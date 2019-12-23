 Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Промисловість в Україні продовжує стрімкий обвал, у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, аналогічне падіння відбувалося тільки в 2015 році", - повідомляє експерт.

За його словами, зниження промисловості відбувається вже шостий місяць поспіль: за період січень-листопад 2019 відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року.

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