EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4711  22
Все про:заручник (710) Нацполіція (8708) Харків (1575)

 Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція. ФОТОрепортаж

У вівторок вранці в Харкові начальник карного розшуку Немишлянського райвідділу поліції дістав важке ножове поранення, намагаючись роззброїти чоловіка, який захопив заручницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Подія сталася сьогодні, близько 09:30 в Немишлянському районі Харкова. Вранці мешканка мікрорайону поверталася з дитячого садка, куди відвела свою дитину. Неподалік від яру на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж та сказав, що вона тепер його заручниця. Цю ситуацію побачили випадкові перехожі та повідомили інформацію на спецлінію "102". На місце терміново вирушило керівництво Немишлянського відділу поліції та слідчо-оперативна група. В ході спілкування з чоловіком поліцейські дізналися, що він хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував себе як обмін на заручницю. Зловмисник погодився та відпустив її", - розповіли в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий застрелив киянина в Гідропарку, оголошено спецоперацію з розшуку того, хто стріляв, - поліція

Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція 01

"Поліцейський, опинившись поряд із озброєним зловмисником, став продумувати план його затримання. Для цього оперативник тягнув час, щоб заспокоїти знервованого громадянина, викликати в нього довіру. Між чоловіками зав’язалася розмова, поліцейський запропонував злодію закурити. Коли той відволікся на запалювання цигарки, працівник карного розшуку кинувся на злодія, але той встиг вдарити його ножем", - додали у відомстві

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, правоохоронця госпіталізовано до лікарні, зараз його оперують медики. Очільник обласного главку відвідав пораненого поліцейського, проконтролював, щоб він був забезпечений усіма необхідними ліками для скорішого одужання.

Зловмисника затримано, наразі із ним працюють слідчі.

Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція 02

Подію кваліфіковано ч. 1 за ст. 147 (захоплення заручників) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Усі обставини події зараз встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167117
 
   
 Топ коментарі
 
Не надо и раздумывать .Пожизненное.Захват заложницы,нападение на полицианта.Нельзя церемониться с явным и умышленным посягательством на жизнь человека.Нужен более широкий диапазон наказаний с суммированием сроков. должны быть сроки и 20,25 лет.пожизненное.Нужно ужесточение за рецидив,а при третьей судимости дававть пожизнное,заже за сворованную колбасу или смартфон.Строить тюрьмы.А то они стали пустовать.Пусть лучше они не пустуют и мы их будем кормить,чем они нас будут грабить и убивать.
 показати весь коментар
 
Ну прям пипец... Как посягательтво на жизнь полицейского - так пожизненно, а как убивают наших воинов на войне, так сепаратюгам - амнистия, ну или условно... Охринеть!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Петики, какой-то странный мент, правда?
 показати весь коментар
 
І цей мєнт дивний, як і його підлеглі. Він що один начальник на все місто? У них нема табельної зброї? Вони не вивчають тактики затримання озброєного злочинця? Я не кажу що обов'язково вбивати, можна стріляти і не в голову.
Нє, молодець, казати немає чого, але трохи святкових звіздюлєй від Санти і йому і підлеглим не завадить.
 показати весь коментар
 
 
Cтарий Кінь А я вважаю, що поліцейського потрібно нагородити.
 показати весь коментар
 
 
Коли поносять всю поліцію, завжди згадується епізод, здається, в Маріуполі, де опер за мить вихопив у мудака гранату без чеки, причому так, щоб вона не вибухнула.
 показати весь коментар
 
 
Не надо и раздумывать .Пожизненное.Захват заложницы,нападение на полицианта.Нельзя церемониться с явным и умышленным посягательством на жизнь человека.Нужен более широкий диапазон наказаний с суммированием сроков. должны быть сроки и 20,25 лет.пожизненное.Нужно ужесточение за рецидив,а при третьей судимости дававть пожизнное,заже за сворованную колбасу или смартфон.Строить тюрьмы.А то они стали пустовать.Пусть лучше они не пустуют и мы их будем кормить,чем они нас будут грабить и убивать.
 показати весь коментар
 
 
Пистолет,я так понял полиции не выдают, а если выдают, то какого черта он не применил? Советую посмотреть старый фильм "Новые центурионы" там как раз и разъясняется, когда должен применять оружие полицейские.
 показати весь коментар
 
 
Пістолет то може й видали, але коли вони останній раз з нього стреляли? До того ж, як я розумію не хотіли потім писати купу паперів та йти на суд, який мав виправдати застосування зброї... Розрахунок був на розторопність та силу.
 показати весь коментар
 
 
Ну прям пипец... Как посягательтво на жизнь полицейского - так пожизненно, а как убивают наших воинов на войне, так сепаратюгам - амнистия, ну или условно... Охринеть!
 показати весь коментар
 
 
Це типово для феодальних держав. Поліція взагалі відповідає тільки за безпеку високопосадовців і самої себе. В решті випадків вони забов'язані тільки провести розслідування.
 показати весь коментар
 
 
Це типово для будь-якої держави. Посягання на поліцейського - посягання на Державу.
 показати весь коментар
 
 
До речі, там Аваков хвалився що закупив турецькі Хеклери, якраз гарне знаряддя для таких випадків, якщо слабеньку оптику поставити. Чи їх віддали його охороні?
 показати весь коментар
 
 
Поліцейський, який врятував жінку і отримав поранення, при затриманні злочинця, заслуговує на нагороду. А всім, хто тут патякає про те, як треба було, скажу - затримайте хоть одного беззбройного злочинця а потім розкажете, як воно.
 показати весь коментар
 
 
Да ,у мусора в голове ума,как у рыбки ,ну а про навыки бойца я вообще промолчу ... Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція - Цензор.НЕТ 7312
 показати весь коментар
 
Дивлюсь народ тут багато "рассуждає" що і як треба було робити. Ситуацію взяття заручниці спробуйте спроектувати на себе чи членів родини, особливо малолітніх і жінок. Правильно чи неправильно поступав правоохоронець - правильно, застосування сили повинне бути співрозмірне із загрозою. Винен Аваков, бо погано готує і тренує особовий склад, ЗЕвлада заощаджує на житті і здоровї правоохоронців та військовослужбовців.
 показати весь коментар
 
Проведут психологическую экспертизу, отправят на принудительное лечение, в итоге через годик-два выдадут справку и вернут домой. Только псих согласится обменять заложницу на мента, не имея огнестрельного оружия.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору