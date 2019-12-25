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 Через вибух у приватному житловому будинку на Полтавщині загинула жінка, чоловік дістав опіки, - ДСНС. ФОТО

У приватному житловому будинку на Полтавщині стався вибух. Господар оселі госпіталізований у лікарню з опіками. Тіло жінки виявили під завалами будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

24 грудня о 23:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух з наступним горінням в одноповерховому житловому будинку на вул. Пролетарській в с. Мала Перещепина, Новосанжарського району.

Телефонували до рятувальників сусіди, які почули вибух. Вибухом та вогнем знищено житловий будинок.

Вогнеборці врятували господаря будинку 1956 року народження, якого із опіками направлено до Новосанжарської центральної районної лікарні.

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Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло громадянки 1978 року народження.

До гасіння залучалися 8 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Малоперещепенської місцевої пожежної охорони. Збитки та причини події встановлюються.

Через вибух у приватному житловому будинку на Полтавщині загинула жінка, чоловік дістав опіки, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167265
 
 
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Таких випадків буде ще більше. Газова служба не перевіряє ні котли, ні витяжки, нічого, вже другий рік.Їм плювати на безпеку громадян, перевіряють тільки, щоб платили вчасно.
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Відповідальний за безпеку ВЛАСНИК. Читайте ПБСГ
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