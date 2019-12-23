 Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії. КАРТА

Згідно з їхніми даними, в Криму п'ють стільки ж, скільки в Російській Федерації - 11,7 літрів, а в Україні - 8,6, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку центру.
При цьому дослідники посилаються на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДОСІ НЕ ВІДРЕАГУВАВ НА ВІДКРИТТЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ РФ З ОКУПОВАНИМ КРИМОМ
А кримські татари ж не вживають алкоголь, чи я помиляюсь?
https://gorky-look.livejournal.com/
«Де культура, або Трембіта чи автомат.
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контрабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
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Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встромляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян.
Ви вотували за московського резидента, і тераз питаєте де українська культура?
Дєдє, в ##### на гвоздє.
Вам не треба культури. Вам треба кацапського канчука. То і є ваша культура, йо##ні щури.»
да и все евреи нервные...
Каждому соевоупоротому удобно подавать так что проголосовали за Зе, на самом деле многие прголосовали против Сивочолого Говна, которое воспользовалось моментом и решило оседлать опустевшее место после Овоща. Но сохранить всю структуру и загнуть под себя.
Смотрите интервью Сакварелидзе на Цензоре, рассказывает там как падаль сывочола защищала и поддерживала Шокина. Все рехформы по факту оказались фикцией для отвода очей Запада. Для армии сделано по минималке того что было возможно сделать. Только то что позволяло и невозможно было не сделать. Броники, свинарчуки..вам мало примеров?! Постоянные взрывы складов, разворовывание средств и скандалы по этим делам в оборонке - вы ублюдки нас совсем за идиотов держите?! Пэця спасэ?! А сейчас и еще один порхнявый носитель истины в виде Лука вносит раскол между крайними регионами Украины.
Не нравится не подходит не соответсвует занимаемому месту Зе?! Ищем другого!! Но не этого обосравшегося панамского псевдопатриота. Себя он уже проявил на все 100% и большего дать не сможет.
Проте поки що факти кажуть про те що Зе спускає в гальюн все позитивне що встигли створити при Пороху
а,по цвету,так румынии)
а,дело в том ,какого качества люди употребляют алкоголь
в украине массово гонят самогон,ну и употребляют и статистически учесть это нету возможности
феесбешників не боїтеся?)