 Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров. ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча гучних слів про надійність та довговічність побудованого моста було сказано чимало, Путін вирішив не ризикувати своїм життям, - потяг з президентом Росії, який проїхав по мосту, складався всього з 3 легких приміських вагонів, два з яких одночасно виконували роль тепловозів.

Справжнє ж випробування моста з пасажирами і повноцінними потягами в 15-17 пасажирських вагонів відбудеться в ніч з 24 на 25 грудня, коли підтягнуться поїзди, що вийдуть сьогодні-завтра з Санкт-Петербурга і Москви", - написав Чубаров.





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Він нагадав, що всі, хто в'їжджає в Крим і виїжджає з нього по незаконно побудованому мосту, відразу ж підпадають в категорію злочинців, тому що порушують встановлений порядок в'їзду на територію суверенної України.

"Українські спецслужби могли б постаратися і добути списки пасажирів перших поїздів, які в ці дні незаконно в'їдуть до Криму. Думаю, що відкрита публікація цих списків зупинила б багатьох росіян від намірів відвідати окупований Крим", - зазначив голова Меджлісу.