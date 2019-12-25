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Все про:танк (280) Донбас (12854) найманці РФ (927)

 Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час одного з боїв на Донбасі влітку 2014 року російські найманці, відступаючи, заїхали в болото і покинули танки. Українські воїни змогли дістати один із них і поставити в стрій ЗСУ. Шлях танка з Росії в Україну вдалося відстежити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

Танк, про який йдеться, моделі Т-72Б1. Вперше його зафіксовано на відео 22 серпня 2014 року. Тоді терористи опублікували в YouTube відео з назвою "Бої в Зеленому та Грабському під Іловайськом. Підрозділ командира донецького ополчення Сені".

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 01

На відео до найманців РФ на підмогу приїхало 2 танки моделі Т-72Б1.

На першому танку моделі Т-72Б1 видно той самий номер "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоною фарбою додали номер "13", на захисному екрані номер "225" і білий знак незаконного збройного формування "Оплот".

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 02

Наприкінці відео видно знищену БМП-2. Найманці РФ розповідають на камеру про зачистку села від українців.

Ця БМП-2 належала українським воїнам і була втрачена 20-го серпня в селі Грабське. Це свідчить про те, що російські танки з колони, яка перевозила військову техніку до кордону, вже 20-го серпня воюють проти українців у районі Іловайська.

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 03

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 04

Далі цей танк "37-й" відправлять у район Донецька.

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 05

24 серпня, бойовики починають штурм українських блокпостів у районі села Сигнальне і селища Оленівка.

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 06

Сигнальне атакували 4 танки бойовиків з піхотою, на захист блокпоста з танків стояв всього один танк Т-64БВ командира Миколи Тишика, навідника-оператора Андрія Мудрика і водія-механіка Олександра Пугача з 51-ї окремої механізованої бригади (нині 14-та ОМБр).

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 07

Російські збройні формування мали перевагу в техніці над українцями, але першим же пострілом український танк знищує танк бойовиків.

Також дивіться: Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра. ВIДЕО

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 08

Завдяки героїчним діям українців, терористи починають розбігатися, піхота і командир тікають з поля бою і кидають на дорозі навіть машину командира, а два останні танки Т-72, відступаючи, заїхали в болото і там застрягли, екіпаж кинув танки.

Командир другого танка бойовиків детально описав втечу своїх товаришів, описав свої враження від побаченого знищеного українцями танка та описав те, як два останні танки Т-72 застрягли в болоті.

Після бою українські солдати вирішили оглянути кинуті танки в болоті.

Один з танків виявляється моделі Т-72Б 1989 року, з динамічним захистом контакт-5, ця модель з 1989 не перебуває на озброєнні України. Отже, танк міг опинитися на Донбасі тільки з Росії.

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 09

Українським солдатам не вдається витягнути танк із болота, танк довелося спалити і він залишиться там на довгий час.

Дивіться: Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 10

Другий танк виходить дістати з болота, а ним виявляється той самий танк моделі Т-72Б1, який перевозили російські військові до українського кордону і який воював з українцями під Іловайськом, танк з номером "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоний номер "13" і на захисному екрані номер "225".

Танк виявляється повністю в робочому стан, і коли українські танкісти його оглядають, то дивуються, на скільки в хорошому стані танк був, на відміну від українських танків, які потребували ремонту. У танку ще знаходять зброю танкістів, дістають з танка радянський прапор, який кинули бойовики і залишають собі знак "Оплот" з танка.

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 11Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 12

Далі танк передають в 20-й батальйон територіальної оборони "Дніпропетровськ", танк перефарбують, наносять напис "Дніпро" з номером "20-1".

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 13Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 14
Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 15

Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії 16

Літо 2015 року. Фарба трохи стерлася, але на блоках динамічного захисту ще видно букви від слова "Дніпро".

3-го грудня 2015 року СБУ проведе детальну відеофіксацію двох трофейних російських танків моделі Т-72Б1 (цей танк на відео з 2 хв 13 сек.).

