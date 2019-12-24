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Все про:Житомирщина (485) розтрата (117) СБУ (4962)

 Керівники стратегічного підприємства на Житомирщині розпродавали майно, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала механізм розкрадання майна керівництвом держпідприємства критичної інфраструктури в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що кілька керівників та посадовців держпідприємства у змові із менеджерами приватної структури організували незаконне "списання" частини обладнання заводу.

Менеджмент підприємства забезпечував протиправне розукомплектування та систематично вивозив з території заводу майно, зокрема, електроустаткування, яке перебуває на його балансі. Реалізовували обладнання фігуранти справи через укладання фіктивних договорів місцевим приватним фірмам.

Через дії зловмисників державним інтересам було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Реальну суму збитків буде встановлено пыд час призначених експертиз. При обшуках на території заводу та за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи та печатки, які будуть використані як докази під час досудового слідства.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних в оборудці, та встановлення їх можливих спільників". 

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Керівники стратегічного підприємства на Житомирщині розпродавали майно, - СБУ 01
Керівники стратегічного підприємства на Житомирщині розпродавали майно, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167216
 
 
 Топ коментарі
 
Пеца за такое отсекал руки
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Он не воровал...
Он их крышевал...
И получал за это мзду...
Теперь крыша обвалилась...
Чувырлы будут сидеть...
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А що лише на самому верху мають право красти. А нижчі чиновники та керівники чим гірші? Одинаковіж кровосісі.
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Який ти швидкий. Треба вияснити, може то всьо Порошенко вкрав, а нещасні люди мають за то кістьми лягти?
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Он не воровал...
Он их крышевал...
И получал за это мзду...
Теперь крыша обвалилась...
Чувырлы будут сидеть...
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Нах нам это слушать!Сажайте с конфискацией на долго и только такой результат покажет что вы не пустомели.И тогда уже рассказывайте
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Житомиряне, что это за свечной заводик?
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это дело можно квалифициовать так же как бомжей которые ворованный цветмет пытались реализовать, чисто для статистики.
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Стратегическое предприятие без окон, полуразрушенное здание)))... видно как государство о нем заботилось... сажать нужно тех гнид у власти, кто довел это предприятие до такого состояния...
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Я уже давно говорю - посадите главсою и все наладится...
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давай через годик посмотрим на это же предприятие...и тогда выводы сделаешь...зефиллл....
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лєбєдєв,саламатін,гриценко кузьмук,єжель,...Продовжувати?
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я б у такому будинку і собаку не тримав... Яка стратегія, така і оборона, кур-ва...
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А при Пете это предприятие процветало, спросите у Пашинско...
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терпеть ненавижу етот перевод стрелок - нечего сказать? - та глохни уже...
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да шо вы на них напали,тож с благой целью,не ну вы ж тот фасад на фото видели.Видели. Тож на ремонт и собирали))
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старо как мир - над каким имуществом ты руководитель, то и продаешь....
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смотришь на фото-мебель и кабинет ,ободранный фасад здания...что там ещё можно было своровать...?!
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vse je uje zabili Ovosha on po mneniju nekotorich ZEpatriotov ni v 4emne vinovat, a vinovat u nich Poroshenko, poetomu posovetuju silno uporotim ZEpatriotam libo buhajte pomenshe libo nau4ites hotya bi svoej golovoj dumat
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Интересно,есть ли хоть одна организация,структура,контора,учреждение,где бы не воровали?Наверное,если даже взять библиотеку в полувымершем селе,где самое свежее издание это "Мурзилка" за 82 год,то и там можно найти хищение чего-либо.
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Здесь пишут что продавали но ни слова что присваивали себе деньги.Так на эту распродажу можно посмотреть и иначе.Если оборудование не задействовано в производстве и есть на него спрос то почему бы и не продать или лучше пускай сгниет?И если вырученные за старье деньги идут на развитие и модернизацию действующих цехов то они еще и похвалы заслуживают так как на развитие откуда деньги не спроси все в один голос орут грошей нема.
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