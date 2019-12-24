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Все про:Апеляційний суд (143) Шеремет (317) Кузьменко Юлія (32)

 Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом. ВІДЕО+ФОТО

Обвинуваченій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко суд дозволив залишити "акваріум" та сісти поряд із захисником.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, нацгвардійці вивели Юлію Кузьменко з клітки, і вона сіла поряд з адвокатом Владом Добошем - на час пояснень у справі.

Відео Громадське

Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом 01
Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом 02

Також захисник Кузьменко повідомив, що взяти Юлію Кузьменко на поруки готові 37 осіб.

Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167118
 
 
 Топ коментарі
 
кто ?

её идейные соратники по любви к тамженашим людям ?
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.
Нащадки НКВСтів: " ВоШдь сказал виноваты, значит виноваты!".
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Момент истины, однако.
Зелёному режиму больше некуда светиться - они по полной показали что они лютые враги независимой Украины.
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забавно, но ватники рашки (87%) - мышебратья зебилов(73%) так же обижаются когда их ватниками называют... родственное, да?))
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да.. что зебилы, что ватники - одна "бидлота", согласен))
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Реальные доказательства только в пьяных разборках. Вот труп с ножом в сердце, вот убийца держащийся за нож. В деле Скрипалей тоже нет видео, где убийцы мажут потерпевших ядом.
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шо за отмазки?)) британцы тоже притянули людей и П-М Британии БЕЗ СУДА назвал "убийцами" людей- даже не бывших в это время в Британии на основе выводов экспертта "по походке", более того, эксперта, который сделал вывод что:
.....британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎
Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
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Я читал полный разбор заключения британского эксперта. Он такого не заявлял.
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читай внимательно.. ПОЛНЫЙ, а не то что аваков показал Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 7211https://voi.com.ua/news/1302128/
От що кажуть британські експерти:
"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати наступні питання:
Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&
(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.
(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
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https://dniprograd.org/2019/12/17/sprava-sheremeta-umovno-dovedeno_82576
Третє дослідження, яке є складовою комплексної експертизи, називається "Криміналістичний аналіз ходи". Її провів британець Іван Бірч, який у тексті самої експертизи представлений доктором філософії у галузі біомеханіки, який має сертифікат професійної компетентності криміналістичного аналізу ходи. Міністр Арсен Аваков каже, що цього британського експерта йому порадили іноземні колеги. "Нам всі назвали одну людину - королівського експерта Великобританії пана Бірча, спеціаліста номер один у всьому світі, який проводить аналіз ідентифікації за ходою, за ортопедичною специфікою, за рухами", - розповів міністр.
"Виходячи з мого досвіду вивчення ходи людини, враховуючи різні комбінації особливостей ходи та беручи до уваги перераховані обмеження, я вважаю, що кримінальний аналіз ходи забезпечує умовно-достатні докази на підтвердження того, що Особа 1 в досліджуваних відеокадрах є Особою 2", - пише пан Бірч.Що таке "умовно-достатній доказ", у експертизі не розшифровано. Таке формулювання також не передбачене українським кримінальним законодавством.....
Тобто, згідно з цією експертизою виходить, що жінка, яка робила фото відеокамер, готуючись до вбивства, жінка з відео, яка підкладала бомбу, та жінка, яка, можливо, підірвала машину - з суттєвою ймовірністю - одна й та сама людина.Інакше кажучи, усі дії з підготовки та вибуху могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох. Можливо, саме тому ця експертиза не була згадана минулого тижня під час оприлюднення нових доказів у справі вбивства Павла Шеремета. Адже вона ставить під сумнів висновки правоохоронців, продемонстровані на брифінгу. Отже, якби слідство взяло до уваги другу експертизу, поліції слід було би доводити, що всі жінки, зафіксовані на камерах, є однією особою - лікаркою Юлією Кузьменко.
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Отправьте эти послания в суд ,а не мне. Я ведь не украинский судья. Вот пусть они читают и разбираются, а я ведь не могу оправдать или обвинить не имея ВСЕХ материалов по делу.
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вот ты странный)) это ПОЛНЫЙ текст экспертиз, а не те выборки "нужных частей" от моники/авакова - которыми вас накормили
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Это вы странный. Допустим , я опровергну результаты экспертизы, или признаю. Как это повлияет на суд Украины, честный и справедливый, сформированный после Революции Достоинства?
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меньше смотри зомбоящик и шариев)) а то выглядишь очередным лохом, орущим про "суд" Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу.: у нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 3959
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п.с. ну а чем поможет - это тебе не Беларусь с рашкой, и суд для нас - как и презЕк - не являются богами... Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 4448
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Мой совет. Если у тебя есть факты, обратись к адвокатам обвиняемых. Уверен, ты сможешь стать ключевым свидетелем защиты.
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мой тебе совет - прежде чем начинать спорить - отключи зомбоящик с шариями, дубинскими, мосийчуками и выкинь методички ботоферм кремля..
Это конечно не гарантирует появление у тебя способностей к критическому мышлению, но хоть перестанешь транслировать бред ботоферм лахти/ольгино.. Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 5496
п.с. а адвокаты и так всё это знают.. знал бы и ты - если от зомбоящика отрывался.
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Ну, ты еще потребуй Цензор отключить. Тогда вообще без информации останусь. Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 3022
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уровень доказательств от моники шмаркли и авакова:
(c)Борислав Береза
Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.
И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?
Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 1574 Редактировать или удалить этоУбивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 6366
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Не вопрос. У меня много фотографий, где я сам себя не узнаю. А жена точно говорит, что это я.
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и бороду ты отращиваешь за сутки, и худеешь на 25+ кг - тоже за сутки.. браво! уровень "ЫспЫрдности" зебилов...
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Сразу видно, что ты не фотограф. Сравнивать фото при разном освещении,аппаратуре, позе, расстоянии, и умудриться заметить разницу в длине волосин. Тут необходим следсвенный эксперимент, на мой взгляд.
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ага.. и разницу заметил в наличии и отсутствии бороды(бакенбардов).. "освещение" виновато, кули Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 831..
а главное - нужно порекомендовать отправить Антоненко на мистер Вселенная - он там легко победит.. с освещением Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 831
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п.с. уверен, если сравнить тебя с тем взрывником - там 100% схожесть.. и - не спорь: "меня много фотографий, где я сам себя не узнаю. " Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 9978
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..британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎

Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
https://voi.com.ua/news/1302128
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в Україні не створено правової держави вже майже за 30 років незалежності. і ми вже ніколи не побачимо правової держави. В цій країні це точно.
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От що кажуть британські експерти:"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати наступні питання:• Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
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Если бы там была только хода. А т/ф переговоры куда деть?
Я сама всегда думала, что это заказ из рашки, кстати, эта версия не отменяется. Ведь эти ски привыкли делать все чужими руками, а 'ихтамнет'
Заказали через третьих лиц.
Очевидно одно. Нам нужна правда.
И эта правда никогда не сможет очернить других людей, она только покажет нашу силу.
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ты сама ОРИГИНАЛ слышала разговора, которые вообще(кстати) были о другом - или слышала НАРЕЗКУ?))
даже эксперт британский сказал: ...Яна Дугарь та ...Юлия Кузменко... з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎 Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂

И ... ВСЁ... дело рассыпалось - даже не успев начаться... Не говоря уже про зашквар "следователей", которые лоханулись с проверкой Дугарь - а была ли она вообще в то время в Украине?))
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Какой 'британский эксперт'?
Потом уже доказали, что эта женщина была в Украине .
Давайте так, если это дело окажется неправдивым, я только за.
Но я повторяю косвенных улик и 'совпаде6ий' слишком много. Такого в реальной жизни не бывает.
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кто - доказал?)) доказательства - в студию!))
ВСЁ доказательство моники шмаркли и авакова строится на заключении(части) как раз британского эксперта Бирча.. "походка у них одинаковая - значит это они"..
ток вот Бирч еще и указал что Юлия и Яна - ОДНА и та ж людина - а это абсурд, поэтому аваков решил эту часть не опубликовать Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 3195
и - всё, доказательств больше НЕТ))
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Этот фейк давно разобран, про одного и того же.
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да-да.. фейк сам Бурч сочинил и аваков решил не публиковать эит факты?))
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Вы сами лично перевели дословно текст прилагаемый к тому документу?
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а ты - лично сам перевел с оригинала?))
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Нет, потому и не доверяю однозначно кому либо, все манипулируют в свою пользу.
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тогда открой оригинал и переводи сам.. Уж десяток-то слов на скриншоте - осилишь?))
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осилишь?)Бірч вважає "жінку-розвідницю" та ту, яка, імовірно, підірвала авто журналіста вранці. Він називає "помірно вагомим доказом на підтвердження", що це одна людина.Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 9300Згідно з експертизою Бірча, усі жінки, причетні до вбивства та зафіксовані на відео, можуть бути однією особоюТобто, згідно з цією експертизою виходить, що жінка, яка робила фото відеокамер, готуючись до вбивства, жінка з відео, яка підкладала бомбу, та жінка, яка, можливо, підірвала машину - з суттєвою ймовірністю - одна й та сама людина.Інакше кажучи, усі дії з підготовки та вибуху могла робити одна жінка. Поліція ж заарештувала двох. Можливо, саме тому ця експертиза не була згадана минулого тижня під час оприлюднення нових доказів у справі вбивства Павла Шеремета. Адже вона ставить під сумнів висновки правоохоронців, продемонстровані на брифінгу. Отже, якби слідство взяло до уваги другу експертизу, поліції слід було би доводити, що всі жінки, зафіксовані на камерах, є однією особою - лікаркою Юлією Кузьменко.
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Другие, т.е. допускающие виновность, давно уже разобрали эту тему. естественно, с другим выводом, и тоже считают себя правыми.
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а сам то читать, переводить и думать - способен?)) или только потреблять фейки "разборов" от авакова..
Тебе ОРИГИНАЛ экспертиз показали, с выводами эксперта - а не отмазки аваковских разборок
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Еще раз - эта тема уже разобрана и без меня и разбор выложен в интернет.
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еще раз: а Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 1618 сам то читать, переводить и думать - способен?)) или только потреблять фейки "разборов" от авакова..Тебе ОРИГИНАЛ экспертиз показали, с выводами эксперта - а не отмазки аваковских разборок
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это дело УЖЕ развалилось.. в первые же часы. Зато отлично продемонстрировало уровень коррупции моники шмаркли и желании пиарится на заказных (им) делах...
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Следите лучше за немоникой, которая вместе со свинарчуком и Пашинским , используя своих детей недоделанных, участвовала в схемах розкрадання укроборонпрома, куда деньги лились миллиардами из бюджета страны.
А Земля ничего не участвует в коррупции, он делает максимум, чтоб ее минимизировать.
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еще немного - как разворовывать бюджет Украины:
Як отримати 30+% річних у валюті, або що таке Кредитна Афьора з ОВГЗ по-зеленскі:
Все дуже просто: продаємо ОВГЗ з річними 16-18% у гривні, що приводить до (з урахуванням росту курса гривні на тлі шаленого попиту на ОВГЗ з такими відсотками) 25..35% річних у долларі та євро - це шикардос!❗️👏
Тому серед "іноземних інвесторів" - безліч знайомих фізіономій кукловодів моніки Зе та осіб з "нових морд"👏😎
Розрахунки: 1 млн.долларів = 26 млн.грн. По ставці 18% = маємо через рік 30,68 млн.грн..
Поточний курс 23.2 = 1,320 млн.доллар(а який будет курс улітку? При такому турбо-режимі з продажу та попиту на ОВГЗ?) Маємо річний прибуток у ВАЛЮТІ = 32%(або 16% за 6 місяців)....
Але саме цікаве почнеться улітку, коли потрібно буде віплачувати відсотки та розраховуватися по ОВГЗ..
А скільки ще "нові морди" запозичать за перші півроку 2020?
Бо попит - буде, та й гроші - потрібні, бо довести Україну до часткового дефолту (привіт від Бені Коломойши!) за ЧОТИРІ місяці після "30ти місячного безприривного стабiльного економічного зростання"(с)моника зе!лох-42 - це порібно мати неабиякий "талант", або виконувати весняне завдання від Бені-кукловода: довести економіку до дефолту перед розпродажем землі.
--------------------------------------------------------------------------
п.с. За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно зростаючу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., а всього було просрано 48 млрд. Для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно, що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
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зебилы решили съехать с темы - бо нет ни аргументов, ни фактов?))
так напомним зебилам - фейк с Укроборонпромом - ТОЖЕ накрылся медным тазиком Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 2795
и тут моника зе!лох оказался - полным лохом..
Зато в чем моника НЕ - лох, так это в разворовывании бюджета Украины:
Маркарова: на валютных счетах в июне было 80 млрд грн, в ноябре осталось 20 млрд грн.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что остатки на валютных счетах Государственного казначейства по состоянию на конец ноября 2019 года превышали 20 млрд грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
При этом на конец октября текущего года на валютных счетах было около 35 млрд грн в гривневом эквиваленте. А самый высокий показатель в 2019 году пришелся на конец июня. Тогда на счетах Госказначейства было свыше 80 млрд грн. С тех пор он планомерно снижался.

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Ну и при чем здесь Макарова ? И кто здесь 'съехал с темы'?
Читать твои простыни из методичек кому интересно? А сам ты кроме ругательств , которые постоянно изрыгаешь, ничего путного изобразить не можешь
Так что на этом прекращаю общение с тобой, тролль . Адьёз
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та понятно - моСх зебилов настолько примитивен что не способен прочесть более строчки из их методичек, а уж проанализировать факты и статистику ГосКазначейства Украины - для зебилов как квантовая механика))
итак, доказательства вины - в студию!)) хоть ОДНОГО.. Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 6970
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уровень "честности" от узеленского:
зарплаты за месяц:
Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 9478
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«Это был не единичный случай»: Порошенко обвиняют в убийстве Шеремета

Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть частью спецоперации экс-президента Петра Порошенко по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале.
По словам экс-нардепа, это был "не единичный случай".
"Таких спецопераций, когда Порошенко руками СБУ, НАБУ или того же Саакашвили (экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили) стремился отстранить от должности Авакова в период с 2015 по 2019 год, было до десяти", - заявил он.
Экс-нардеп отметил, что это желание у бывшего гаранта "ставало маниакальным".
По словам Мосийчука, Порошенко такие спецоперации проводил и в отношении других своих политических оппонентов, "устраняя их с должностей или дискредитируя политически".
"Двигало им… желание иметь абсолютную власть и за счет этого делать бизнес, то есть обогащаться", - заявил он, утверждая, что иногда операции стоили людям жизни.
По его словам, он также несколько раз становился объектом таких спецопераций.Источник: https://elise.com.ua/2019/12/24/eto-byl-ne-edinichnyj-sluchaj-poroshenko-obvinyayut-v-ubijstve-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
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а распятые мальчики - тоже дело рук Порошенко?))
ишь какой - то он у кацапов своего брата убивает, то нафик ему нужного Шеремета.. а чего не самого авакова - сразу?))
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Таких операций было 100500. Включая Кеннеди, Ганди и стеллерову корову.
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Если приплести рептилоидов и помидоров-зомби, чтиво будет еще увлекательнее...😁
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Мосійчук вже взагалі з розумом не дружить...
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Вчора на Прямому,я кийсь зам рябої шапки скзав, що докази у них є, але їх треба доповнити "показапи звинувачених"!
Тобто. Прямих беззаперечних доказів у них немає, і їм потрібно "зізнання", тільки в купі з ним ці "докази" будуть чогось варті!
Так працюють у нас прокурврори, як при Сталіні, вибивають "чистосердечне зізнання", на більше вони не здатні.
Ось приклад:
"Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов"
Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, це 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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Я не могу сказать,они это или не они?
Да допустим есть версия.
Но эта версия годится только для кабинета следователя.
И на поруки их брать нечего.Хоть каких то доказательств их вины или причастности нет.При таком расскладе их надо выпускать сейчас же.
Доказательсва обвинения полный фуфел,и пиар непонятно чего!
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То что пытаются впарить.Это не фуфло!
ЭТО ФУФЛИЩЕ!!!!!
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