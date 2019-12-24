 Сканер на ПП "Краковець-Корчова" в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Кабміну.
Так, відтепер сканування товарів відбувається без безпосереднього огляду посадовими особами митниці, час на перевірку вантажу пришвидшується у 10 разів, значно зменшується ризик впливу на результати митного огляду осіб, зацікавлених отримати корупційну вигоду.
"Це – стаціонарні сканувальні системи. Таких стаціонарних скануючих систем загалом є сім. Вони, згідно з планом, будуть введені в роботу до кінця цього року. Це дуже потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою", - підкреслив глава Держмитниці Максим Нефьодов.
За його словами, в Держмитниці планують реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеоспостереження.
А на практиці не все так однозначно...
Наприклад товар одяг по документах китай, по факту бренд... За допомогою сканера визначите?)
Наприклад товар деревне вугілля, по факту бурштин за допомогою сканера визначите?
На приклад товар картонні гільзи по факту сигарети за допомогою сканера визначите?)
А про товари широкого народного вжитку чи поштові відправлення які на картинці сканера покажуть суцільну масу чорт зна чого... Де розпаковуючи коропку з лулом рушниці згідно показань сканера можна натрапити на держак до швабри...
Вам по телевізору, ще довго розповідати будуть про покращення... І проблема в тому, що це буде продовжуватись до тих пір, доки є вуха... А значить вічно.
И кто смотрит на экран? Тот кому в карман положили? Толку от этого сканера будет ноль...если не сделать прохождение сканера обязательным для всех...и хранение результав сканировпния на удаленном сервере...
Кабіна водія, опромінення... Чи ви думаєте, що це все 'чудо' сканує очима, а не бета променями?)
А харчові продукти? Ви будете купувати фрукти, овочі, м'ясо знаючи, що вони вже з рентгена?)
Чи як?)
Це не зрада і не перемога... це просто нічого.. порожнеча, яку видають як перемогу...
В засраній Польщі сканери на декілька поколінь кращі... А сигарети як їхали, так і їдуть...
Тому з усією відповідальністью можу заявити, це черговий шлак.
З одним но... За втрату митного забезпечення відповідальності нуль...
Тому відповідність вантажу, документам не контролюється ніде...
А весь товар, що перейшов кордон може дивним чином трансформуватись до внутрішньої митниці, при чому, без видимих порушень.
Плюсом можливо буде що сканери закупили не на всі митниці, тобто хочешь швидко по білому їдеш через Краковець, хочеш по схемі їдеш через іншу.
Але якщо Києв буде збирати дань, то дані сканера будуть пропадати і навіть на центральному сервері митниці, як це відбувається з данними оцінки при імпорті.