 Невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку" в Харкові і викрали з нього гроші. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла близько 3:28.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється", - йдеться в повідомлення

В ході проведення огляду поліцейські встановили, що для підриву використовувалося саморобний вибуховий пристрій.

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Інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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