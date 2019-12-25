 Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".
22 серпня 2014 року, терористи публікують в YouTube відео з назвою "Бої в Зеленому та Грабському під Іловайськом. Підрозділ командира донецького ополчення Сені".
На відео до найманців РФ на підмогу приїхало 2 танки моделі Т-72Б1.
На першому танку моделі Т-72Б1 видно той самий номер "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоною фарбою додали номер "13", на захисному екрані номер "225" і білий знак незаконного збройного формування "Оплот".
Далі цей танк "37-й" відправлять у район Донецька.
24 серпня, бойовики починають штурм українських блокпостів у районі села Сигнальне і селища Оленівка.
Сигнальне атакували 4 танки бойовиків з піхотою, на захист блокпоста з танків стояв всього один танк Т-64БВ командира Миколи Тишика, навідника-оператора Андрія Мудрика і водія-механіка Олександра Пугача з 51-ї окремої механізованої бригади (нині 14-та ОМБр).
Російські збройні формування мали перевагу в техніці над українцями, але першим же пострілом український танк знищує танк бойовиків.
Завдяки героїчним діям українців, терористи починають розбігатися, піхота і командир тікають з поля бою і кидають на дорозі навіть машину командира, а два останні танки Т-72, відступаючи, заїхали в болото і там застрягли, екіпаж кинув танки.
Після бою українські солдати вирішили оглянути кинуті танки в болоті.
Один з танків виявляється моделі Т-72Б 1989 року, з динамічним захистом контакт-5, ця модель з 1989 не перебуває на озброєнні України і танк міг опинитися на Донбасі тільки з Росії.
Українським солдатам не вдається витягнути танк із болота, танк довелося спалити і він залишиться там на довгий час.
Другий танк виходить дістати з болота, а ним виявляється той самий танк моделі Т-72Б1, який перевозили російські військові до українського кордону і який воював з українцями під Іловайськом, танк з номером "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоний номер "13" і на захисному екрані номер "225".
Танк виявляється повністю в робочому стан, і коли українські танкісти його оглядають, то дивуються, на скільки в хорошому стані танк був, на відміну від українських танків, які потребували ремонту. У танку ще знаходять зброю танкістів, дістають з танка радянський прапор, який кинули бойовики і залишають собі знак "Оплот" з танка.
Далі танк передають в 20-й батальйон територіальної оборони "Дніпропетровськ", танк перефарбують, наносять напис "Дніпро" з номером "20-1".
Тепер російський танк стоїть у строю Української армії.
(без вульгарщини )
Если бы найти такое командование , которое бы разрабатывало всегда выигрышные планы сражений , то такая армия была бы непобедимой .. И страна , армия которой была бы непобедимой , правила бы миром . !! .
в галлюцинациях зебилов и ватников - в Украине были резервы в составе 5 Межгаллактических Флотов.. или 7..?)
ты, пля, ближе 1000 км к фронту не приближалось, и НЕ видело состояние ВСУ в 2014..15 гг, когда не то что лишнего танка в резервах не было, но и банальные каски и бронники - покупали в ЕС за СВОЙ счет, а так же оружие (снайперские) и боеприприпасы.
а у зебилов мудотень в моСхе и видЕния о резервах: 100500 танков злой Порох держал в резерве (по шахтам прятал, да?) и 1 млн.бойцов ВСУ сидело по казармах...
только вот трепло Igor L, получив повестку, пряталось от военкомов.. как и его любимый четырежды уклонист - моника зелох..
мусора НЕ предназначены для ведения боевых действий.. и потому стояли на блок-постах ИЗНАЧАЛЬНО.
попадешь в больницу - попроси, вместо хирургов, швею делать тебе операцию, или сантехника.. их МНОГО.. 500 тысяч!
п.с. пля, КАКИЕ "підготовлених десантників та танкістів " ? ГДЕ они были и в каких количествах, з****? пацаны садились в танк БЕЗ знаний, и наобум учились воевать.. И этих пацанов - было ра-два и всё..
18ти летние девченки иной раз командовали танками или БМП.. Юлию Толопу - помнишь?
а ты , пля, пряталось под юбкой пока она воевали и управляла бмп в БОЮ...
ты реальный д*****.. с иллюзиями про миллионы подготовленных десантников и танкистов..
ГОД.. ХОТЯ БЫ.. причем - на полигоне, ибо в бою - любая ошибка это СМЕРТЬ.. То же самое касается и десантников - их тоже НЕ БЫЛО.. а те пацаны что служили - в лучшем случаи отстреливали полмагазина за полгода.
а состояние танка после "хранения" - видел? неа, какое там - в зомбоящике этого не покажут, но теоретики типа игореши лЬ судят по количеству "подготовленных танкистов и десантников" на основе боевиков и парадов.. в Китае.
п.с. на начало 2014 года штат ВСУ составлял около 70 тыс чел, из которых около 50 тыс - "прапорщики" и прочая охрана складов, и 20 тыс - пацаны после школы, не обученные.
и еще раз, ты ПОЧЕМУ прятался под жОнкиной юбкой, когда пацаны воевали и гибли? почему не пошел по повестке или добровольцем.. зассал?
Ещё раз говорю , хватит тут постить эту брехню . .
или - героил только на диване... СЕЙЧАС - когда мы там воевали?
а командовать - СОБОЙ...
ты, пля, отсиживался на диване - когда ребята гибли в дебальцево именно изза таких как ты мудозвонов - "вояков на диване".. Ты почему в дебальцево не пошел и не держал ТУ позицию, а? или сразу в генералы метишь, имитатор куев? ссыкотно начинать рядовым, верно.. пусть другие воюют, пока игореша - флотА двигает после стакана...
Бєз Бамбаса Украинє пєсда! Р-р-р-ряяяяяяя!!!111!1
- ну і що?...Це все одно, щоб глисти оголосили про незалежність від організму, який їх годує...
- У польській мові слово "інвазія" вживаєтся коли йдеться про збройне вторгнення. У нас це слово вживають лише лікарі стосовно паразитів. Тож ми вийшли протистояти інвазії данецьких глистів. Якщо наших народних засобів виявиться недостатньо, тоді звернемося по допомогу до лікарів. В тому числі польських.
Поступай на контрактную службу в артиллерию ВСУ.
(украинская народная поговорка)
А "зелебобикам " бесполезно объяснять... Там одна извилина, и та делит задницу на "половинки"...
есть надежда..
Ти диви, який камінг-аут!
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE