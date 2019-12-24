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Все про:Бразилія (58) презервативи (3) Путін (4952) реклама (89)

 "Деякі люди ніколи не мали народитися": в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним. ФОТО

Бразильська студія Platinum Studio створила рекламу презервативів зі слоганом "Деякі люди ніколи не мали народитися". У головній ролі – персонаж, схожий на президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Деякі люди ніколи не мали народитися: в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним 01
Деякі люди ніколи не мали народитися: в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним 02
Деякі люди ніколи не мали народитися: в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним 03

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Художники Platinum не вперше створюють рекламу презервативів з використанням цього слогана і політиків - раніше замкнутими в гумовий виріб виявлялися персонажі, схожі на Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

Деякі люди ніколи не мали народитися: в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним 04
Деякі люди ніколи не мали народитися: в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167107
 
   
 Топ коментарі
 
Бразильські бандерівці "Некоторые люди не должны были родиться никогда": в Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным - Цензор.НЕТ 517
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... а еще лучше, что бы внутри презерватива красовалась надпись RUSSIA. ))
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вот теперь оно в презервативе настоящее ху йло. )))
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И это чистая правда.!Эти выродки тормозят развитие цивилизации.
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Цивілізаціі закінчуються апокаліпсисом...******* цивілізація закінчиться піз...єцом...
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Когда люди узнают, что было в прошлом, они просто выпадут в осадок.
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Бразільскіє фашисти праявілі звєріную русафобію!!!
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Так може ти ще за овоча-лігитимного будеш тут топити? Нах нам Моніка здалася, яка постійно під твого пуйла лягає, москалику?
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Креативная бразильская студия, молодцы, процветания вашему бизнесу
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зато есть некие зеленые и мальдивские, котрые появились на свет в результате аварии с причиндалом "Некоторые люди не должны были родиться никогда": в Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным - Цензор.НЕТ 1106
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У вас зазвичай завжди розумні і дотепні комети, в принципі, як і ваш нік.
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Світове визнання, воно різним буває. Як себе почуває БРІКС?
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А у українців не вистачило яєць за п'ять з лишнім років. Соромно.
Хоть бразильцям вистачило муда.
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***** в кондомі - це новий герб свинособакії!
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Правильно. Вовин папа не вовремя икнул - а теперь - вот...
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БРИКС - так кто ещё не отпускал рашку, ну или вторую букву в этой абриатуре "Некоторые люди не должны были родиться никогда": в Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным - Цензор.НЕТ 9586
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Для нас это тоже актуально, но только в зелёном цвете....
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маманя ради мяня абратна не то я весь вяличьем изойду...
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Президента Бразилии считают нацистом. Но художники побоялись его рисовать.


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Он немного придурковатый. Как и большинство президентов.
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Ну как же так. Высмеивают тиранов, а своего боятся.
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Нужно им подбросить идею использовать Зеленского. Он идеально подходит для этой рекламы.
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прославился *****
обератель емель узких)))))
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Хороший троллинг великого ПУ и главное так метко "Деякі люди ніколи не мали народитися": в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним - Цензор.НЕТ 5621
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Идёт такой Остап Бендер по Рио-да-Жанейро и спрашивает у негра:
- экскюзьми, колд ю плиз тел ми..
- Москаль?
- Да..
- Я з москалями не балакаю..
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Остап Бендер был сыном турецкоподданного еврея. Вообще биндюжники были полуеврейским явлением.
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Для того чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть.
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Доиграетесь, может потребовать гонорар за рекламу и он будет прав.
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Вот она всемирная слава!- подумал вова путен
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Моніка зі своїм роялем там теж буде органічно виглядати.
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в том списке тебя с мародером нехватает,вас бы нарисовали в двойном гандоне.
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Страна объединяется , мир объединяется в ненависти к Презервативу номер 1 мира, а вам, троллякам, все не ймется.
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Только Сороса с пинчуками там не нарисуют.
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Я вважаю це світове визнання!
Расєянє нарешті досягли бажаного!
Мої вітання

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Ну, туалетную бумагу и всевозможные коврики для вытирания ног я давно видела в Украине , песня опять же таки - наша про *****, но такого креатива от бразильцев не ожидала. Ассоциация очень верная и точная
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Наскільки відомо,там можна замовити будь якого президента,мало того,кожна жінка,приславши портрет чоловіка може зроти йому отакий от подарунок...на День св.Валентина...
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Надеюсь ЗЕ не натворит дел что его тоже увековечат таким образом, хотя он уже близко
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в Україні таким виробам забезпечений шалений успіх.
В Росію поставки будуть заборонені.
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Якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района, известный своими скульптурами из навоза, порадовал своих поклонников в канун нового года и слепил гигантскую крысу.
(видать с х.ла лепил...))))))
"Деякі люди ніколи не мали народитися": в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним - Цензор.НЕТ 7431
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а тем временем " Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей. Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно "делать все что угодно", в том числе выселить". (С) ))
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ничего удивительного, добавили всех самых влиятельных мировых лидеров в рекламу.
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.......разбомбить Бразилию и выгнать на......й из БРИКСА !!! (в.в. ***** )
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Не должен был родиться тот кто основал московию. Лучше бы вместо Юры Долгорукого был какой нибудь Длинноногий.
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Погодите, а как же "величайший лидер нашего времени"?
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А как точно бразильцы отобразили "светлый лик" дедушки пу.
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бразилЬянцы в курсе кого никогда из презика не надо было выпускать
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Нарешті ***** опинився на своєму місці.
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В данном случае на месте Бразилии должна была быть Украина
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