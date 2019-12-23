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 Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

Наприкінці січня в Дніпрі на перехресті вул. Ливарної і Крутогірного узвозу в Соборному районі невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону автомобіля Toyоta. Поліція затримала членів угруповання, які підозрюються в скоєнні цього злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку, Дніпровського відділу поліції та Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановили, що до замаху на вбивство причетні четверо чоловіків. Вони спланували злочин і розподілили між собою ролі.

За версією слідства, один з чоловіків був посередником між замовником і виконавцем, другий - водієм, третій здійснював спостереження, а четвертий стріляв по автомобілю з ручного протитанкового гранатомета.

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Підозрюваних затримали під час поліцейської спецоперації 23 грудня в м.Дніпро. У салоні автомобіля одного з чоловіків вилучили пістолет. Затримані - жителі м.Дніпро і м.Синельникове віком 30 - 55 років. Двоє з них були раніше судимі за підготовку до вбивства і вимагання.

За замах на умисне вбивство чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Зараз слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 29 січня 2019 в м.Дніпро невідомий здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону автомобіля Toyоta.

Водій і пасажир, які перебували в автомобілі, не постраждали.

Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція 01
Банду, яка стріляла з протитанкового гранатомета в автомобіль, затримали в Дніпрі, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166978
 
 
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Если это был автомобиль Коломойского - надо срочно отпустить и вручить новый гранатомет!
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Странно, тех кто стрелял из гранатомета но никого не убил грозит от 10 лет лишения свободы. А террористов которые убивали сотни людей и обстреливали украинские города из артиллерии судят как за хулиганство. Вы там вообще криминальные статьи попутали?
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ну грозит не значит дадут , за умышленные убийства у нас редко закрывают , стрелок скажет -мол хотел попробовать как оно из рпг , тоись без умысла , и усе максимум поселение
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".

Это эхо от закрытия игральных заведений...
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".

Это эхо от закрытия игральных заведений...
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А за что их судить,за стрельбу по автомобилю?Ведь нигде не указано что в авто находились люди да и по автомобилю ли они стреляли.Если стрелать в сторону солнда то это еже не значит сто стреляли в него.Может гранатомет выстрелил самопроизвольно так что дело тянет на незаконное хранение оружия и о небрежном обращением с оружием.
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Что-то долго их ловили, стреляли в конце января, словили в конце декабря. За год они могди настрелять еще много кого.
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