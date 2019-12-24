 Керівники стратегічного підприємства на Житомирщині розпродавали майно, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що кілька керівників та посадовців держпідприємства у змові із менеджерами приватної структури організували незаконне "списання" частини обладнання заводу.

Менеджмент підприємства забезпечував протиправне розукомплектування та систематично вивозив з території заводу майно, зокрема, електроустаткування, яке перебуває на його балансі. Реалізовували обладнання фігуранти справи через укладання фіктивних договорів місцевим приватним фірмам.

Через дії зловмисників державним інтересам було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Реальну суму збитків буде встановлено пыд час призначених експертиз. При обшуках на території заводу та за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи та печатки, які будуть використані як докази під час досудового слідства.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних в оборудці, та встановлення їх можливих спільників".

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