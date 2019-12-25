EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  2203  83
Матеріали за темою:
Все про:обмін (562) теракт (697) Харків (1576)

 "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

Близько двох сотень харків'ян зібралися біля будівлі облдержадміністрації, щоб висловити протест проти можливого обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в 2015 році, в результаті якого загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

У центрі міста зібралися представники "Національного корпуса", "Правого сектору", "Фрайкору", громадської організації "Традиції і порядок", передає кореспондентка hromadske.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо", "Не зрадьте загиблих героїв".

"По-перше, злочинці та терористи мають бути покарані тут. Це громадяни України і вони мають бути покарані українським судом. Навіщо ми віддаємо своїх громадян Росії? По-друге, коли ми проводимо такі обміни, як з Цемахом, ми таким чином ніби знімаємо відповідальність з Росії за агресію", — розповів hromadske учасник акції Дмитро Шевчук.

За порядком під час заходу слідкує близько півсотні поліцейських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Раніше активіст Руслан Горовий повідомив, що обвинувачених в теракті біля Палацу спорту в Харкові, в результаті якого в 2015 році загинули чотири людини, можуть видати в РФ в рамках обміну.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Районний суду 3 вересня 2019 року продовжив обвинуваченим дію запобіжного заходу до 1 листопада і відмовив у задоволенні клопотань обвинувачених про зміну і скасування заходів.

Вбивць дітей не міняємо: активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові 01

Вбивць дітей не міняємо: активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові 02
Вбивць дітей не міняємо: активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167263
 
   
 Топ коментарі
 
Привели к власти людей, которые мать родную монетизируют, а потом променяют. Эти променяют кого угодно на что угодно. Такая реальность.
 показати весь коментар
 
Сейчас набежит куча зелеботных троллей и начнет требовать что бы все протестующие и так же родители убитых детей пошли в плен вместо тех кто там находится,а не негуманно непрепядствовали обмену.
 показати весь коментар
 
Вони ж наступним разом підірвуть твого бойфренда, дурню
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да прямо так не меняем.
Уже сколько поменяли и все они виновны в гибели детей.
 показати весь коментар
 
 
что то шмаркле повторить "подвиг" люди мешают...
 показати весь коментар
 
 
Юдей зайнятий визволенням кацапських патологічних вбивць, це його формула миру для Зельонкіна "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове - Цензор.НЕТ 7166
 показати весь коментар
 
 
Ты щас назвал наших бойцов, сидящих ещё с Иловайска патологичными убийцами? Какой же ты ублюдок. Некоторые уже не дождутся обмена, потому что погибли в плену.
 показати весь коментар
 
 
- кацапських патологічних вбивць -,вам,нікчемний "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові - Цензор.НЕТ 9741 в палату намбе 6
 показати весь коментар
 
 
Активисты направляемые чьей-то подлой рукой вредят процессу обмена. Та отдайте террористов за свободу наших! Ну чёж вы такие тупые?
 показати весь коментар
 
 
Вони ж наступним разом підірвуть твого бойфренда, дурню
 показати весь коментар
 
 
насправді - полонених бійців треба міняти ..... навіть ціною цих урків.....але, так званих "політвязнів", які за власною дурістю поперли в парашу - в жодному разі
 показати весь коментар
 
 
А де ґарантії, що урки знову не приїдуть на Україну вбивати невинних людей, не підкладуть бомбу на якомусь дитячому святі? Хто це ґарантує? Ті самі Узєлєнскава, котрі ґарантували спокій цивільному населенню в Щасті та Станиці, а тепер навіть не "виказують занепокоєності" обстрілами домівок?
 показати весь коментар
 
гарантій жодних - але бійці, які захищали Україну, однозначно цього варті
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если в условиях обмена значится всех установленных на всех установленных и противная сторона хочет этих за свободу наших - нужно отдавать. Тут и свои Корчинские и Антоненки неплохо взрывают, так что не стоит думать про врагов. Мне твоё обращение не понравилось. Ты шо рагуль?
 показати весь коментар
 
 
Дятел, а не хочешь оказаться в списках "установленных"?
 показати весь коментар
 
Що б ти казав, якби (боронь Боже) у теракті постраждала твоя дитина? Ти б так само казав, "атдайтє іх"? Чи ти хочеш прецедентів, коли за тероризм наволоч не несе відповідальності, бо знає, що її поміняють? Олігофрени регулярно їздять у Крим та расєйку, поповнюючи обмінний фонд.
 показати весь коментар
 
 
Их можно обменять, потом ликвидировать. Или у нас нет спецов?
 показати весь коментар
 
Спецов много. Сейчас их как раз сажают. Новости то смотрите? 🤔
 показати весь коментар
 
