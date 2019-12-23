 Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку, Дніпровського відділу поліції та Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановили, що до замаху на вбивство причетні четверо чоловіків. Вони спланували злочин і розподілили між собою ролі.

За версією слідства, один з чоловіків був посередником між замовником і виконавцем, другий - водієм, третій здійснював спостереження, а четвертий стріляв по автомобілю з ручного протитанкового гранатомета.

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Підозрюваних затримали під час поліцейської спецоперації 23 грудня в м.Дніпро. У салоні автомобіля одного з чоловіків вилучили пістолет. Затримані - жителі м.Дніпро і м.Синельникове віком 30 - 55 років. Двоє з них були раніше судимі за підготовку до вбивства і вимагання.

За замах на умисне вбивство чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Зараз слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 29 січня 2019 в м.Дніпро невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону автомобіля Toyоta.

Водій і пасажир, які перебували в автомобілі, не постраждали.



