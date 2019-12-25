EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  19084  100
Матеріали за темою:
Все про:танк (280) Донбас (12854) найманці РФ (927)

 Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі. ФОТОрепортаж

Під час одного з боїв на Донбасі, російські найманці, відступаючи, заїхали в болото і кинули танки. Українським воїнам вдалося дістати один з танків. Він виявився в повністю робочому стані і тепер перебуває в строю ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

22 серпня 2014 року, терористи публікують в YouTube відео з назвою "Бої в Зеленому та Грабському під Іловайськом. Підрозділ командира донецького ополчення Сені".

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 01

На відео до найманців РФ на підмогу приїхало 2 танки моделі Т-72Б1.

На першому танку моделі Т-72Б1 видно той самий номер "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоною фарбою додали номер "13", на захисному екрані номер "225" і білий знак незаконного збройного формування "Оплот".

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 02

Далі цей танк "37-й" відправлять у район Донецька.

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 03

24 серпня, бойовики починають штурм українських блокпостів у районі села Сигнальне і селища Оленівка.

Сигнальне атакували 4 танки бойовиків з піхотою, на захист блокпоста з танків стояв всього один танк Т-64БВ командира Миколи Тишика, навідника-оператора Андрія Мудрика і водія-механіка Олександра Пугача з 51-ї окремої механізованої бригади (нині 14-та ОМБр).

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 04

Російські збройні формування мали перевагу в техніці над українцями, але першим же пострілом український танк знищує танк бойовиків.

Також дивіться: Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра. ВIДЕО

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 05

Завдяки героїчним діям українців, терористи починають розбігатися, піхота і командир тікають з поля бою і кидають на дорозі навіть машину командира, а два останні танки Т-72, відступаючи, заїхали в болото і там застрягли, екіпаж кинув танки.

Після бою українські солдати вирішили оглянути кинуті танки в болоті.

Один з танків виявляється моделі Т-72Б 1989 року, з динамічним захистом контакт-5, ця модель з 1989 не перебуває на озброєнні України і танк міг опинитися на Донбасі тільки з Росії.

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 06

Українським солдатам не вдається витягнути танк із болота, танк довелося спалити і він залишиться там на довгий час.

Дивіться: Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 07

Другий танк виходить дістати з болота, а ним виявляється той самий танк моделі Т-72Б1, який перевозили російські військові до українського кордону і який воював з українцями під Іловайськом, танк з номером "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоний номер "13" і на захисному екрані номер "225".

Танк виявляється повністю в робочому стан, і коли українські танкісти його оглядають, то дивуються, на скільки в хорошому стані танк був, на відміну від українських танків, які потребували ремонту. У танку ще знаходять зброю танкістів, дістають з танка радянський прапор, який кинули бойовики і залишають собі знак "Оплот" з танка.

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 08Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 09

Далі танк передають в 20-й батальйон територіальної оборони "Дніпропетровськ", танк перефарбують, наносять напис "Дніпро" з номером "20-1".

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі 10

Тепер російський танк стоїть у строю Української армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167253
 
   
 Топ коментарі
 
Мало кацапов удобрило нашу землю , сыпьте им от души хлопцы☝️☝️☝️. Спасибо за мир на цивилизованной территории. Дай боже избавиться ещё от зебилов во власти и головах 🤔🤔🤔
 показати весь коментар
 
Жалко що тебе там не було, ти б все зберіг би.
 показати весь коментар
 
украинцы сдали экзамен....
есть надежда..

