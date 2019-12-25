 Невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку" в Харкові і викрали з нього гроші. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла близько 3:28.
"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів встановлюється", - йдеться в повідомлення
В ході проведення огляду поліцейські встановили, що для підриву використовувалося саморобний вибуховий пристрій.
Інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны (род. 1935, живёт в городе Герцлия).