 Військовослужбовець Міноборони за 40 тис. грн надавав відстрочку від призову на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.
Начальник одного з відділень структурного підрозділу Міністерства оборони України, використовуючи своє службове положення, організував схему одержання "відкатів" за виграш у тендері на постачання природнього газу для об’єктів МОУ м. Хмельницький на 2019-2020 рр.
Під час проведення комплексу процесуальних заходів правоохоронці задокументували одержання 80 тисяч гривень неправомірної вигоди через залученого посередника.
Крім того, в ході досудового розслідування було задокументовано отримання службовцем 40 тисяч хабара за вплив на посадових осіб одного з військоматів області.
За визначену грошову нагороду підозрюваний обіцяв допомогти з вирішенням питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу місцевому жителю.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання, роботи та в транспортному засобі фігуранта справи було виявлено та вилучено підтверджуючі документи щодо вчинення кримінального правопорушення та кошти, які останній отримав в якості неправомірної вигоди.
Вирішується питання щодо затримання військовослужбовця в порядку ст.208 КПК України та оголошення підозри останньому.
Тривають слідчі дії.
Купец(образно) заплатит налогов шоп обмундировать и оплатить 190 солдиков, которые реально хотят погибать, служить, втрачать ноги и прочие руки.... это жестко, но это правда.
плюсани мой комент(протирает тактическую ракету в Ракетных войсках)
Хотя, 40 тыс.гривен за отсрочку это круто!
Брал бы по 10, до сих пор бы работал.
Жадность губит фраеров!
я те не могу представить, то есть ты, как я тя уважаю шо ты съ...бнул из этого парашного болота то...
держись там. а вот мы можем дойти до Мюнхена....(встречается с "Леопардами"), ну ладно, Львов ваш, так и быть, с Винницей, да не стреляйте уже..... а за то диды...., на, на еще и Житомир.... только мир подписать надо(левой ногой), да, и Киев берите, это исконно немецкий город(откатывает остатки "армии")
Да и особо не напрягаются.