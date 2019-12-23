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Все про:Крим (7005) Путін (4785) Чубаров (394) Керченський міст (127)

 Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров. ФОТО

Поїзд із президентом Росії Володимиром Путіним, який проїхав по незаконно побудованому Кримському мосту, складався з 3 легких вагонів, два з яких одночасно виконували роль тепловозів.

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча гучних слів про надійність та довговічність побудованого моста було сказано чимало, Путін вирішив не ризикувати своїм життям, - потяг з президентом Росії, який проїхав по мосту, складався всього з 3 легких приміських вагонів, два з яких одночасно виконували роль тепловозів.

Справжнє ж випробування моста з пасажирами і повноцінними потягами в 15-17 пасажирських вагонів відбудеться в ніч з 24 на 25 грудня, коли підтягнуться поїзди, що вийдуть сьогодні-завтра з Санкт-Петербурга і Москви", - написав Чубаров.

Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров 01
Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров 02

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Він нагадав, що всі, хто в'їжджає в Крим і виїжджає з нього по незаконно побудованому мосту, відразу ж підпадають в категорію злочинців, тому що порушують встановлений порядок в'їзду на територію суверенної України.

"Українські спецслужби могли б постаратися і добути списки пасажирів перших поїздів, які в ці дні незаконно в'їдуть до Криму. Думаю, що відкрита публікація цих списків зупинила б багатьох росіян від намірів відвідати окупований Крим", - зазначив голова Меджлісу.

Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166984
 
   
 Топ коментарі
 
всього одна ракета .могла зробити Новий рік незабутнім...
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краще б одна Стугна, штовхнула, оце б була світова безпека!!!
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Очень хочу прочитать ;урну с путиным! а там хоть 5 паровозов
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я не знаю определение слова кацапский. Зато знаю что такое придурок.
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тю...так ты не местный бульбаш шоле? Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4940вот тебя как раз и называют кацапским понаехалом.
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где то ты таки врешь...или не знаешь определения-или таки оскорбление,ась? Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7990все таже дилемма с трусами и крестиком.
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а чо ж ***** тяжеловоз не доверили?и кому там щебенка сильно нужна?шо в крыму,шо на кубани есть горы в зоне досягаемости
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Нет там моста.Это Союзмультфильм.План АНАКОНДА,и закроют все проливы!
Сцы в очи все Божья росса!
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моста действительно нет.если в целях сбережения ***** запускают всего три вагона.про то тебе и говорят Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4329.а так -да,засрали конечно керченский пролив бетонными балками стоячими и лежачими.и рельсами.
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ну взрослый человек и такое пишите это символический первый поезд по мосту, нафига ему 20 вагонов там путин фсошников несколько и работяги
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да?а чо тогда по автомосту на камазе ехал? Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5163а,ну да...автомост пониже будет,не так громко и больно падать
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Дятел зайди в ютуб,и посмотри,как по мосту гоняют вагоны реально загруженные щебнем.
Я не поленился зашел и насчитал 40 вагонов.
Но тебе ,что либо объяснять бесполезно.
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кацапа,щебЯнь в вагонах не возят.возят на открытых платформах
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Поставь возле себя огнетушитель,а то стул загорится от нэгодующэго пердака.
Знаешь меня всегда забавляли умалишенные,которым говоришь не ешь это какашка,а они назло мамке уплетают за обе щеки.
От того,что ты нэгодуэшь,ничего в мире не поменяется.
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Это типичный рельсовый автобус Их много на малолюдных машрутах в орде.Да и унас они есть.Путлер с охраной и пропагандонами прокатилси.Больше орду за гот нечем порадовать.Кругом системны и тотальный кризис.Тоже начал сортиры открывать.Обратите внимание- на паравозную тягу!.Электрика кончилась!
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Міст є і ми бачимо. А де мирний марш пан Чубаров на Крим? Щось ви багато брешете
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"Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого..." - скоріше столипинський вагон штовхали два...
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Кто хоть немного интересовался агрессивностью морей, тот понимает, что Черное море занимает одно из первых в мире. Работая в ГПУ и надзирая за расследованием уголовных дел по нарушению правил на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, в ноябре, лет десять назад утонуло семь кораблей река-река из мокшандии в Керчинском проливе. Как их москали выпустили в пролив, х/з. Им предлагали зайти в наши порты, они решили остаться на рейде. Тогдашний шторм в 5 балов переломил и похоронил их в проливе. Это проблема номер 1. Вторая проблема - это геология. Я крымской вате ху.....лобада еще раньше говорил, почему, в свое время не построили Щелкинскую АЕС в Ленинском районе Крыма. А все потому, что тогда академики были умнее. Как можно класть цемент в почву, которая неустойчивая и вулканическая, точно такая как в проливе. Это прорва, сколько не ложи цемент, все в жо....у. Ху...йло кроме немецкого Майнкапф не читал Ильфа и Петрова. А там в их рассказ вошел эпизод реальный из жизни о знаменитом землетрясении 1927 года. Пыне пока в очередной раз повезло, но это не значит, что повезет мокшанским долбое...ам.
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можно было бы испугаться и сказать всё пропало люди утонут, но если бы не было аналогичных строек в мире которым уже не один десяток лет, при чем построенных более несовершенными технологиями и оборудованием чем существуют в наше время. Кстати вы в курсе почему Чернобыль взорвался ? и знаете сколько существует АЭС по этому же проекту с этим же оборудованием сегодня и почему то так и не рванули ? мамкины инженеры
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Чубаров конечно еще тот инженер, электричка едет с помощью двух электровозов ?)))
Напомню Чубарову, что Путин его не проверял, он лишь по нему проехал, тем самым официально открыл проезд, мог ехать хоть на одном Электровозе, до этого по мосту прошел тяжёлый ж/д состав, который как минимум в два раза тяжелее пассажирского. Господе как надоело слушать этих экспертов которые ничего не создали и ничем стране не полезны даже налоги свои выводят из страны, но почему то критикуют вообще никак не относящиеся к ним события. Постройте метро в Одессе или Аэропорт в Херсоне, тогда и обсуждайте кто как строить в мире и сколько на это тратит в мире, а так смешно выходит и стыдно даже.
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Первые пассажирские составы уже отправились в Крым. Скоро все будет ясно.
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Вообще-то украинские разведчики могли бы и захватить путина как Цемаха и вывезти на обмен . Ведь он находится на нашей территории.Не как гость. А как враг.
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"Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым", - отметил председатель Меджлиса.Источник: https://censor.net.ua/p3166984

Могли бы, но не постараются. Неинтересная для них эта тема.
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>>3 легких вагонов, два из которых одновременно выполняли роль тепловозов.<<
Це як розуміти? Тіпо лісапетів з підвісними моторчиками?
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Выбрали дрезину полегче, чтобы не раздавила чудо-мост.
Вдобавок охране поручили перед поездкой выложить из карманов ключи, мелочь,
и сходить в туалет по-большому, чтобы уменьшить вес "литерного".
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У путина под пиджаком всё равно был спасательный жилет
поверх пуленепробиваемого.
И спецтрусы.
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завидую украинцам живущим в крыму, теперь они смогут более удобно добираться до своих близких в России
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Вы что, реально ждете падения моста после прохождения пассажирского поезда? И есть надежда?
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Так там поезда не было - это рельсовый автобус.
Пусть пустят полноразмерный состав с полной нагрузкой.
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