Тепер російський танк стоїть у строю Української армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167253
 
   
 Топ коментарі
 
Мало кацапов удобрило нашу землю , сыпьте им от души хлопцы☝️☝️☝️. Спасибо за мир на цивилизованной территории. Дай боже избавиться ещё от зебилов во власти и головах 🤔🤔🤔
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Кацапський спецназ? Бачили вже.
Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1550
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украинцы сдали экзамен....
есть надежда..

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4386

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7663
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Это при нём казламордых на танках в болото загоняли.
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Прикольный логотип у зеленой команды.
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Во-во... И я "об этом"... То "гнал" про "зраду" и "оффшорника", а теперь "гонишь" на "Блазня"...
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Ти ще й кацапа у підвалі переховуєш? То хоч не пиши на форумі... Прийдуть бандерівці - обох на шибеницю чи встрелять із рушниці, не допоможе й "паляниця" Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7794
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Передай йому у підвал ріпи та настоянки глоду - подобрішає...
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Ти не пропустив літеру? "За індЄю"? Бідолашний, так зубожів що не можеш купити індичку на Різдво? Впіймай ворону, це теж м'ясо. Поїж, голосніше каркати будеш.
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Я тэтэ нэ поЙняв, сэлючэ. Шо тоби нада?
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Тобі точно потрібен "логопеф". А без нього - ти нижче порогу моєї уваги. Як той песик з анекдоту - "а я ніхто. Я сюди по**ати зайшов". Ну не співчуваю я убогим та дефективним. що поробиш.
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Е-е-еее... Cat - то взагалі-то кіт (а кит - whale).
Пердун англійською farter
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"За індЄю"
...
А може, то він за Індію проти "вішну-вати"?
(Вішну підтримує Всесвіт, тобто "вішну-вата" - бавовняні індійці, котрі за расєюшку та СТАБИЛЬНОСТЬ... "хинди, руси - бхай-бхай")
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Воно не знає де Індія. Йому би шматочок індички з'їсти.
До речі, мене завжди веселили мультимовні меню турецьких ресторанів:
Tr: Hindu
En: Turkey
Ru: Турция.
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До речі, про ресторани - ось дві універсальні відповіді для отаких опонентів, як в даному випадку ("вы мужчины креветка" - звучить як "сударь, вы подлец"... до того ж "креветка мужчины" можна розцінити як "йух" - така собі "креветка у штанях"):

