 Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав. ФОТО

"З кожним днем інформації про нагороджених орденом, дуже схожим на срібний Народний герой України, стає все більше. Люди самі викладають знімки. Добитися від організаторів цього шахрайського нагородження інформації про те, кому саме надали ці золотаві тризуби із папірцем "Статус Народного героя України" і за що, і хто вирішив нагородити саме цих людей, не вдалося. Більше того, дехто з нагороджених навіть дозволив собі образити Народних героїнь України Ірину Довгань та Віру Тимошенко, чим підтвердили свою ницість і негідність", - зазначається в повідомленні на facebook-сторінці "Народний герой України", інформує Цензор.НЕТ.

Нагородна рада наводить скріншоти і фотографії, повідомляючи, що люди на них нагороджені підробленим орденом.

Так, відомо про нагородження Хафіза Рафієв, Віктора Панджакідза, Тимофія Нагорного, Валерія Логвінова (позивний Аскольд), Володимира Талашка, чоловіка з facebook-нікнеймом Ангеліус Ангеліус, Сергія Маліка, Романа Гульченка, Юрія Кармазіна, Павла Циганюка, Олександра Биструшкіна і Ігоря Кабаненка.















"Двоє бійців Ігор Мазур та Олександр Ушинський, дізнавшись про всю ситуацію, поговоривши з побратимами, членами Нагородної ради, віддали підробні тризуби людині, яка подала їх на це нагородження, Віктору Косарчуку. Думаємо, він також розбереться в ситуації і не дозволить більше ганьбити свою репутацію.

Припускаємо, що більшість із тих, хто отримав цей нібито орден Народний герой, ввели в оману. Будь ласка, побратими, знайомі, близькі - поясніть їм, яку помилку вони зробили. Більшість дотичних до нагород різного рівня людей добре знають, що Павло Циганюк - шахрай. Ми б нікому не радили мати справу з його конторою БукАрт, яка пропонує виготовити відзнаки. Неодноразово він був впійманий на продажу та перепродажу нагород, брав кошти та срібло на виготовлення нагород і до цих пір нічого не зробив. Неодноразово звертався і до Народних героїв, пропонуючи їм профінансувати його форум за будь-яку нагороду з його переліку. Один з тих, кого "нагородили" цього разу, поділився, що Циганюк вів з ним розмову про щорічний грошовий внесок... Та й зі скрінів ви можете дізнатися, що він "вибиває" з людей якісь там борги. "Порядна і гідна" людина, що повсякчас претендує на найпафосніші титули. Більше того. Статус Народного героя і фальшиву відзнаку Циганюк в першу чергу почепив собі на піджак. За які заслуги, навіщо, чому - пояснень немає. Непереборна любов до блискучого, судячи зі всього", - говориться в публікації.







Організатори підкреслюють, що список всіх нагороджених викладений на сторінці місії, всі ордени пронумеровані і перелік ретельно ведеться з 4 червня 2015 року, коли було проведено першу церемонію.

"Ті, хто взяв підробки і не повертає їх шахраю: ви не маєте права носити звання Народний герой України. І ці тризуби зможете вдівати хіба на закриті зібрання Циганюка. В будь-якому серйозному товаристві обов‘язково це побачить людина, яка відрізнить підробку від срібного справді Народного ордену, і прилюдно вкаже на це. Імена тих, хто має ці золотаві ордени, будуть регулярно називатися на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдо-ордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань.

Іще раз акцентуємо увагу всіх, кого спокушають званням Народний герой України від фундації "Лицар доброї волі": ви маєте справу із шахраєм та безчесною людиною, яка прикривається голосними неіснуючими титулами та діаспорянами, вводячи їх в оману та "вибиваючи" з них гроші на свої ярмарки марнославства.

Ми шануємо ветеранів російсько-української війни, але оголошені раніше правила є загальними і виключень не буде.

Захищати нагороду, яка стала по-справжньому народною, будемо завжди. Вона не продається. І вона має велику шану в суспільстві. І це не порушно", - наголошується в публікації.

Читайте також: Зустріч із Народними героями і сім'ями загиблих Народних героїв України відбудеться сьогодні в Києві