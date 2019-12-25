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 Військовослужбовець Міноборони за 40 тис. грн надавав відстрочку від призову на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Військовослужбовець був викритий у хабарі в 80 тис. грн за виграш у тендері і 40 тис. грн за допомогу в наданні відстрочки від призову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Начальник одного з відділень структурного підрозділу Міністерства оборони України, використовуючи своє службове положення, організував схему одержання "відкатів" за виграш у тендері на постачання природнього газу для об’єктів МОУ м. Хмельницький на 2019-2020 рр.

Під час проведення комплексу процесуальних заходів правоохоронці задокументували одержання 80 тисяч гривень неправомірної вигоди через залученого посередника.

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Крім того, в ході досудового розслідування було задокументовано отримання службовцем 40 тисяч хабара за вплив на посадових осіб одного з військоматів області.

За визначену грошову нагороду підозрюваний обіцяв допомогти з вирішенням питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу місцевому жителю.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання, роботи та в транспортному засобі фігуранта справи було виявлено та вилучено підтверджуючі документи щодо вчинення кримінального правопорушення та кошти, які останній отримав в якості неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо затримання військовослужбовця в порядку ст.208 КПК України та оголошення підозри останньому.

Тривають слідчі дії.

Військовослужбовець Міноборони за 40 тис. грн надавав відстрочку від призову на Хмельниччині, - Нацполіція 01
Військовослужбовець Міноборони за 40 тис. грн надавав відстрочку від призову на Хмельниччині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167260
 
 
 Топ коментарі
 
У каждого свой бизнес...
Хотя, 40 тыс.гривен за отсрочку это круто!
Брал бы по 10, до сих пор бы работал.
Жадность губит фраеров!
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Мусоров в два раза больше, чем солдат
Да и особо не напрягаются.
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Приковать цепью на передовой и что бы был всегда под прицелом.
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Хорошими делами прославиться нельзя. Хоть, правда, прославился..
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Не нужно по приказу защищать.
Купец(образно) заплатит налогов шоп обмундировать и оплатить 190 солдиков, которые реально хотят погибать, служить, втрачать ноги и прочие руки.... это жестко, но это правда.
плюсани мой комент(протирает тактическую ракету в Ракетных войсках)
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Приковать цепью на передовой и что бы был всегда под прицелом.
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У каждого свой бизнес...
Хотя, 40 тыс.гривен за отсрочку это круто!
Брал бы по 10, до сих пор бы работал.
Жадность губит фраеров!
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братуха, мне кажется как и тебе - шо там "по-плану" и он не поделился.
я те не могу представить, то есть ты, как я тя уважаю шо ты съ...бнул из этого парашного болота то...
держись там. а вот мы можем дойти до Мюнхена....(встречается с "Леопардами"), ну ладно, Львов ваш, так и быть, с Винницей, да не стреляйте уже..... а за то диды...., на, на еще и Житомир.... только мир подписать надо(левой ногой), да, и Киев берите, это исконно немецкий город(откатывает остатки "армии")
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Мусоров в два раза больше, чем солдат
Да и особо не напрягаются.
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Санта Клаус из Минобороны практически даром ))) 40 тыс.( сущие пустяки ) делал людей счастливыми . Не политические ли здесь преследования ? В последнее время все воры и коррупционеры вдруг стали "политическими" .При предыдущей власти такого не было.
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