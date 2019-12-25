 Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

22 серпня 2014 року, терористи публікують в YouTube відео з назвою "Бої в Зеленому та Грабському під Іловайськом. Підрозділ командира донецького ополчення Сені".

На відео до найманців РФ на підмогу приїхало 2 танки моделі Т-72Б1.

На першому танку моделі Т-72Б1 видно той самий номер "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоною фарбою додали номер "13", на захисному екрані номер "225" і білий знак незаконного збройного формування "Оплот".

Далі цей танк "37-й" відправлять у район Донецька.

24 серпня, бойовики починають штурм українських блокпостів у районі села Сигнальне і селища Оленівка.

Сигнальне атакували 4 танки бойовиків з піхотою, на захист блокпоста з танків стояв всього один танк Т-64БВ командира Миколи Тишика, навідника-оператора Андрія Мудрика і водія-механіка Олександра Пугача з 51-ї окремої механізованої бригади (нині 14-та ОМБр).

Російські збройні формування мали перевагу в техніці над українцями, але першим же пострілом український танк знищує танк бойовиків.

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Завдяки героїчним діям українців, терористи починають розбігатися, піхота і командир тікають з поля бою і кидають на дорозі навіть машину командира, а два останні танки Т-72, відступаючи, заїхали в болото і там застрягли, екіпаж кинув танки.

Після бою українські солдати вирішили оглянути кинуті танки в болоті.

Один з танків виявляється моделі Т-72Б 1989 року, з динамічним захистом контакт-5, ця модель з 1989 не перебуває на озброєнні України і танк міг опинитися на Донбасі тільки з Росії.

Українським солдатам не вдається витягнути танк із болота, танк довелося спалити і він залишиться там на довгий час.

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Другий танк виходить дістати з болота, а ним виявляється той самий танк моделі Т-72Б1, який перевозили російські військові до українського кордону і який воював з українцями під Іловайськом, танк з номером "37" на правій стороні башти, на лівій стороні червоний номер "13" і на захисному екрані номер "225".

Танк виявляється повністю в робочому стан, і коли українські танкісти його оглядають, то дивуються, на скільки в хорошому стані танк був, на відміну від українських танків, які потребували ремонту. У танку ще знаходять зброю танкістів, дістають з танка радянський прапор, який кинули бойовики і залишають собі знак "Оплот" з танка.

Далі танк передають в 20-й батальйон територіальної оборони "Дніпропетровськ", танк перефарбують, наносять напис "Дніпро" з номером "20-1".

Тепер російський танк стоїть у строю Української армії.