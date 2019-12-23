 Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії. КАРТА

Згідно з їхніми даними, в Криму п'ють стільки ж, скільки в Російській Федерації - 11,7 літрів, а в Україні - 8,6, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку центру.

При цьому дослідники посилаються на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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