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 Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ".

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Розтин показав ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Свої серед своїх

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

А на піаніно можна і без рук ...

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Иліта...

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Очевидне - неймовірне

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Й інші "братні" народи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Лєпота!

Корпоратив Иліты, очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Тільки на користь ...

Більше фотошоп дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167196
 
   
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Слегка улыбнуло. Впрочем, эти сейчас накидаю ещё. Жду.
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Спасибо. Давно так не смеялся. Самая зачетная фотожаба из всего вышеразмещенного шлака! Корпоратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4796
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Так кацапская же.

Вот тебе родным русским миром и повеяло )))
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Хроника одного презЕдента ...
24.12.2019 г.
Зеленский через собственный канал дезинформации общественного мнения ("а ля телеграм Украинской правды) запустил очередное обещание. На этот раз типа " я недоволен некоторыми министрами и их уволю".Это конечно легче, чем найти деньги на пенсии и возврат НДС. Тем более что мы давно рассказывали что несколько министров давно желают уйти и уже написали заявы. Тут особый интерес - участие во всем этом Притулы. Идущее расследование все четче и яснее вырисовывает ее заинтересованность в смерти Шеремета.
Тут уж с Вовой не поспоришь, приходится сливным бачком отрабатывать.
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Вчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды. наше мнение тут
В ЦИК спущена директива тянуть сколько можно с оглашением результатов выборов. Видимо технического решения как объявить это "победой" нет.
Полугодовой период паразитарного проедания накопленных в предыдущий полугодовой период ресурсов для режима Зеленского закончился. Начинается период доедания кормовой базы до голой площадки. Потому все эти административно-уголовные метания людей не понимающих что и зачем делать.
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#экономика
Наша группа экспертов провела стресс-тест так называемого "декабрьского пика" - традиционного резкого возрастания бюджетных выплат в декабре поточного года. Хотя он называется "декабрьским" но по традиционно сложившейся практике выплат, большая часть этих выплат приходится на январь следующего года (зарплаты, пособия, текущие выплаты, отсрочки выплат и т.п.). Результаты стресс-теста - катастрофичны. Стабильное превышение доходов бюджета над расходами за период июнь-ноябрь и тенденция еще большего разрыва для декабря 2019 года показывает, что основная масса дефицита будет перенесена на 2020 год.
Величина этого дефицита по усредненным подсчетам около 52 млрд. гривен, что уже составляет большую половину годового планируемого дефицита бюджета. Исходя из этого можно точно прогнозировать что дефицит бюджета 2020 просчитан неверно и есть политически мотивированным действием правительства. Реальный дефицит бюджета будет составлять 5,6-6,1 % ВВП
Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.
Варламов обещает снижение налогов для низко доходной части населения. В бюджете 2020 об этом ни строки.
Харьковское ОГА обратилось к Зеленскому с информацией о наличии задолженности ао зарплате на основных предприятиях области.
Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.

Витренко заявил о риске нарушения двусторонних договоренностей со стороны России.

Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.
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свічка‏ @svecha62 20 ч.20 часов назад

Копроратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9992

Назва каналу мені подобається.І це не стьоб. Дійсно майже 7 000 ze.billiв




Копроратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7360
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Сейчас зелебобики начнут ныть-великого клоуна обидели.
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порошенко-лантух з лайном молдавський))
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БПП- ЕС.После корпоратива.Копроратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4569
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хто? ото стадо яке слухало козлоголосих "без обмежень" ?
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Мать! мать! мать! "Копроратив"? Слівце до скарбнички!

Копроратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6392
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Хм... КОПРО....ратив)) Имелся в виду КОПЕР *******
или
Ко́пра (от малаял. കൊപ്ര «коппара») - высушенная маслянистая мякоть (вторичный эндосперм) кокосовых орехов.

??))
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копро - Гугл выдает такоооое)) Вот еще один вариант:

Копролали́я (лат. coprolalia; от др.-греч. κόπρος «кал, грязь» + λαλιά «речь») - болезненное, иногда непреодолимое импульсивное влечение к циничной и нецензурной брани безо всякого повода. Особой выраженности достигает при синдроме Туретта, однако наблюдается и при других заболеваниях - при шизофрении, прогрессивном параличе, реже - маниакальных состояниях.
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на Цензоре, кстати.. время от времени (обычно на выходных) такой копролалист появляется, орёт - мат-перемат и истерики что типа "когда-нибудь с кирпичем на порошенко нападу"..
видать больного из дурки на помывку отпускают))
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Мабуть, в нього синдром табурета... тьху, себто Туретта... Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1637
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Є таке. Пам'ятаю, особливо сподобалася стаття про синдром Туретта на лурці, написана в туреттистому стилі Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8099
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На жаль, Ірино, ніт. Тут все гірше.
Гуглимо "копрофілія" та "копрофагія" (тільки не під час вечері, щоб ґапетита не зіпсувалася).
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зелейогів, мабуть, хвилює питання: коли вже бубочку перестануть називати членограєм?
ніколи! ги
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Авжеж! Алегро на макітрах казкових свідків секти 8 відсотків йому дуже вдається!)))
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он не Лахта. Он наш доморощеный зебилоид
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А это - не жаба. Это - новая скульптура Боппосова, того самого якутского скульптора. Сами понимаете из чего. И уж больно на фюрерка расисчнского похожа. Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 108
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Кстати, нынешнее рождество почти совпадает с реальным солнечно-лунным НОВЫМ ГОДОМ! Первое новолуние после зимнего солнестояние в этом году приходится на утро 26 декабря!
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Собирешь бабла он и тебе сбацает. Жаль членом по роялю не могет
Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3073
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А чего без смайла? Что уже фейс подпортили друзья зебиоилы ? Это тока начало
Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9645
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Пора новогодних корпоративов продолжается.
Вслед за "СН" отметили приближение праздников и в Нацбанке.
Само мероприятии, которое проходило прямо в здании учреждения НБУ,
госслужащих развлекали кроме всего прочего и стриптизерши.... Гулять так гулять...

Корпоратив "Иліты", очевидне - неймовірне, ніч перед Різдвом. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1455
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Все ясно. Вакарчуку корпоративить в Беларуси можно.
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