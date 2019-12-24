 Сканер на ПП "Краковець-Корчова" в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, відтепер сканування товарів відбувається без безпосереднього огляду посадовими особами митниці, час на перевірку вантажу пришвидшується у 10 разів, значно зменшується ризик впливу на результати митного огляду осіб, зацікавлених отримати корупційну вигоду.

"Це – стаціонарні сканувальні системи. Таких стаціонарних скануючих систем загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені в роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою", - підкреслив глава Держмитниці Максим Нефьодов.

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За його словами, в Держмитниці планують реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеоспостереження.