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4386

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7663
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Краще розповісти як бездарно Генштаб ЗСУ втратив 70% танків, БМП, САУ та артилерії за кілька місяців бойових дій і визначити причини та винних в цих катастрофічних втратах!
 показати весь коментар
 
 
Жалко що тебе там не було, ти б все зберіг би.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я б ввів воєнний стан і оголосив мобілізацію і підтягнув резерви, для того щоб зберегти бойові підрозділи, а сцикливий порошенко цього не зробив, тому бойові підрозділи були знищені, техніка та артилерія втрачена - за це порошенко має бути засуджений і повішений!
 показати весь коментар
 
 
А я-б, зробив інакше - ти-б, у мене, з "галоперидолу не злазив, і навіть спав у гамівній сорочці...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дохтур, у Вас маніакальний синдром.
 показати весь коментар
 
 
Я знаю... Єдиний тип захворювань, який не сприймає пацієнт - психічні... Пацієнт сприймає той світ, що він бачить - реальним... А решту світу - "несповна розуму...
 показати весь коментар
 
 
Добре що Ви визнаєте своє захворювання, це перший крок до одужання!
 показати весь коментар
 
Черкони контракт спершу з ЗСУ, потім будеш на когось хмиздіти генітальний стратєх.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посада Начальника Генштабу ще не звільнена.
 показати весь коментар
 
Заступник не зможе нічого зробити якщо Начальник Генштабу не хоче військових реформ і є по суті військовим злочинцем, який кинув свої підрозділи під час бою і втік!
 показати весь коментар
 
 
Жалкий тролль-ты хочешь быть и прокурором и палачем ？Рожа не треснет ？
 показати весь коментар
 
 
Я хочу щоб за кожне неправильне рішення командирів була відповідальність цих командирів, а Генштаб має узагальнити досвід війни і зробити висновки і провести військові реформи! Поки що реформи немає кому проводити, бо Начальник Генштабу Хомчак абсолютно непрофесійна людина, яка провалила вихід з Іловайська, кинула війська без командування і тупо втекла, що є військовим злочином за який розстрілюють у всі часи і ці часи прийдуть!
 показати весь коментар
 
 
Ігор, ви не вгадаєш шо я зара роблю....
(без вульгарщини Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 566 )
 показати весь коментар
 
 
Мене більше цікавить чому Хомчак не робить те що має робити ось вже півроку, чому не проводяться реформи в ЗСУ! Де нові війська БПЛА, які мають надати ЗСУ перевагу на полі бою? Де розвиток автоматизованої системи управління військами? Де супутники зв'язку для швидкісної передачі даних та відео з БПЛА та управління підрозділами? Де нові замовлення на нові танки БМ-Оплот? Якщо ми не можемо виробляти нові Оплоти, то чому ми не викупимо зроблені Оплоти та БТР-3 в Тайланді, там вони вже не потрібні, там вже китайці роблять 200 танків та тисячу БТР для Тайланду!? Генштаб абсолютно бездіяльний, ми просто нічого не робимо вже півроку!
 показати весь коментар
 
 
Дурко , запомни , поражения в сражениях неизбежны , даже при идеально правильных решениях . Ибо любой противник тоже не дурак , и думает так же как и ты ( допустим ) , и принимает аналогичные решения .

Если бы найти такое командование , которое бы разрабатывало всегда выигрышные планы сражений , то такая армия была бы непобедимой .. И страна , армия которой была бы непобедимой , правила бы миром . !! Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2650 .
 показати весь коментар
 
 
Війни складаються з окремих битв, а битви складаються з окремих бойових зіткнень і сумарний аналіз всіх дій на фронті показує що рішення Генштабу завжди були помилковими або свідомо неправильними! Підрозділи ЗСУ завжди лишались в меншості, без підтримки та без резервів, завжди без зв'язку та без координації! А така ситуація в 21 столітті не може бути наслідком простої тупості генералів, це свідома антиукраїнська діяльність направлена на послаблення ЗСУ! Навіть в тих моментах російського наступу через кордон, коли вдавалось додзвонитись до штабів, вони просто були не здатні прийняти рішення і віддати наказ! Це повна втрата управління військами зі сторони штабів, тобто повна профнепридатність офіцерів Генштабу та штабів секторів!
 показати весь коментар
 
