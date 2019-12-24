 Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, нацгвардійці вивели Юлію Кузьменко з клітки, і вона сіла поряд з адвокатом Владом Добошем - на час пояснень у справі.

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Також захисник Кузьменко повідомив, що взяти Юлію Кузьменко на поруки готові 37 осіб.

Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.