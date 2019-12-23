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Все про:Держприкордонслужба (2349) контрабанда (1065) Правоохоронні органи (570) Харків (1573)

 60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на "Барабашово" і складах Харкова. ФОТОрепортаж

У Харкові викрили контрабандну схему, вилучили 60 тонн товарів і валюти на 2 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"В м. Харків окремі особи організували схему доставки з України в РФ поза митним контролем великих партій товарів і вантажів. Крім цього, згідно зі схемою, частина товарів брендових виробників надходила в Україну з-за кордону так званою "сірою схемою" з ухиленням від сплати податків", - повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Частина товарів реалізовувалася на українських майданчиках, частина поверталася до Росії поза митним контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

На території ТЦ "Барабашово", в офісах, житлових і складських приміщеннях Харкова відбулась низка обшуків.

"Правоохоронці виявили та вилучили 60 тонн товарів народного споживання на загальну суму 117 млн ​​гривень, "чорну" бухгалтерію, гроші в рублях і доларах США, еквівалент яких близько 2 мільйонів гривень, інші докази, що стосуються цієї кримінальної справи", - сказано в повідомленні.

60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 01
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 02
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 03
60 тонн контрабанди вартістю 117 млн ​​грн вилучили на Барабашово і складах Харкова 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167034
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж, для барабана 60 тонн - это курам на смех, там окурков и объедков за день столько вывозят...
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оба-на! гепа давит Барабан. чтоб отмыть на строительстве дороги бабосиков, а барабанная мафия уберет Гепу! неужели к новому году порадуют?
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оба-на! гепа давит Барабан. чтоб отмыть на строительстве дороги бабосиков, а барабанная мафия уберет Гепу! неужели к новому году порадуют?
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Сруля Бохисович же ж хешил идти в мэхы Хахькова...ты шо, не в курсе? Так лудший трехколесный решил ему внушить... сначала дорогу, потом вот это... а уж горел барабан скока раз... хасидские разборки с целью выяснить, кто кошернее... терпилам нравится... терпилы выбирают евреев и в мэры, и в президенты
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Интересно, для чего мешочек(пустой) на задней части п.о.з.о.р.а?
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Мешочки нужны, чтобы складывать в них что-то полезное...
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Для диких будущих слуг паРаши - эта сумочка для пустых магазинов.
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Это как у СБУ шмаральфа, в ВСУ отСоСО, а у полиции кошморд.
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Как они считают? Я поделил, получилось почти по 2 тыс за кг. А так - сначала нужно взвесить хотя бы. А потом оценить. Не, ну я понимаю, если бы это был вагон щебня - то так можно считать. Кто это всё взвешивал?
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простите, не понял!.. это 60 тонн в час или в день?!
ЗЫ. эту статью лохи какие-то писали?!
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Да уж, для барабана 60 тонн - это курам на смех, там окурков и объедков за день столько вывозят...
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Барабановские торгаши - тупой ЗЕлохторат!
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как то это все получается не мыролюбно не по реформистски. при свиненке такого не было. или было?
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Все норм было пацаны работали на Мальдивы процент исправно шел, теперь беспредел.
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Во контрабаса скільки і усе до гепи пливло...
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Гадючник расшевелили! Но свару затеял гепуций и против Фельдмана. Надо сказать что тогда в 1996 г когда зашумело на Барабашова что началось с известной многим *Ямы* прокормило Харьков крепко. Огромное количество спецов с 5 фабрик индпошива одежды + обувщики с фабрики индпошива обуви(ателье) работали эти 20 лет в кооперативах цехах. И даже училище быта на Якира клепало спецов по одежде и обуви. Немало работало и с 5 обувной(Эра). Одели и обули всю Украину и братанов северных почти до Урала. Знал одних---дублёнки возили годами в Петрозаводск Карелия. Ну и Москву одевали лихо. Но похоже доламают и эту структуру.
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