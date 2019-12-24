 В Україну прибув із Франції п'ятий вертоліт Н225. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після проведення необхідних процедур вертоліт передадуть в розпорядження Нацгвардії.

"Саме ця модель має найвищі в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів H125 для Держприкордонслужби", - зазначили в пресслужбі.

Вертоліт Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) - Лінз (Австрія) - Сібул (Румунія) - Брашов (Румунія) - Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким фахівцем.

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Протягом 2020 року планується поставка в Україну ще десяти вертольотів.



Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибуло п'ять вертольотів. Три вже передали ДСНС, ще два - для Нацгвардії.