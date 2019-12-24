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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Львівщина (1009) митниця (639) сканер (2) Нефьодов (130)

 Сканер на ПП "Краковець-Корчова" в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На українсько-польському пункті пропуску "Краковець-Корчова" у Львівській області запрацював сканер для вантажного транспорту і контейнерів. Тепер всього за 15 хвилин можна дізнатися зміст і склад причепа, або ж знайти все тайники автомобіля. Раніше такий процес займав кілька годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, відтепер сканування товарів відбувається без безпосереднього огляду посадовими особами митниці, час на перевірку вантажу пришвидшується у 10 разів, значно зменшується ризик впливу на результати митного огляду осіб, зацікавлених отримати корупційну вигоду.

"Це – стаціонарні сканувальні системи. Таких стаціонарних скануючих систем загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені в роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою", - підкреслив глава Держмитниці Максим Нефьодов.

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За його словами, в Держмитниці планують реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеоспостереження.

Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 01
Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 02
Сканер на ПП Краковець-Корчова в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167078
 
   
 Топ коментарі
 
сканери це добре якщо митники хочуть знайти контрабанду але проти схем які кришують самі митники сканери не допоможуть.
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Одну фуру загонят на сканер...другую...ту с которой отстегнули нет...
И кто смотрит на экран? Тот кому в карман положили? Толку от этого сканера будет ноль...если не сделать прохождение сканера обязательным для всех...и хранение результав сканировпния на удаленном сервере...
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Я думаю справа в іншому. Там часом кількість машин у 10 разів не впала, після запровадження сканеру?
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сканери це добре якщо митники хочуть знайти контрабанду але проти схем які кришують самі митники сканери не допоможуть.
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Сканери це добре, коли про них пишуть люди яким всерівно на що квакати...
А на практиці не все так однозначно...
Наприклад товар одяг по документах китай, по факту бренд... За допомогою сканера визначите?)
Наприклад товар деревне вугілля, по факту бурштин за допомогою сканера визначите?
На приклад товар картонні гільзи по факту сигарети за допомогою сканера визначите?)
А про товари широкого народного вжитку чи поштові відправлення які на картинці сканера покажуть суцільну масу чорт зна чого... Де розпаковуючи коропку з лулом рушниці згідно показань сканера можна натрапити на держак до швабри...

Вам по телевізору, ще довго розповідати будуть про покращення... І проблема в тому, що це буде продовжуватись до тих пір, доки є вуха... А значить вічно.
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Одну фуру загонят на сканер...другую...ту с которой отстегнули нет...
И кто смотрит на экран? Тот кому в карман положили? Толку от этого сканера будет ноль...если не сделать прохождение сканера обязательным для всех...и хранение результав сканировпния на удаленном сервере...
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ЛОЛ. А вместо коррупционера мытныка который зырит на экран, нужно поставить другой сканер. Рекурсия получается однако
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я вам більше скажу, є нормативи, і при щоденному скануванні у водіїв почне випадати волосся... А потім і проблеми різного роду зі здоров'ям...
Кабіна водія, опромінення... Чи ви думаєте, що це все 'чудо' сканує очима, а не бета променями?)

А харчові продукти? Ви будете купувати фрукти, овочі, м'ясо знаючи, що вони вже з рентгена?)
Чи як?)
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Я думаю справа в іншому. Там часом кількість машин у 10 разів не впала, після запровадження сканеру?
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ускорение корупции в 10 раз..сканер нашел- плати
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Зраду тут сложно найти, но эти стараются как обычно.
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На справді ви не праві...
Це не зрада і не перемога... це просто нічого.. порожнеча, яку видають як перемогу...
В засраній Польщі сканери на декілька поколінь кращі... А сигарети як їхали, так і їдуть...
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И как с таким подходом к жизни, где во всём норовите найти негатив, вы ещё живы...Вы не думали о самоубийстве?
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Я безпосередньо працюю з цією 'перемогою'.
Тому з усією відповідальністью можу заявити, це черговий шлак.
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Много тут "экспердов-анонимусов" развелось в последнее время...А насчёт самоубийства вы всё-таки подумайте.
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Тільки після того як оціню результати вашого позитивного досвіду з цього питання.
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Таможенники будут рады... очередные 50 грн (ну шоб побыстрее) к тем 50 грн за найденную в системе ППшку. Теперь «тут все от мене зависит». Можно по-разному сканировать и 5 минут, и час и день... Где экономия времени? Сейчас все машины (соответствие груза документам) контролируют на внутренне таможне, на въезде в Украину осуществлялся только документальный контроль. Сканер- это хорошо для борьбы с контрабандой, но никак не экономия времени При оформлении, ну и очередная кормушка таможенникам. На въезд в сканер ещё и погранца поставят, тот будет по 20 собирать ( ну, шоб все было хорошо на контроле)...
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Твереза думка...
З одним но... За втрату митного забезпечення відповідальності нуль...
Тому відповідність вантажу, документам не контролюється ніде...
А весь товар, що перейшов кордон може дивним чином трансформуватись до внутрішньої митниці, при чому, без видимих порушень.
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Уважаемый Илька Пилька, я никоим разом не ставлю под сомнение необходимость введения сканконтроля на границе въезда, дабы он соответствовал документам и не был подменён во время следования автомобиля на пост розмитнення. Я говорю о том, что это ещё одна коррупционная составляющая на границе и уж никак не средство экономии времени при перетинаннi кордону вантажним транспортом. Наш новый таможенник не совсем компетентен в этом вопросе, так, очередную перемогу придумал и сам поверил. Ещё и раструбили по всем сми. Ура
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Корупція там буде поки з Києва будуть требувати данину, і продавати посади.
Плюсом можливо буде що сканери закупили не на всі митниці, тобто хочешь швидко по білому їдеш через Краковець, хочеш по схемі їдеш через іншу.
Але якщо Києв буде збирати дань, то дані сканера будуть пропадати і навіть на центральному сервері митниці, як це відбувається з данними оцінки при імпорті.
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