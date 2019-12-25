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 Поліцейський на Харківщині продавав службову інформацію в РФ, - військова прокуратура. ФОТО

Слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області затримано за несанкціоноване копіювання і збут службової інформації в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону.

Правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі "Ризик" ІТС АПК "Гарт-1", базі даних "Аркан", "АРМОР" та інших. Так, 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої "послуги" на загальна суму 16350 гривень.

Під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації ймовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

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24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.

Поліцейський на Харківщині продавав службову інформацію в РФ, - військова прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167244
 
   
 Топ коментарі
 
1300 грн!!!???
50 баксов.
Пиз...........ц.
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Ну зарплата маленькая,а тут Новый год на носе.
Понять и простить!
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Знищуэмо!!!
Но 1300 грн,на дороге не валяются!
Ахенты подло бьют по больному!Любимому КАРМАНУ!
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да вата она дешевая - да и мусора они такие Поліцейський на Харківщині продавав службову інформацію в РФ, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9282
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задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 грн

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пздц...Ото злидень! Полицейский на Харьковщине продавал служебную информацию в РФ, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1986 За 1300 грн безпекою торгувало падло!
Розстріляти гниду прокацаплену!
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Чекаю коли ЗЕлапух саджати буде корупціонерів та продажних покидьків.
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Нічого дивного не відбувається аваківська деградована падаль у вигляді поліції ОЗУ, хто перші зрадникі? Вірно мусора. Патріотів і порядних людей там 10% максимум. Сам міністр це латентний сепар і подонк.
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