеми – заступник начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також деякі службові особи держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод.

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Вони створювали штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт за укладеними договорами. Затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи.

За ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб'єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб'єктами господарської діяльності.

Таким чином створено умови для одержання неправомірних вигод від суб'єктів господарської діяльності та їх представників. Розмір так званого "відкату" встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями проживання, працевлаштування і роботи фігурантів кримінального провадження.

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Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн відкатів у бізнес-структур, - ДБР 01
Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн відкатів у бізнес-структур, - ДБР 02
Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн відкатів у бізнес-структур, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167277
 
   
 Топ коментарі
 
гбр прийшло за відкатом, а гроші вже забрала сбу Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР - Цензор.НЕТ 7076 оце конкуренція... не те, що на АЗС
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че ві Баканов надоже както зарабативать
обновил график поборов сотрудников
и сотрудники както питаются зарабативать чтоб неуволили
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в Украине не открываются картинки из "ВГулаге"
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в пісючниці будеш сам гратися, раз таку х..ню пишеш до чого тут пеця? зараз інша влада, ти нею задоволений? багато змінилося на краще?
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Тысячи ботов и полезных идиотов в социальных сетях беснуются и требуют «забыть о Порохе», «сосредоточиться на нынешних», говорят, что «это уже не актуально».

Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.

Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.
😇
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не сперечаюся з цим..... але "копають" вже півроку і ніх..я...... жодного факту розкрадання, жодних підозр по суті..... так що, садити на основі одного бажання? каломийський вкрав всі Приватовські кошти, разом з рефінансом, чому не кричиш, що його пора садити?
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его надо просто в спам. Я всегда так делаю Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР - Цензор.НЕТ 3851
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Неее, никада!
Пусть все видят его глупость!
😁
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гбр прийшло за відкатом, а гроші вже забрала сбу Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР - Цензор.НЕТ 7076 оце конкуренція... не те, що на АЗС
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Так це нові вимагали відкати чи старі?
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Вимагали старі!
А впіймали - нові!
Розумієш?

Чекаю від тебе жабенятко - воно мені дуже подобається)
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Давай нові, що це були старі. Інакше будеш під номером 3.
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Ось це - ці здирники з чиновників та сбушників справжні українські гниди. Їх - хоч греблю гати. Треба всім суспільством позбавлятися таких й сурово карати.
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заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, и как дальше жить, надо возвращать высшую меру наказания, пока не прекратится этот беспредел.
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А як щодо відповідальності тих, хто таких призначав та відповідає за них?
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Є службові обов'язки та відповідальність. Тому не має значення розуміли вони чи ні, коли призначали корупціонерів.
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Заметьте, фигурируют опять все те же, хто по своей работе должен грудью защищать государственность и бороться со всем тем на чём они попались сами. И эти гады получают за свою работу хорошую(о украинским меркам) зарплату! Но всё им мало...
Как мы сможем побороть коррупцию в Украине, если эта коррупция в нас самих и внашей крови?
Кого не поставь на ответственную властную посаду - он через какое-то время начинает красть и мутить! Всюду за собой мы(они) тянем своих, пусть не шибко умных и профессиональных, но зато преданных и заинтересованных...
Эта болезнь в нас самих. Как нам себя вылечить, хз?
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П'ять років все, як по маслу, от тому і ненавидять ЗЕ-команду, красти мішають.
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Новые-старые, опять непонятка...Берут и те и другие? Кого же весной сажать будут, новых или старых? Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР - Цензор.НЕТ 5304 Чиновники держпідприємства і співробітники СБУ вимагали 800 тис. грн "відкатів" у бізнес-структур, - ДБР - Цензор.НЕТ 2205
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