 "Деякі люди ніколи не мали народитися": в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним. ФОТО

Бразильська студія Platinum Studio створила рекламу презервативів зі слоганом "Деякі люди ніколи не мали народитися". У головній ролі – персонаж, схожий на президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
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Художники Platinum не вперше створюють рекламу презервативів з використанням цього слогана і політиків - раніше замкнутими в гумовий виріб виявлялися персонажі, схожі на Дональда Трампа і Кім Чен Ина.
Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167107
Хоть бразильцям вистачило муда.
обератель емель узких)))))
- экскюзьми, колд ю плиз тел ми..
- Москаль?
- Да..
- Я з москалями не балакаю..
Расєянє нарешті досягли бажаного!
Мої вітання
В Росію поставки будуть заборонені.
(видать с х.ла лепил...))))))