мля, идиот.. какие резервы? Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 584
в галлюцинациях зебилов и ватников - в Украине были резервы в составе 5 Межгаллактических Флотов.. или 7..?)
ты, пля, ближе 1000 км к фронту не приближалось, и НЕ видело состояние ВСУ в 2014..15 гг, когда не то что лишнего танка в резервах не было, но и банальные каски и бронники - покупали в ЕС за СВОЙ счет, а так же оружие (снайперские) и боеприприпасы.
а у зебилов мудотень в моСхе и видЕния о резервах: 100500 танков злой Порох держал в резерве (по шахтам прятал, да?) и 1 млн.бойцов ВСУ сидело по казармах...
только вот трепло Igor L, получив повестку, пряталось от военкомов.. как и его любимый четырежды уклонист - моника зелох..
 показати весь коментар
 
 
Де резерви, млять? 350 тис. ментів зі зброєю в руках! Ось де резерви! Цих ментів можна було розставити по блок-постам, а підготовлених десантників та танкістів сконцентрувати на напрямку головного удару! А що зробив Генштаб? Зробив найбільш ідіотську річ яку тільки можна було зробити - розпорошив боєготові підрозділи по блок-постам! Це зрада України! Свідома та злочинна зрада!
 показати весь коментар
 
ты реальный з****...
мусора НЕ предназначены для ведения боевых действий.. и потому стояли на блок-постах ИЗНАЧАЛЬНО.
попадешь в больницу - попроси, вместо хирургов, швею делать тебе операцию, или сантехника.. их МНОГО.. 500 тысяч!

п.с. пля, КАКИЕ "підготовлених десантників та танкістів " ? ГДЕ они были и в каких количествах, з****? пацаны садились в танк БЕЗ знаний, и наобум учились воевать.. И этих пацанов - было ра-два и всё..
18ти летние девченки иной раз командовали танками или БМП.. Юлию Толопу - помнишь?
а ты , пля, пряталось под юбкой пока она воевали и управляла бмп в БОЮ...
ты реальный д*****.. с иллюзиями про миллионы подготовленных десантников и танкистов..
 показати весь коментар
 
Ви тупий, Ви навіть не зрозуміли чому так сталось що в армії 204 тис. військових, а в бій посилали непідготовлених новачків! Це була стратегія та тактика проросійських генералів, які досі працюють на ФСБ і обнуляють потенціал ЗСУ! В ЗСУ було достатньо сил та засобів змішати з гівном росіян як в Криму так і на Донбасі, але цю силу вирішили розпорошити по величезному фронту довжиною 450км, щоб на будь якій ділянці фронту терористи мали перевагу! До того ж підрозділи ЗСУ свідомо розкидували по різним ділянкам фронту повзводно, щоб не було координації дії підрозділів на місцевому рівні, а всім керував Генштаб, який свідомо не приймав термінових згідно оперативної обстановки рішень і це призводило до загибелі солдат та втрати бронетехніки та артилерії ЗСУ! Це не прості збіги, це системні дії по послабленню боєздатності ЗСУ! Що заважало виводити на фронт бригади зі штатними засобами зв'язку і віддавати їм ділянки фронту по 40-50км? Навіщо було розкидувати батальйони, роти та взводи по всьому фронту 450км? А для того щоб штатними засобами зв'язку, які стоять на танках та БМП неможливо було координувати дії підрозділів місцевим командирам! ЗСУ завжди були в меншості і під ударами артилерії терористів, яка била з території росії, по якій підрозділам ЗСУ не дозволяли стріляти - а це вірна загибель і на цю вірну загибель Генштаб свідомо виводив війська на лінію державного кордону, замість того щоб діяти маневреними групами в прикордонній смузі, не дозволяючи артилерії терористів заходити в Україну, а головні сили ЗСУ тримаючи за 100км від кордону, за межами зони ураження ворожих РСЗВ Смерч!
 показати весь коментар
 
пля, ты вообще видел хоть раз танк вблизи, а не по зомбоящику? вблизи, на расстоянии вытянутой руки или пары метров, а не на горизонте? ты вообще знаешь сколько в ВСУ было подготовленных танкистов в 2014 году? НОЛЬ человек.. А сколько времени нужно - чтобы сделать из пацанов - более-менее нормальных танкистов?
ГОД.. ХОТЯ БЫ.. причем - на полигоне, ибо в бою - любая ошибка это СМЕРТЬ.. То же самое касается и десантников - их тоже НЕ БЫЛО.. а те пацаны что служили - в лучшем случаи отстреливали полмагазина за полгода.
а состояние танка после "хранения" - видел? неа, какое там - в зомбоящике этого не покажут, но теоретики типа игореши лЬ судят по количеству "подготовленных танкистов и десантников" на основе боевиков и парадов.. в Китае.

п.с. на начало 2014 года штат ВСУ составлял около 70 тыс чел, из которых около 50 тыс - "прапорщики" и прочая охрана складов, и 20 тыс - пацаны после школы, не обученные.
 показати весь коментар
 
а за состояние ВСУ к 2014 году скажи спасибо тимошенко и гриценко(не говоря уже о януке), которые пустили ВСУ под слом за время нахождения у власти, распродавая технику и оружие и сокращая штаты, причем выгоняя - самых толковых, оставляя "прапорщиков при складАх"..

и еще раз, ты ПОЧЕМУ прятался под жОнкиной юбкой, когда пацаны воевали и гибли? почему не пошел по повестке или добровольцем.. зассал?
 показати весь коментар
 
п.с. теоретик куев, у тебя настолько тупые вопросы - что любому очевидно - ты не только не служилО, но даже понятия малейшего не имеешь ни о состоянии ВСУ тогда. ни сейчас. Абсолютный ноль.
 показати весь коментар
 
Чувак, ті менти, у кращому випадку пебігли б до сєпарів за «русскімі пєнсіями», а у гіршому, стріляли б нашим у спину.»
 показати весь коментар
 
 
А для цього потрібен воєнний стан, щоб розстрілювати на місці за спроби дезертирства! Менти дуже понятливі, і після перших же розстрілів на місці зробились би дуже патріотичними, до того ж вони б стояли в місцях де не було бойових дій, щоб звільнити підрозділи ЗСУ! Це дозволило б зменшити напругу серед місцевих, які до ментів відносяться більш спокійно ніж до військових! Політичне керівництво (турчинов-порошенко) не ввели воєнний стан, а це унеможливило якісне командування підрозділами та якісну оборону України і за це турчинов та порошенко мають сісти до в'язниці!
 показати весь коментар
 
Хватит тут пересказывать киселёвские фантазии . Тебе больше заняться нечем ? Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7386 .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це офіційні дані Генштабу ЗСУ, в 2014 році за кілька місяців боїв говногенерали втратили 70% танків, БМП, МТЛБ, САУ та артилерії!
 показати весь коментар
 
Хочешь сказать что в тот период на Донбасс стянули со всей Украины , все танки , всю другую технику и артиллерию ВСУ . .. ? Бросив без защиты всю остальную территорию .
Ещё раз говорю , хватит тут постить эту брехню . Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5281 .
 показати весь коментар
 
 
Я хочу сказати що Генштаб втратив 70% техніки та артилерії яка була в АТО! А це катастрофічно низький рівень командування - це або повний ********зм або свідома зрада України!
 показати весь коментар
 
шо ж ты, мудозвон, прятался от повесток под жОнкиной юбкой в 2014-15гг и не ушел командовать? показал бы уровень командования - пройдя путь от бойца до комбата за год..
или - героил только на диване... СЕЙЧАС - когда мы там воевали?
 показати весь коментар
 