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 9862
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а про что новость то, а мужчина-креветка? спамишь зачем?
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Люди, просто, Родество празднуют, как все "нормальные "православные", (включая Русскую православную церковь США и греков), правильно... А я - атеист... Хоть я не "бот", но я - на месте... Привет тебе, "шалава лахтинская"...
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
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Ти чого смикаєшся? Тобі доплачують якщо саме вони тебе пошлють? Вважай що я замість Алі. Пшол Nach Osten!
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нельзя ники перекручивать - за это бан. Я написал Абу, а ты его зачем то Али обозвал. Олд кар? Буду называть тебя СтарыйПердун.
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Мені байдуже як люди з "фефектами фікції" (С) можуть або не можуть когось назвати і що вимовити взагалі. Якщо природа на комусь вирішила відпочити, я тим не співчуваю. Читав днями цікаву книжку про генетику котів та селекційну роботу. Автор - ветлікар за освітою.
Може хтось у майбутньому напише книжку про генетику совків, комуняк, даунецьких та зебілів. Мабуть в авторському колективі тієї книжки мають бути психіатр і олігофренопедагог.
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Хоть 1 человек это прочтет? Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6880 Пышы щэ, сэлюче ))
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Провокатор, як відпочив за три доби?
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видимо, тебя легко спровоцировать, пупоризка? Эх, нервишки
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Почти на всех волонтеров заведены дела? У тебя значит статистика есть? Сколько вообще волонтеров и на скольких из них заведены дела?
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Жаль,что такое дерьмо ремонтируют. Вместо того,чтобы выпускать современные танки.
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США для себя уже 30 лет танки не выпускают, только ремонтируют..
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конечно же нет..
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Що зебіл, скучив за мною, поки перебував у лазні. Ти спитав у мамки: скільки разів пупорізка тебе гепнула об підлогу?
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Что, понравилась тебе твоя кликуха, пупоризка? Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6065
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Уточнення: ґепнула особою об стать (з тих годинників аж шлюб мозку розвинувся).
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Особою об стать - це геніально! Цей Максімка - хвора дитинка, але ж якесь воно дуже смердюче.
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Танк оказывается полностью в рабочем состояние и когда украинские танкисты его осматривают, то удивляются на сколько в хорошем состояние танк находился, в отличие от украинских танковИсточник: https://censor.net.ua/p3167253
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Так вы же, свиньи, воевали, все четверть века, после "обретения независимости" (я с 1991-го, никак не мог понять, от кого вы "независимые" стали)... А украинцы просто жили... Им "военное железо" было без надобности... У нас смертные потери и ранения, максимально "парой десятков" исчислялись, за ГОДЫ!!! А у вас - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ!!!Вы - "разбойная нация"... И этим всё сказано...
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если харьковский танковый за время войны, под командованием барыги, не поставил ВСУ ни одного нового танка, приходится довольствоваться трофейным металлоломом! посмотрим на успехи зеленой команды! Слава Украине!
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Отличная работа армии.
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
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ну да.что оно тебе дало????ни-че-го.ВОТ И НЕХЕР за такое воевать..."железная логика"
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Шкода що екіпажі встигли втекти. Інакше можна було би продати рештки жмурів їхнім родичам або в якийсь лугандійський музей і за ті гроші відремонтувати танки.
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СтарыйПердун - иди и лови сепаров! Нечего испражнятся на сайте!
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Це добре, тільки з яких пір мордорські військові стали расійскіє найомнікі?
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Успехов танкистам! Воевать на трофейной, добытой в бою технике, особенно приятно.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
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Як то кажуть: у танку головне не обіср@тись. А кацапи, походу, таки обіср@лись та повтікали.
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Согласно заветам Украинца Леонида Быкова...махнули не глядя !
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Кацапським трактористам, особливо тим які мріють побуцкатися у Сирії, раджу подивитися цей кліп (3'09")
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
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Давно помітив що євреї, навіть ті хто ніколи не чув слова "ергономіка", у будь-які галузі приємно дивують своїми придумками, мета яких - не лише поліпшення результатів, але й полегшення праці. Спочатку своєї, потім усіх.
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Мы в Водяном 64-ку утопили интересно его достали?
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Молодцы, советский флаг постирали перед показом. Но не погладили, за это минус.
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а ні, сорян за дезу)
але точно знаю, що тим прапором підтерлись і викинули)))
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ага, а стирали во ртах пленньіх ватанов и кацапов Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6213
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кацарил, я тебе вивів на чисту воду... вот затєм Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8219
за яким би прапорцем свинособака б не ховалася, вона все одно залишиться свинособакою!Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6603
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ты кацапский ублюдок! смерть рашистским окупантам!
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выродки кацапские... повезло вам, что чмыри нами правят....
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Про танк, который не удалось вытащить из болота (в статье) ничего не ясно, так как невозможно "сжечь" его на глубине метра. в воде.
Это для кого написано? Редакторы решили, что внимательно никто не читает?
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До дождя. Посбрасывали седлушки со 157 и бросили пару РГДшек.
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На фото пол танка торчит из под воды, достаточно что бы "поджечь" БК.
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Так то при Петре. Зебил ща на унитаз поменяет.
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Кацапи то віртуальні герої, а в реальності лузери ще ті
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Слава нашим танкістам! Нормально зашкварили русню!
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