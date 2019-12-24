 Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Розтин показав ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Свої серед своїх

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

А на піаніно можна і без рук ...

Иліта...

Очевидне - неймовірне

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Й інші "братні" народи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Лєпота!

Тільки на користь ...

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