 
Ким командувати? На яких підставах? Хто вводив в дію бойові устави? Хто вводив в дію воєнний стан? Дебальцевський котел створився через те що командир протитанкової батареї тупо кинув позиції без наказу і відійшов в тил і поїхав в ППД і його ніхто не розстріляв, лише волонтери догнали його дорогою і трохи відкиздили! Як можна командувати бойовими підрозділами під час війни без введення воєнного стану, який вводить в дію бойові устави? Командир має мати право розстріляти або віддати під трибунал підлеглих які не виконали бойовий наказ і командир має нести відповідальність за свої накази вплоть до розстрілу! А генерал Назаров на суді каже що він не був Начальником штабу АТО, я був там просто консультантом Муженка і ніяких бойових наказів нікому не віддавав, а надавав тільки рекомендації, бо його офіційно ніхто на посаду Начштабу АТО не призначав, бо не було створено такої посади офіційно і ніхто в особисту справу Назарова таку посаду не вносив! Ось і все що потрібно знати про генералів в АТО!
 показати весь коментар
 
ты сам. лично - пошел в военкомат - добровольцем?) нет? зассал значит...
а командовать - СОБОЙ...
ты, пля, отсиживался на диване - когда ребята гибли в дебальцево именно изза таких как ты мудозвонов - "вояков на диване".. Ты почему в дебальцево не пошел и не держал ТУ позицию, а? или сразу в генералы метишь, имитатор куев? ссыкотно начинать рядовым, верно.. пусть другие воюют, пока игореша - флотА двигает после стакана...
 показати весь коментар
 
У тебя ни слова нет именно - про АТО . Ты так написал , словно имеешь ввиду всё ВСУ . Надо писать от какого количества бронетехника бы отталкиваешься . Ибо ( к примеру ) потеря двух танков из трёх ,имеющихся в наличии , это тоже 70% . .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
У боевиков есть видио как они на нашем новом броневике рассекают.....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Це БТР-4 НГУ, захоплений при мутних обставинах на блок-посту на якому екіпаж цього БТР грав в футбол з місцевими терористами, поки на інших ділянках фронту точились жорстокі бої!
 показати весь коментар
 
 
сам то из окопа пишешь? Или летом 14 корпоративы были?
 показати весь коментар
 
 
Он в 14-м "работал"... Ему было "некогда на митинги за вашу Украину бегать...".
 показати весь коментар
 
 
Патамушо Бамбас всєх корміл! Асобєнно отєх рагулєй с гор!
Бєз Бамбаса Украинє пєсда! Р-р-р-ряяяяяяя!!!111!1
 показати весь коментар
 
 
- Куме, Ви чули? "ДНР" і "ЛНР" голосили про незалежність.!!!
- ну і що?...Це все одно, щоб глисти оголосили про незалежність від організму, який їх годує...
 показати весь коментар
 
 
Це точно. У грудні 2014 я дав коротеньке інтерв'ю кореспонденту польського радіо:
- У польській мові слово "інвазія" вживаєтся коли йдеться про збройне вторгнення. У нас це слово вживають лише лікарі стосовно паразитів. Тож ми вийшли протистояти інвазії данецьких глистів. Якщо наших народних засобів виявиться недостатньо, тоді звернемося по допомогу до лікарів. В тому числі польських.
 показати весь коментар
 
Мало кацапов удобрило нашу землю , сыпьте им от души хлопцы☝️☝️☝️. Спасибо за мир на цивилизованной территории. Дай боже избавиться ещё от зебилов во власти и головах 🤔🤔🤔
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Второй боец подтянулся)
 показати весь коментар
 
Маю підозру, що то один і той самий. З двох акаунтів пише. Один акаунт на смартфоні, інший на компі.
 показати весь коментар
 
 
Хочешь попасть в ряды сепаратистов ОРДЛО?
Поступай на контрактную службу в артиллерию ВСУ.
(украинская народная поговорка)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вижу, ты так и не бросил бухать...
 показати весь коментар
 
Ты знаешь, сам сообразил со второго прочтения... "Тонкий английский юмор"... Видно, голова "отвыкла" воспринимать "шутки с подтекстом", "загрубела"...
А "зелебобикам " бесполезно объяснять... Там одна извилина, и та делит задницу на "половинки"...
 показати весь коментар
 
 
украинцы сдали экзамен....
есть надежда..

