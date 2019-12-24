 В Україну прибув із Франції п'ятий вертоліт Н225. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після проведення необхідних процедур вертоліт передадуть в розпорядження Нацгвардії.
"Саме ця модель має найвищі в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів H125 для Держприкордонслужби", - зазначили в пресслужбі.
Вертоліт Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) - Лінз (Австрія) - Сібул (Румунія) - Брашов (Румунія) - Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким фахівцем.
Протягом 2020 року планується поставка в Україну ще десяти вертольотів.
Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибуло п'ять вертольотів. Три вже передали ДСНС, ще два - для Нацгвардії.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages.
«Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), - говорится в сообщении.
Помимо них в планах ведомства - приобретение самолетов General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенитно-ракетных систем MIM-104 «Patriot», противотанковых ракет «Javelin FGM-148F» и др.
Такой шаг, считают в военном ведомстве, поможет восполнить пробелы в возможностях украинской армии и отечественного оборонно-промышленного комплекса"
"Апачи" пойдут за счет 300 млн долларов военной помощи.....
Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.