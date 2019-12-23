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 Житель Дніпропетровщини за півроку викрав понад мільйон гривень із банківських карток українців, - кіберполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили 31-річного жителя Дніпропетровщини, який за допомогою махінації дублював банківські картки. В результаті він заволодів більш ніж мільйоном гривень за останні півроку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції України, зловмисник замовив більше сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача ("білий пластик"). Ці картки він використовував для дубляжу оригінальних карт громадян.

Чоловік імітував, що під час використання банкомату виникла проблема і пропускав до банкомату наступного користувача. Оскільки перед цим він "проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом", це дозволяло копіювати картку наступного користувача і отримати доступ до рахунку.

Також чоловік змінював фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло управляти системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дало змогу не тільки викрасти наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках потерпілих осіб та оформляти онлайн-кредити.

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Таким чином зловмиснику вдалося заволодіти більш як мільйоном гривень громадян за останні пів року.

Під час проведення обшуку в його помешканні поліцейські вилучили скомпрометовані картки, мобільні телефони та sim-картки, використані під час вчинення злочинів.

Триваєдосудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованому заст. 361(Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку)та ст. 200(Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)таст. 190(Шахрайство)КК України.

Мешканцю Дніпропетровщини оголошено про підозру. Судом винесено рішення щодо його арешту з правом внесення застави в розмірі 38 420 гривень.

Житель Дніпропетровщини за півроку викрав понад мільйон гривень із банківських карток українців, - кіберполіція 01
Житель Дніпропетровщини за півроку викрав понад мільйон гривень із банківських карток українців, - кіберполіція 02
Житель Дніпропетровщини за півроку викрав понад мільйон гривень із банківських карток українців, - кіберполіція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167036
 
 
 Топ коментарі
 
сцука.... вкрав лям, а застава 38 тис Житель Днепропетровщины за полгода похитил более миллиона гривен с банковских карт украинцев, - киберполиция - Цензор.НЕТ 9082
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Надо его брать на ставку в киберполицю. 38 тысчев - залог. Да здравствует украинский суд- самый гуманный суд в мире
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а.... так тоді і застави не треба..... він ж робив це не свідомо, оскільки мізків в таких не може бути
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Є пом'якшуючі обставини.
Він не порхобот.
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а.... так тоді і застави не треба..... він ж робив це не свідомо, оскільки мізків в таких не може бути
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Судячи, з співставлення розмірів навару, і застави, то як би намєкають: «а почєму би і нєт?»
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Йоханый бабай, мужик мыкнул цельный лимон, а ему всего 38 тыщ залога!!!
Что, уже успел с судьями поделиться?
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а можна детальніше, як все це робиться? )))
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пошаговую инструкцию? так сходи к нему в гости на хату
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Я знаю одного жителя Днепропетровщины, который за 15 лет украл с карт украинцев 1,5 миллиарда)
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Надо его брать на ставку в киберполицю. 38 тысчев - залог. Да здравствует украинский суд- самый гуманный суд в мире
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1.65м - может стать президентом соседних территорий... а народ поди как обрадуется - обычный вор после ВВХ за счастье будет
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