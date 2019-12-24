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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:корабель (659) НАТО (2200) Одеса (2262) США (5858) Чорне море (364)

 Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу. ФОТО

Американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в одеський морський порт сьогодні вранці.

Близько 9 години на рейді порту відбулася зустріч із лоцманським катером, а о 10 він був пришвартований до причалу 1-К, що на Карантинному молі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Попри сильний туман, операція швартування минула успішно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський ракетний есмінець "Росс" увійшов у Чорне море

Ракетний есмінець США Росс зайшов в Одесу 01

Починаючи із 2014 року, есмінець "Росс" - частий гість нашого регіону. У 2016 році він разом з американським десантним кораблем LSD41 "Уітбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "Сі-Бриз 2016" і кілька днів провів у нашому місті.

Це тридцятий візит військового корабля НАТО в Чорне море цього року, з них 15 заходили в Одесу.

Есмінець належить до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія. "Росс" названий на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

Також читайте: Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. ФОТО

Довжина корабля 154 метри, ширина 20, осадка 9,3 (з підводною гідроакустичною станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 тисяч кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Оснащений різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167093
 
   
 Топ коментарі
 
Вот интересно. Вчера многие высказались с осуждением запуска жд движения по крымскому мосту. А человек, занимающий пост презитента Украины что, вместе со всей опой готовится к новогодним копроративам, ему POHUI?
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Якщо сфоткаєтесь на його фоні, то не підписуйте фото "Росс і я" xD
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Пока получают нужные методички от ОХ (оХвиса *****)
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Милости просим! Цивилизованным гостям всегда рады
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сейлоры опять подали рапорта. все поголовно! из Констанцы придется Арлика тянуть на шнурке! Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 8138
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Після заходу човна у Чорне море десь зникла Скабеєва.
Савпадєніє?
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Якщо сфоткаєтесь на його фоні, то не підписуйте фото "Росс і я" xD
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Вот интересно. Вчера многие высказались с осуждением запуска жд движения по крымскому мосту. А человек, занимающий пост презитента Украины что, вместе со всей опой готовится к новогодним копроративам, ему *****?
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Многие, это кто? Цензоровский планктон, вроде тебя? У президента есть МИД он и высказался, но в методичке же про это не написано, правда?
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У президента есть МИД, а в України МЗС є?
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Казалось бы зашел в Одессу...а зашкварчало в штанах на расии!)))))
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Зашкварчало тока у вышиваты.
НАТО прямым итекстом объявили что не рассматривают Рашу врагом, а вышивата кажлдый раз штаны от радости обсыкивает когда корабль НАТО в Черное море заходит.
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А Рашка прямим текстом називає НАТО ворогом.
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К Рашке вопросов нет.
Есть вопросы к вышиватником которые уверены что НАТО вот-вот впишется против Рашки.
Хотя ни НАТО не собирается, ни Рашка то НАТО не боится, так, для биомассы дуют в уши типа НАТО - враг, а на самом деле клали с пробором.
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Зашел бы в Мариуполь... с " а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".. Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 5011 Капапы бы мост взорвали....
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Добро пожаловать в Украину, братья американцы.
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Хороший такий, затишний кораблік. Чого він москалям не подобається, дивно....
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а раньше в Одессу возвращались свои грузовые суда ЧМП, был огромный пассажирский флот, валюты приносил немеряно, а теперь американские эсминцы...ну хоть так, все ж какая-никакая прибыль, бункеровка, причальная стенка, лоцманская проводка...Вот бы однажды таких штук 5 зашло, флаг поменяли бы, команду свою, америкосов- самолетами домой...и прощай Конвенция Монтрё...уже б Сагайдачному не скучно было...
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наконец то хоть какая то радость на фоне плохой погоды - флот украины пополнился новым кораблем, и вместе с мощныим катерами типа гюрза он заставит мацкалей задумаца
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