 Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров. ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча гучних слів про надійність та довговічність побудованого моста було сказано чимало, Путін вирішив не ризикувати своїм життям, - потяг з президентом Росії, який проїхав по мосту, складався всього з 3 легких приміських вагонів, два з яких одночасно виконували роль тепловозів.
Справжнє ж випробування моста з пасажирами і повноцінними потягами в 15-17 пасажирських вагонів відбудеться в ніч з 24 на 25 грудня, коли підтягнуться поїзди, що вийдуть сьогодні-завтра з Санкт-Петербурга і Москви", - написав Чубаров.
Він нагадав, що всі, хто в'їжджає в Крим і виїжджає з нього по незаконно побудованому мосту, відразу ж підпадають в категорію злочинців, тому що порушують встановлений порядок в'їзду на територію суверенної України.
"Українські спецслужби могли б постаратися і добути списки пасажирів перших поїздів, які в ці дні незаконно в'їдуть до Криму. Думаю, що відкрита публікація цих списків зупинила б багатьох росіян від намірів відвідати окупований Крим", - зазначив голова Меджлісу.
Сцы в очи все Божья росса!
Я не поленился зашел и насчитал 40 вагонов.
Но тебе ,что либо объяснять бесполезно.
Знаешь меня всегда забавляли умалишенные,которым говоришь не ешь это какашка,а они назло мамке уплетают за обе щеки.
От того,что ты нэгодуэшь,ничего в мире не поменяется.
Напомню Чубарову, что Путин его не проверял, он лишь по нему проехал, тем самым официально открыл проезд, мог ехать хоть на одном Электровозе, до этого по мосту прошел тяжёлый ж/д состав, который как минимум в два раза тяжелее пассажирского. Господе как надоело слушать этих экспертов которые ничего не создали и ничем стране не полезны даже налоги свои выводят из страны, но почему то критикуют вообще никак не относящиеся к ним события. Постройте метро в Одессе или Аэропорт в Херсоне, тогда и обсуждайте кто как строить в мире и сколько на это тратит в мире, а так смешно выходит и стыдно даже.
Могли бы, но не постараются. Неинтересная для них эта тема.
Це як розуміти? Тіпо лісапетів з підвісними моторчиками?
Вдобавок охране поручили перед поездкой выложить из карманов ключи, мелочь,
и сходить в туалет по-большому, чтобы уменьшить вес "литерного".
поверх пуленепробиваемого.
И спецтрусы.
Пусть пустят полноразмерный состав с полной нагрузкой.