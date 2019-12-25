 "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
У центрі міста зібралися представники "Національного корпуса", "Правого сектору", "Фрайкору", громадської організації "Традиції і порядок", передає кореспондентка hromadske.
Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Непокаране зло повертається", "Вбивць дітей не міняємо", "Не зрадьте загиблих героїв".
"По-перше, злочинці та терористи мають бути покарані тут. Це громадяни України і вони мають бути покарані українським судом. Навіщо ми віддаємо своїх громадян Росії? По-друге, коли ми проводимо такі обміни, як з Цемахом, ми таким чином ніби знімаємо відповідальність з Росії за агресію", — розповів hromadske учасник акції Дмитро Шевчук.
За порядком під час заходу слідкує близько півсотні поліцейських.
Раніше активіст Руслан Горовий повідомив, що обвинувачених в теракті біля Палацу спорту в Харкові, в результаті якого в 2015 році загинули чотири людини, можуть видати в РФ в рамках обміну.
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.
26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.
За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.
Районний суду 3 вересня 2019 року продовжив обвинуваченим дію запобіжного заходу до 1 листопада і відмовив у задоволенні клопотань обвинувачених про зміну і скасування заходів.
Уже сколько поменяли и все они виновны в гибели детей.
Начитался новостей из соседнего государства и заявляет что у нас есть спецы для их последующей ликвидации.
Сам то таким спецом быть не хочет,спецом - камикадзе.
Мир, это не только мирное существование!
Мир, это то, что тебя окружает.
Этот Мир начинается с тебя.
Не будет тебя, не будет твоего Мира.
"Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом."
«Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович ещё в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика», - сказала Юлия Мендель.
Позвони 31.12.2019 в 23-59 Петру Алексеевичу.
И он тебя поздравит.
Чего разоралась?
Пенсионер ЗапорожСтали.
Причем, почетный пенсионер! Стахановец! И победитель соцсоревнования!
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. (с)
Их можно убивать пачками потому что погода хорошая.
😇
Когда посетила будущие наридные республики с визитом и беспокоилась о размещении военных госпиталей.
Не повезло донбассу с этим интересом.
Тех детей донбасса которые помладьше назначили на роль закральных жертв,а тех что постарше на роль пушечного мяса _ еще до их рождения.
Посчитайте.
Если раша готовила войну 15 лет значит эти дети все были в процессе рождения уже запланированы на убой.
Вот циничные твари.
Так, что такие митинги активистов под сомнением! Сейчас развелось очень много проплаченых "активистов".
При таких обменах кацапы будут просто отлавливать всех украинцев на своей територии и обменивать на кацапских преступников которые должны быть наказаны за совершение преступлений в Украине.
И когда у нас уже появятся штурмовики СА Рема ? Если Хренкор (который родом из Дойчланда) уже завелся.