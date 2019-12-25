 Поліцейський на Харківщині продавав службову інформацію в РФ, - військова прокуратура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону.

Правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі "Ризик" ІТС АПК "Гарт-1", базі даних "Аркан", "АРМОР" та інших. Так, 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої "послуги" на загальна суму 16350 гривень.



Під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації ймовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

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24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.