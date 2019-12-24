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Все про:гелікоптер (215) МВС (1230) Франція (803)

 В Україну прибув із Франції п'ятий вертоліт Н225. ФОТО

В Україну сьогодні, 24 грудня, з Франції прибув п'ятий вертоліт Н225 від Airbus Helicopters для системи авіабезпеки Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після проведення необхідних процедур вертоліт передадуть в розпорядження Нацгвардії.

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 01

"Саме ця модель має найвищі в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних рухових машин. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів H125 для Держприкордонслужби", - зазначили в пресслужбі.

Вертоліт Н225 здійснив переліт за маршрутом: Мариньян (Франція) - Лінз (Австрія) - Сібул (Румунія) - Брашов (Румунія) - Київ (Жуляни). Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким фахівцем.

Дивіться також: У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС. ФОТОрепортаж

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 02

Протягом 2020 року планується поставка в Україну ще десяти вертольотів.

В Україну прибув із Франції пятий вертоліт Н225 03


Всього з початку контракту з французькою компанією в Україну прибуло п'ять вертольотів. Три вже передали ДСНС, ще два - для Нацгвардії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167191
 
   
 Топ коментарі
 
А може краще було бза такі гроші заказати щось із класу Апачі?
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К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.
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Помнится мне до президенства Членограя свидетели великай зрады видели огромную зраду в поставках этих вертушек. Что теперь скажут зеленые лопушки? В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 - Цензор.НЕТ 1870
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Будуть для картинки звозити нібито високопоставлених хабарників у Києв із всієї УКраїни. Круто!!!
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А може краще було бза такі гроші заказати щось із класу Апачі?
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Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages.
«Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), - говорится в сообщении.
Помимо них в планах ведомства - приобретение самолетов General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенитно-ракетных систем MIM-104 «Patriot», противотанковых ракет «Javelin FGM-148F» и др.
Такой шаг, считают в военном ведомстве, поможет восполнить пробелы в возможностях украинской армии и отечественного оборонно-промышленного комплекса"
"Апачи" пойдут за счет 300 млн долларов военной помощи.....
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это немного разные классы вертолётов. Апачи для озвездюливания наземного противника, а это для быстрой перевозки мусоров по территории страны.
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так можно было моторсичевские какие-нибудь сконструировать и изготовить. Поддержать, так сказать, запорожцев. А так шо? Мотор Сич - китайцам (богуслаев, нихао), а деньги украинских налогоплательщиков - французам. Ну и (иначе не поверю) чуть-чуть Рюкзакову в карман...
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А закупка вертолетов и финансирование ее из государственного бюджета является достаточно обоснованным? Что скажет г-жа Маркарова по этому поводу? Как известно, у нее свое видение этого вопроса. И оно слегка отличается от аваковского. Интересно, правда?
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К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.
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Помнится мне до президенства Членограя свидетели великай зрады видели огромную зраду в поставках этих вертушек. Что теперь скажут зеленые лопушки? В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 - Цензор.НЕТ 1870
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теперь очередь порохоботов кричать "зрада" . А зелебобики пусть рассказывают про папередников
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так контракти були підписані - гроші проплачені ще 2 роки назад? як можна було зараз відмовитися?
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Мотор Сич могли такой же сделать. почему финансируют иностранцев и своих гробят...
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Несогласен. Это все равно, что сказать: "ЗАЗ может Порше, или Бугатти построить". В том-то и дело, что не может.
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может и могли, может и нет. Никто этого уже не узнает. Но то, что Аваков без тендера и конкурса выбрал и скоропостижно купил вертолёты у одной конторы (у которой до этого была с ними пачка аварий и другие покупатели отказались их брать) - это факт.
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500 млн. зелених , це 15 млрд. грн з єврокредиту . Розраховуватиметься бюджет . Плюс плата за регламентні роботи . Нові рюкзаки тільки на найвищому рівні . В руках авакова авіація , бронетехніка , спецназ і псевдоармія ватної ментурри . Для чого ? Кому буде вигідно ?
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Нет чтоб самим начать делать, тем более, что двигатели для вертолетов "Мотор Сич" делает.
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Лучше ракеты Томагавк купит и не сбить и дальность хорошая…
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Рюкзак купил у европейцев к себе лояльность за контракты на французские вертолеты.
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А стрелять он может или только для корпоратива?
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А че, красивый гвинтокрыл. Патриоты опять недовольны.
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За полтора года получили 5 вертолетов, еще до конца года обещали 10, а всего должны поставить 65 штук.
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