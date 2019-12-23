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Все про:шахрайство (286) орден (57) підробка (153) герой (156)

 Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав. ФОТО

З'являється дедалі більше інформації про нагороджених орденом, дуже схожим на срібний Народний герой України. Є підтвердження, що займається цим Павло Циганюк, який називає себе "господарем Буковини" і займається виготовленням різноманітних відзнак.

"З кожним днем інформації про нагороджених орденом, дуже схожим на срібний Народний герой України, стає все більше. Люди самі викладають знімки. Добитися від організаторів цього шахрайського нагородження інформації про те, кому саме надали ці золотаві тризуби із папірцем "Статус Народного героя України" і за що, і хто вирішив нагородити саме цих людей, не вдалося. Більше того, дехто з нагороджених навіть дозволив собі образити Народних героїнь України Ірину Довгань та Віру Тимошенко, чим підтвердили свою ницість і негідність", - зазначається в повідомленні на facebook-сторінці "Народний герой України", інформує Цензор.НЕТ.

Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 01

Нагородна рада наводить скріншоти і фотографії, повідомляючи, що люди на них нагороджені підробленим орденом.

Так, відомо про нагородження Хафіза Рафієв, Віктора Панджакідза, Тимофія Нагорного, Валерія Логвінова (позивний Аскольд), Володимира Талашка, чоловіка з facebook-нікнеймом Ангеліус Ангеліус, Сергія Маліка, Романа Гульченка, Юрія Кармазіна, Павла Циганюка, Олександра Биструшкіна і Ігоря Кабаненка.

Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 02
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 03
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 04
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 05
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 06
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 07
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 08

"Двоє бійців Ігор Мазур та Олександр Ушинський, дізнавшись про всю ситуацію, поговоривши з побратимами, членами Нагородної ради, віддали підробні тризуби людині, яка подала їх на це нагородження, Віктору Косарчуку. Думаємо, він також розбереться в ситуації і не дозволить більше ганьбити свою репутацію.

Припускаємо, що більшість із тих, хто отримав цей нібито орден Народний герой, ввели в оману. Будь ласка, побратими, знайомі, близькі - поясніть їм, яку помилку вони зробили. Більшість дотичних до нагород різного рівня людей добре знають, що Павло Циганюк - шахрай. Ми б нікому не радили мати справу з його конторою БукАрт, яка пропонує виготовити відзнаки. Неодноразово він був впійманий на продажу та перепродажу нагород, брав кошти та срібло на виготовлення нагород і до цих пір нічого не зробив. Неодноразово звертався і до Народних героїв, пропонуючи їм профінансувати його форум за будь-яку нагороду з його переліку. Один з тих, кого "нагородили" цього разу, поділився, що Циганюк вів з ним розмову про щорічний грошовий внесок... Та й зі скрінів ви можете дізнатися, що він "вибиває" з людей якісь там борги. "Порядна і гідна" людина, що повсякчас претендує на найпафосніші титули. Більше того. Статус Народного героя і фальшиву відзнаку Циганюк в першу чергу почепив собі на піджак. За які заслуги, навіщо, чому - пояснень немає. Непереборна любов до блискучого, судячи зі всього", - говориться в публікації.

Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 09
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 10
Шахраї поширюють фальшивий знак Народного героя і беруть за це гроші, нагородна рада просить тих, хто отримали підробку, повернути її тим, хто вручав 11

Організатори підкреслюють, що список всіх нагороджених викладений на сторінці місії, всі ордени пронумеровані і перелік ретельно ведеться з 4 червня 2015 року, коли було проведено першу церемонію.

"Ті, хто взяв підробки і не повертає їх шахраю: ви не маєте права носити звання Народний герой України. І ці тризуби зможете вдівати хіба на закриті зібрання Циганюка. В будь-якому серйозному товаристві обов‘язково це побачить людина, яка відрізнить підробку від срібного справді Народного ордену, і прилюдно вкаже на це. Імена тих, хто має ці золотаві ордени, будуть регулярно називатися на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдо-ордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань.

Іще раз акцентуємо увагу всіх, кого спокушають званням Народний герой України від фундації "Лицар доброї волі": ви маєте справу із шахраєм та безчесною людиною, яка прикривається голосними неіснуючими титулами та діаспорянами, вводячи їх в оману та "вибиваючи" з них гроші на свої ярмарки марнославства.

Ми шануємо ветеранів російсько-української війни, але оголошені раніше правила є загальними і виключень не буде.

Захищати нагороду, яка стала по-справжньому народною, будемо завжди. Вона не продається. І вона має велику шану в суспільстві. І це не порушно", - наголошується в публікації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3167023
 
 
 Топ коментарі
 
Прикольно что "герои" ведутся на такое за деньги....
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Я это рассматриваю как попытку дискредитации звания "Народный герой Украины" .
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це старий гебнявий прийом девальвації відзнак...
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Прикольно что "герои" ведутся на такое за деньги....
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кто-то титулы дворянские раздает, кто-то участки на Венере.

А этот прохиндей продает ГЕРОЕВ!
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типа: - Хотите стать героем? - ну так ёпта!!! конечно!!!! - не вопрос! как раз для Вас сегодня скидки - всего за 300 дол. !!!! - Беду!!!! Заверните у целохван!!!!!
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А изготовление наград не единственная пререгатива Монетного Двора Украины и должно караться как фальшивомонетничество?Или любой кооперативщик может изготовлять награды и их продавать тем более что органы знают что кто и до сих пор не арестовали а только просят людей которые их покупали в корысных целях вернуть награды продавцу
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Я это рассматриваю как попытку дискредитации звания "Народный герой Украины" .
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Таких подделок на любом рынке - завались. Думаю, что это не подделки, а скажем, произведенные в 3-ю смену оригиналы.
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Что за бред?
Если это незаконно - суд и тюрьма! Фигуранты известны.
Если законно ...
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Ой як недобре, ой як негаразд...
А то вже глум... над нагородою народною, людськими копійками...
Навряд чи іх хто простить. Я ні.
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Такие награды должны вручаться на площадях или в больших аудиториях,а не тихо,тогда это и есть от народа.Московская Орда втихую награждает Героем России.сотнями и это даёт право на денежное вознаграждение ежемесячно,но это у Орды,а мы есть Европа
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А за що можна було нагороджувати сєпара Тімоху Нагорного орденом "Народний герой України", навіть фальшивим?
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задача нівелювати добровольців і їх відзнаки
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...***..вы ох*ули там?..карамаза-генералъ-фельдмаршала-атамана грициана-самозванца в Герои?))...да пацаны поснимают нафиг эти знаки в знак протеста... Мошенники распространяют поддельный знак Народного героя и берут за это деньги, наградной совет просит получивших подделку вернуть ее вручившим - Цензор.НЕТ 9360
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кому орден, кому слава, кому похорон у борг...

Мошенники распространяют поддельный знак Народного героя и берут за это деньги, наградной совет просит получивших подделку вернуть ее вручившим - Цензор.НЕТ 6397
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