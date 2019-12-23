 Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.
"Промисловість в Україні продовжує стрімкий обвал, у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, аналогічне падіння відбувалося тільки в 2015 році", - повідомляє експерт.
За його словами, зниження промисловості відбувається вже шостий місяць поспіль: за період січень-листопад 2019 відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року.
а ЗЕбуин и посадить ничего и никого не может - рукожопый
А що Зєля робить з ФОПами? Малий бізнес або зникне, або піде в тінь. І це замість підтримки малому бізнесу.
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Висновок:
Зєля - ліквідаційна комісія для України. Янек і Пєця теж Україну нищили, але Зєля робить це в багато разів швидше і ефективніше. Тому інстинкт самосбереження має підказати людям одне:
Зєлю геть. Дострокові.
1. Не Пєця прийняв Україну з порожньою казною, а Турч і Яценюк.
2. До, під час виборів, і пару тижнів після на Сході бойових дій не було. Отака дивна тиша.
3. Пєця з Мариуполя вивіз свою лінію Рошен у 2014му. І був би не Бєня і його добробати, то від України ще влітку 2014го залишилось би десяток областей. А може і того меньше.
4. Колись дівчина-журналістка на Шустері сказала, що ріст економіки за Гройсмана є "підскок дохлої собаки, скинутої з дев'ятого поверху на асфальт". Після падіння економіки в десятки відсотків, ріст в 1-2% є продовженням падіння.
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Але таке мародерство Порошенка все одно не йде у порівняння з ліквідаційною комісією команди Зеленського. Зєля примудривсь за пів року наробити шкоди Україні більше, ніж Порошенко за 5, а Януковіч за 25.
Я правильно закликаю?
Ладно. Особисто для тебе, Сергію, скажу, що вже три місяці за Зєлю не агітую, але навпаки. Можеш вірити на слово.
До речі, я в квітні писав - ненавиджу Зеленського лише за то, що заставляє мене голосувати за Порошенка. Порошенка і я не хотів, але ж не беню, придурку!
Індекс промислового виробництва за всіма категоріями в 2019 р. (%)
Ріст промислового виробництва у березні 2,1%, у квітні 5,2%, у травні 1,6%.
Падіння промислового виробництва у червні 2,3%, у липні 0,2%, у вересні 1,7%, у жовтні 5%.
Хоча, Попробую пояснити причини падіння:
1. Політична нестабільність - розпуск парламенту, політичні скандали, переслідування...
2. Політична корупція, що на порядок більша, ніж при попередниках.
3. Непрофесійність влади (!). Точніше, ідіотизм влади від 95-го кварталу.
2. Ревальвація гривні - штучне зміцнення валюти. Це основна причина. Попередні три каталізатори процесу. І все це свідомо, щоб довести державу до дефолту.
Дійсно, і при чому тут Зеленський?
Бідні вчителі...😱
А навіщо Пєцє дострокові? Щоб бути шостим? Десь біля Ляшка?
ЗЕлененый народ должен пожелтеть. побагроветь и пожухнуть
вот тогда и будет команда: "Абдулла, поджигай !"
У зебильни от уринотерапии все растет и колосится.