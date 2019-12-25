 Українські воїни в 2014 році дістали з болота танк, покинутий терористами: його шлях вдалося простежити від самої Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".
Танк, про який йдеться, моделі Т-72Б1. Вперше його зафіксовано на відео 22 серпня 2014 року. Тоді терористи опублікували в YouTube відео з назвою "Бої в Зеленому та Грабському під Іловайськом. Підрозділ командира донецького ополчення Сені".
На відео до найманців РФ на підмогу приїхало 2 танки моделі Т-72Б1.
На першому танку моделі Т-72Б1 видно той самий номер "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоною фарбою додали номер "13", на захисному екрані номер "225" і білий знак незаконного збройного формування "Оплот".
Наприкінці відео видно знищену БМП-2. Найманці РФ розповідають на камеру про зачистку села від українців.
Ця БМП-2 належала українським воїнам і була втрачена 20-го серпня в селі Грабське. Це свідчить про те, що російські танки з колони, яка перевозила військову техніку до кордону, вже 20-го серпня воюють проти українців у районі Іловайська.
Далі цей танк "37-й" відправлять у район Донецька.
24 серпня, бойовики починають штурм українських блокпостів у районі села Сигнальне і селища Оленівка.
Сигнальне атакували 4 танки бойовиків з піхотою, на захист блокпоста з танків стояв всього один танк Т-64БВ командира Миколи Тишика, навідника-оператора Андрія Мудрика і водія-механіка Олександра Пугача з 51-ї окремої механізованої бригади (нині 14-та ОМБр).
Російські збройні формування мали перевагу в техніці над українцями, але першим же пострілом український танк знищує танк бойовиків.
Завдяки героїчним діям українців, терористи починають розбігатися, піхота і командир тікають з поля бою і кидають на дорозі навіть машину командира, а два останні танки Т-72, відступаючи, заїхали в болото і там застрягли, екіпаж кинув танки.
Командир другого танка бойовиків детально описав втечу своїх товаришів, описав свої враження від побаченого знищеного українцями танка та описав те, як два останні танки Т-72 застрягли в болоті.
Після бою українські солдати вирішили оглянути кинуті танки в болоті.
Один з танків виявляється моделі Т-72Б 1989 року, з динамічним захистом контакт-5, ця модель з 1989 не перебуває на озброєнні України. Отже, танк міг опинитися на Донбасі тільки з Росії.
Українським солдатам не вдається витягнути танк із болота, танк довелося спалити і він залишиться там на довгий час.
Другий танк виходить дістати з болота, а ним виявляється той самий танк моделі Т-72Б1, який перевозили російські військові до українського кордону і який воював з українцями під Іловайськом, танк з номером "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоний номер "13" і на захисному екрані номер "225".
Танк виявляється повністю в робочому стан, і коли українські танкісти його оглядають, то дивуються, на скільки в хорошому стані танк був, на відміну від українських танків, які потребували ремонту. У танку ще знаходять зброю танкістів, дістають з танка радянський прапор, який кинули бойовики і залишають собі знак "Оплот" з танка.
Далі танк передають в 20-й батальйон територіальної оборони "Дніпропетровськ", танк перефарбують, наносять напис "Дніпро" з номером "20-1".
Літо 2015 року. Фарба трохи стерлася, але на блоках динамічного захисту ще видно букви від слова "Дніпро".
3-го грудня 2015 року СБУ проведе детальну відеофіксацію двох трофейних російських танків моделі Т-72Б1 (цей танк на відео з 2 хв 13 сек.).
Тепер російський танк стоїть у строю Української армії.
Пердун англійською farter
...
А може, то він за Індію проти "вішну-вати"?
(Вішну підтримує Всесвіт, тобто "вішну-вата" - бавовняні індійці, котрі за расєюшку та СТАБИЛЬНОСТЬ... "хинди, руси - бхай-бхай")
До речі, мене завжди веселили мультимовні меню турецьких ресторанів:
Tr: Hindu
En: Turkey
Ru: Турция.
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
Може хтось у майбутньому напише книжку про генетику совків, комуняк, даунецьких та зебілів. Мабуть в авторському колективі тієї книжки мають бути психіатр і олігофренопедагог.
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
але точно знаю, що тим прапором підтерлись і викинули)))
за яким би прапорцем свинособака б не ховалася, вона все одно залишиться свинособакою!
Это для кого написано? Редакторы решили, что внимательно никто не читает?