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4386

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7663
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бандитам тюрьмы!
 показати весь коментар
 
 
Что не сгорит - сгниёт, что не сгниёт - утонет.
 показати весь коментар
 
 
хороший болотный сохран. второй - для копарей будущего ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И даже б солнце не всходило када бы небыло яго....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он вдохновил на этот подвиг, несмотря на противодействие Зеленского! Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1442
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И часто так делаешь?
 показати весь коментар
 
Прикольный логотип у зеленой команды.
 показати весь коментар
 
 
Во-во... И я "об этом"... То "гнал" про "зраду" и "оффшорника", а теперь "гонишь" на "Блазня"...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кто в курсе - у ботов Абу и Oksana ТП сегодня праздничный выходной?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Они во вторую смену Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5841
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я тут за идею. Против мразливой вышиваты Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9261
 показати весь коментар
 
Ух ты,уже идейные тролли на форуме !😆😳
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
просто не люблю Ылиту селюковского разлива, мекающих и бекающих на суржике (как пример - провокаторша Звиробий).
 показати весь коментар
 
 
За всруський світ і "особьій путь" проти "отех кастрюль и рагулей с гор"?
Ти диви, який камінг-аут!
 показати весь коментар
 
 
Ти не пропустив літеру? "За індЄю"? Бідолашний, так зубожів що не можеш купити індичку на Різдво? Впіймай ворону, це теж м'ясо. Поїж, голосніше каркати будеш.
 показати весь коментар
 
Люди, просто, Родество празднуют, как все "нормальные "православные", (включая Русскую православную церковь США и греков), правильно... А я - атеист... Хоть я не "бот", но я - на месте... Привет тебе, "шалава лахтинская"...
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
 показати весь коментар
 
 
Ти чого смикаєшся? Тобі доплачують якщо саме вони тебе пошлють? Вважай що я замість Алі. Пшол Nach Osten!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Почти на всех волонтеров заведены дела? У тебя значит статистика есть? Сколько вообще волонтеров и на скольких из них заведены дела?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Жаль,что такое дерьмо ремонтируют. Вместо того,чтобы выпускать современные танки.
 показати весь коментар
 
 
США для себя уже 30 лет танки не выпускают, только ремонтируют..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
конечно же нет..
 показати весь коментар
 
Танк оказывается полностью в рабочем состояние и когда украинские танкисты его осматривают, то удивляются на сколько в хорошем состояние танк находился, в отличие от украинских танковИсточник: https://censor.net.ua/p3167253
 показати весь коментар
 
Так вы же, свиньи, воевали, все четверть века, после "обретения независимости" (я с 1991-го, никак не мог понять, от кого вы "независимые" стали)... А украинцы просто жили... Им "военное железо" было без надобности... У нас смертные потери и ранения, максимально "парой десятков" исчислялись, за ГОДЫ!!! А у вас - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ!!!Вы - "разбойная нация"... И этим всё сказано...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
если харьковский танковый за время войны, под командованием барыги, не поставил ВСУ ни одного нового танка, приходится довольствоваться трофейным металлоломом! посмотрим на успехи зеленой команды! Слава Украине!
 показати весь коментар
 
Отличная работа армии.
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
 показати весь коментар
 
Шкода що екіпажі встигли втекти. Інакше можна було би продати рештки жмурів їхнім родичам або в якийсь лугандійський музей і за ті гроші відремонтувати танки.
 показати весь коментар
 
Це добре, тільки з яких пір мордорські військові стали расійскіє найомнікі?
 показати весь коментар
 
 
Успехов танкистам! Воевать на трофейной, добытой в бою технике, особенно приятно.
 показати весь коментар
 
 
Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
 показати весь коментар
 
 
Як то кажуть: у танку головне не обіср@тись. А кацапи, походу, таки обіср@лись та повтікали.
 показати весь коментар
 
 
Согласно заветам Украинца Леонида Быкова...махнули не глядя !
 показати весь коментар
 
Кацапським трактористам, особливо тим які мріють побуцкатися у Сирії, раджу подивитися цей кліп (3'09")
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
 показати весь коментар
 
Мы в Водяном 64-ку утопили интересно его достали?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору