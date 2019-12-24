 Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу. ФОТО

Близько 9 години на рейді порту відбулася зустріч із лоцманським катером, а о 10 він був пришвартований до причалу 1-К, що на Карантинному молі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Попри сильний туман, операція швартування минула успішно.

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Починаючи із 2014 року, есмінець "Росс" - частий гість нашого регіону. У 2016 році він разом з американським десантним кораблем LSD41 "Уітбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "Сі-Бриз 2016" і кілька днів провів у нашому місті.

Це тридцятий візит військового корабля НАТО в Чорне море цього року, з них 15 заходили в Одесу.

Есмінець належить до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія. "Росс" названий на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

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Довжина корабля 154 метри, ширина 20, осадка 9,3 (з підводною гідроакустичною станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 тисяч кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Оснащений різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.