 
Хто? Музыкант и кардиохирург? Они может и спецы, но точно не в борьбе с террористами. Они сами подозреваются в терроризме.
 показати весь коментар
 
а что матерям погибших детей сказать? что эти хлопцы в россию жить поехали! террористов не меняют не в одной цивилизованной стране! а если такой умный и в добавок кацманавт, себя предложи! Украина возвращает военно пленных и политзаключенных. террористы отбывают наказание в стране совершившей тер. акт.
 показати весь коментар
 
 
Что вы знаете о террористах, о переговорах с ними, об обменах и их устранении? Матерям сказать, что так надо, для освобождения живых, которых истязают на подвалах.
 показати весь коментар
 
 
Привели к власти людей, которые мать родную монетизируют, а потом променяют. Эти променяют кого угодно на что угодно. Такая реальность.
 показати весь коментар
 
 
Виноват, со словом "людей" я тут загнул. Существ, так точнее. От человеческого там ноль.
 показати весь коментар
 
 
Разагнались отомстить что аж своих бросили и забыли в яме. Сначала своих вытягивают.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас набежит куча зелеботных троллей и начнет требовать что бы все протестующие и так же родители убитых детей пошли в плен вместо тех кто там находится,а не негуманно непрепядствовали обмену.
 показати весь коментар
 
 
Он шаронафт трохи вище це вже озвучив. Проте що з нього взяти... Шаронафт
 показати весь коментар
 
Оно долбанутое шарием несет такую хрень.
Начитался новостей из соседнего государства и заявляет что у нас есть спецы для их последующей ликвидации.
Сам то таким спецом быть не хочет,спецом - камикадзе.
 показати весь коментар
 
 
У бубочки свій погляд на це. мЬІру мЬІр.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты даже не поняло смысла слова "мир".
Мир, это не только мирное существование!
Мир, это то, что тебя окружает.
Этот Мир начинается с тебя.
Не будет тебя, не будет твоего Мира.
 показати весь коментар
 
Коли я це паняв, тебе ще на світі не було, салабон.
 показати весь коментар
 
 
зебилы,вот не знаю гонит мендель или нет,но это если так то "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове - Цензор.НЕТ 4033
"Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом."
 показати весь коментар
 
 
В администрации президента заверили, что украинцы не останутся без новогоднего поздравления. В настоящее время решается вопрос о том, кто обратится с праздничной речью к нации. Среди кандидатов - член партии «Слуга народа», борец Жан Беленюк, министр экономики Тимофей Милованов или посол США на Украине Уильям Тейлор. Кто именно появится на телеэкранах в новогоднюю ночь, станет сюрпризом для жителей страны.
«Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович ещё в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика», - сказала Юлия Мендель.
 показати весь коментар
 
 
Тебя это расстроило?
Позвони 31.12.2019 в 23-59 Петру Алексеевичу.
И он тебя поздравит.
 показати весь коментар
 
 
он меня и так по Прямому поздравлять будет с 23 50 - 24 00)за вас ,зебанатики,волнуюсь
 показати весь коментар
 
 
иди уже, убогенький),даже неудобно тебя троллить -тем более праздник такой
 показати весь коментар
 
 
ты даже не понимаешь какая ты убогая в силу своей врождённой @банутости
 показати весь коментар
 
 
Нехай не свистить Мандель. Поздоровлення мона подати в запису, але їх цьому не вчили в Трускавці.
 показати весь коментар
 
 
Ну, тупая фейкомётчица! Поздравление, как правило, записано заранее и в нужное время транслируется в записи. Или ты думаешь, что президенту нех делать в новогоднюю ночь, как в прямом эфире речь толкать?
 показати весь коментар
 
 
Та оно вообще не думает - старческий маразм.
Пенсионер ЗапорожСтали.
Причем, почетный пенсионер! Стахановец! И победитель соцсоревнования!
 показати весь коментар
 
 
вот веселуха будет с зебанатов,если это не фейк и вас милованов вместо шмаркли поздравит "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове - Цензор.НЕТ 2964
 показати весь коментар
 
 
Это вас реально беспокоит? Вы хотите об этом поговорить?
 показати весь коментар
 
так-то бабломойский может запись свою подсунуть, потроллить свой скот немного.
 показати весь коментар
 
 
но это стёб "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові - Цензор.НЕТ 4622

Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. (с)
 показати весь коментар
 
 
Расейская Фейкоминетчица Симоньян когда то про детей Беслана озаботилась сказав что захвачено всего 300 человек,а на самом деле 1 500.и эта крыса до сихъ пор фейки фигачит...Скабеевщина однако.
 показати весь коментар
 
Оченно беспокоят ее дети Донбасса,а дети Сирии почему то нет.
Их можно убивать пачками потому что погода хорошая.
 показати весь коментар
 
 
Должны быть наказаны ВСЕ преступники и террористы!
 показати весь коментар
 
во тебя полу пихт штырит! сидишь на Альбионе так сиди. а прежде чем писАть бред, узнай всю правду! скоро аваков до вас приедет язык учить.луценко с половинкой учат и ему не помешает!
 показати весь коментар
 
500 детей Донбасса которых украла дохлая дохтар Лиза,бесследно исчезли на просторах расеи.Наверное на органы пошли...
 показати весь коментар
 
 
Говорят что доктор Лиза стала беспокоиться о детях донбасса еще задолго до начала АТО.
Когда посетила будущие наридные республики с визитом и беспокоилась о размещении военных госпиталей.
Не повезло донбассу с этим интересом.
Тех детей донбасса которые помладьше назначили на роль закральных жертв,а тех что постарше на роль пушечного мяса _ еще до их рождения.
Посчитайте.
Если раша готовила войну 15 лет значит эти дети все были в процессе рождения уже запланированы на убой.
Вот циничные твари.
 показати весь коментар
 
 
Куда девают детей на россии очень подробно рассказал Александр Невзоров пару лет назад.Это даже не шок......
 показати весь коментар
 
 
Нет ни одного плаката про терроризм.Взрыв -это терроризм.Это понятные лозунги на всеках языках.Террористы!!Орда сама откажется их принять!!А Ордло -примет.
 показати весь коментар
 
Один вопрос, а есть ли среди активистов родственники которых - бойцы ВСУ находящиеся в плену у парашинцев. Если есть, то выражаю им уважение. Но я сомневаюсь в этом. Моей знакомой сын защищает Украину от парашинцев. Приезжал в отпуск с друзьями, бойцами из его отделения. Один из них был в плену в рашинских наемников два года. Ему плоскогубцами это зверье вырвало зубы, избивали. Он не предал Родину, не предал Украину. А теперь вопрос, может его не надо было вызволять? Это спросите у матерей и жен, сыновья и мужья которых в плену. Я думаю что НАДО вызволять из плена. А этих шакалов рано или поздно накажут.
Так, что такие митинги активистов под сомнением! Сейчас развелось очень много проплаченых "активистов".
 показати весь коментар
 
 
На россии катастрофа с демографией по словам Зюганова,так что все еще не закончено....крысы кремля хуже нацистов
 показати весь коментар
 
 
Лично я считаю что обмен обмену рознь.Понимаю обмен военнопленными,понимаю обмен политически неугодными.Но не могу понять обмен преступников,диверсантов,предателей на граждан Украины которые не имеют отношение ни к войне ни к политике типа Гриба.
При таких обменах кацапы будут просто отлавливать всех украинцев на своей територии и обменивать на кацапских преступников которые должны быть наказаны за совершение преступлений в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Здесь та ПРАВ. Не хрен было ехать в кацапию на заработки или еще по каким-то своим меркантильным делам.
 показати весь коментар
 
 
Вы шо , Гриб тут патриот, среди здешних любителей пети.
 показати весь коментар
 
 
Воно вже так є. Міняють убивць, справжніх монстрів у гуманоїдному обличчі на дурнів, які пруться на Росію до двоюрідної сестри троюрідного стрия чи на заробітки, начебто в Європі бракує можливостей підзаробити.
 показати весь коментар
 
Да почему то и у Вас кацапы похищяют украинцев и безпрепятственно их увозят в ********.
 показати весь коментар
 
Не тільки українців, це не був відокремлений випадок. А що ми, громадяни, можемо зробити? Хиба що попереджувати громадян України, що місцеве КГБ є філіалом ФСБ. Але, коли щиро, ви й самі цього не знаєте?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени 25.03.2019/У пианиста с времён корпоративов в РФ обязательства перед Путиным а не перед украинцами.
 показати весь коментар
 
 
Вылезли какие-то ахтивисты нацистского типа под названием Фрайкор которые домагаются и кидаются яйцами в гомосеков и повалили бюст Жукову. А где эти борцуны были в 14-м ?

И когда у нас уже появятся штурмовики СА Рема ? Если Хренкор (который родом из Дойчланда) уже завелся.
 показати весь коментар
 
Расскажите матерям пленных атошников, почему их дети должны и дальше страдать по концлагерях и подвалах.
 показати весь коментар
 
 
Что то у меня большие сомнения что это патриоты ... Ведь в тюрьмах лднр сидят еще пленные со времен Иловайска и Дебальцево . Пропагандисты Кремля недавно брали у них интервью - некоторые из них уже не верят что их выменяют . Кто ж будет воевать за Украину если так плевать на своих пленных ? Евреи как известно поменяли своего сержанта на тысячу с чем то палестинцев среди которых были осужденные убийцы евреев . У евреев надо учится патриотизму !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору