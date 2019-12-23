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Все про:Крим (7005) Росія (14740) Чехія (283)

 Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії. КАРТА

Центр досліджень геополітики і політичної географії Карлового університету в Празі оприлюднив карту з даними про фактичне споживання алкоголю в різних країнах.

Згідно з їхніми даними, в Криму п'ють стільки ж, скільки в Російській Федерації - 11,7 літрів, а в Україні - 8,6, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку центру.

При цьому дослідники посилаються на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167049
 
 
 Топ коментарі
 
нужно не возмущаться, а просто взять и чешские Судеты отобразить, как часть Германии Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 84 а когда послышатся возмущенные повизгивания и похрюкивания, ткнуть их мордякой в данные ихнего же Карлова университета на счет нашего Крыма ...
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значить вони кацапи по бояришнику Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 8552
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значить вони кацапи по бояришнику Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 8552
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Бубочці ніколи. Його після корпоративу разом з Сівохою відкапують.
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Чи не поспішаєте ви? Бубочка що на територіальні зазіхання пуйла жодного словечка не сказав, ховається
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тут не учитан самогон, боярошник и стекломой.
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Звичайно, туди ж завезли орків от вони і п'ють, як у себе в мордорі.
А кримські татари ж не вживають алкоголь, чи я помиляюсь?
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нужно не возмущаться, а просто взять и чешские Судеты отобразить, как часть Германии Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 84 а когда послышатся возмущенные повизгивания и похрюкивания, ткнуть их мордякой в данные ихнего же Карлова университета на счет нашего Крыма ...
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Анахрень ты Белинская Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 8271 , вали к твоему ху@лу за "паребрик", тут ты никому не нужное недоразумение ... Твоя псевдострана-Рашка уже выступала на Олимпиаде, как никому не ведома зверушка даже без флага и гимна Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 4631, прям настоящая Рашка фейл-стейт 404
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А еще лучше - всю Европу отобразить частью россии.
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Горького Лука бомбануло нє па дєццкі.
https://gorky-look.livejournal.com/
«Де культура, або Трембіта чи автомат.
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контрабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
............
Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встромляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян.
Ви вотували за московського резидента, і тераз питаєте де українська культура?
Дєдє, в ##### на гвоздє.
Вам не треба культури. Вам треба кацапського канчука. То і є ваша культура, йо##ні щури.»
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ну вкурвило одного...бувайе.
да и все евреи нервные...
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І вот сиджу я на дивані. І думу гадаю. Той чоловік багато в чому правий.
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Там в коментах есть пост по количеству погибших по областям. И Львов там далеко не крайний сзаду. Так что Лук идет к херам со своим Порошенко Головного Мозга (ПГМ).
Каждому соевоупоротому удобно подавать так что проголосовали за Зе, на самом деле многие прголосовали против Сивочолого Говна, которое воспользовалось моментом и решило оседлать опустевшее место после Овоща. Но сохранить всю структуру и загнуть под себя.
Смотрите интервью Сакварелидзе на Цензоре, рассказывает там как падаль сывочола защищала и поддерживала Шокина. Все рехформы по факту оказались фикцией для отвода очей Запада. Для армии сделано по минималке того что было возможно сделать. Только то что позволяло и невозможно было не сделать. Броники, свинарчуки..вам мало примеров?! Постоянные взрывы складов, разворовывание средств и скандалы по этим делам в оборонке - вы ублюдки нас совсем за идиотов держите?! Пэця спасэ?! А сейчас и еще один порхнявый носитель истины в виде Лука вносит раскол между крайними регионами Украины.
Не нравится не подходит не соответсвует занимаемому месту Зе?! Ищем другого!! Но не этого обосравшегося панамского псевдопатриота. Себя он уже проявил на все 100% и большего дать не сможет.
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Ну так нехай Зе покаже як треба. Якщо Зе добудує нарешті корвет, при ньому полетить Грім-2, а Нептун врешті решт влучить хоча б у баржу - я особисто з порохобота перефарбуюсь у самого ярого зелебота.
Проте поки що факти кажуть про те що Зе спускає в гальюн все позитивне що встигли створити при Пороху
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Ну и нам нужно в свою очередь отобразить Чехию как часть Германии и Польши.
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без статистики по потреблению каннабиса картина не полная, так как явно видно что российская власть избрана под действием алкоголя, а украинская под действием каннабиноидов
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Лишається розібратись, під дією чого зачали тебе, і картина твого світу буде повною.
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в том что продажной скотине стали платить меньше денег или вовсе не платить я не виноват Йозеф, желаю что бы в следующем году твои дела пошли лучше
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Сумбурно якось. Але я на тебе не наїзжав. Протролив так. Трошки.
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Запарили уже своей борьбой за Крым на картах. Ну реально что это меняет? Если Зелленский на нормандская встрече за Крым даже не заикнулся.
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Заикаться там было бы равнозначно срыву переговоров. Ты просто дебил Макс, провоцируй у себя в жопе. Про Крым будет еще и время и место завести разговор. Вали падаль соевая к своим в свинарник.
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Там кольори подані згідно до кількості випитого алкоголю. Дотримуючись логіки цензорят-недоучок, то на карті половина Європи зображена як Московія.
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Пражский центр исследований отобразил Крым частью России. КАРТА
а,по цвету,так румынии)
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дело не в том ,кто и сколько выпивает
а,дело в том ,какого качества люди употребляют алкоголь
в украине массово гонят самогон,ну и употребляют и статистически учесть это нету возможности
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Так и в России тоже... Сижу вот пью свой самогон. Сливовый, двойной перегонки и очистки марганцем и углём. Настоянный на скорлупе ореха макадамии. Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 2265
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ліпше настоювати на горіхових перетинках
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не важливо для якості скільки разів перегнали,то для міцності,але потрібно використовувати сухопарник і навіть два ,а то і три,і якість буде відповідна,а потім і настоювати
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шановний,а що ви робите на бандерівському ресурсі?)
феесбешників не боїтеся?)
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Чехия в тройке лидеров.Неудивительно что и профессура у них забуханная и не знает чей Крым Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 9708
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