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 Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Промисловість в Україні продовжує стрімкий обвал.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Промисловість в Україні продовжує стрімкий обвал, у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, аналогічне падіння відбувалося тільки в 2015 році", - повідомляє експерт.

За його словами, зниження промисловості відбувається вже шостий місяць поспіль: за період січень-листопад 2019 відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року.

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Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць 01

Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць 02
Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць 03

Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166969
 
 
 Топ коментарі
 
Сплошные зяльоные перямоги!
Ура,таварисчи малоросы!
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Вина Порошенка неоспорима. Щас лучшие уми зебилоботов всьо обьяснят
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Якщо роками методично будувати "бананову" республіку з феодальним ладом, то про який розвиток економіки може йти мова взагалі? В Україні побудовано типову країну третього світу. Причому свідомо побудовано.
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у Петра и бананы в республике росли,

а ЗЕбуин и посадить ничего и никого не может - рукожопый
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он на другой ветке предлагает,чтоб понять мотив убийства Шеремета,посмотреть фильм Хичкока "Незнакомцы в поезде"...
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Стесняюсь спросить...а это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет.?
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Американському інвестору Бойку так і не повернули вкрадений і пограбований у нього промисловий актив "Житомирські Ласощі". І це американський інвестор. А що буде з німецьким інвестором? Або навіть з польським? Вже не кажучі, що Зєля першим ділом, коли став презом, зробив маскі-шоу СБУ Баканова на найбільшого платника податків в бюджет країни Арселор Міттал. Да так наїхав, що тепер вони свої прибутки виводять з країни замість, щоб вкладати в модернізацію, як вони хотіли раніше. А,якщо хто з інвесторів подивиться на мінекономіки Мілованова, то дивиться в бік України в нього вже бажань не буде НІКОЛИ.
А що Зєля робить з ФОПами? Малий бізнес або зникне, або піде в тінь. І це замість підтримки малому бізнесу.
_________________
Висновок:
Зєля - ліквідаційна комісія для України. Янек і Пєця теж Україну нищили, але Зєля робить це в багато разів швидше і ефективніше. Тому інстинкт самосбереження має підказати людям одне:
Зєлю геть. Дострокові.
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Як же без Пєці? тільки Порох прийняв Україну з порожньою казною, з активною фазою бойових дій. Якби він нищив Україну, то від неї залишилося б 10 областей уже в 2015 році. Останні роки економіка росла 3-4%, зараз чомусь падає.
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По порядку:
1. Не Пєця прийняв Україну з порожньою казною, а Турч і Яценюк.
2. До, під час виборів, і пару тижнів після на Сході бойових дій не було. Отака дивна тиша.
3. Пєця з Мариуполя вивіз свою лінію Рошен у 2014му. І був би не Бєня і його добробати, то від України ще влітку 2014го залишилось би десяток областей. А може і того меньше.
4. Колись дівчина-журналістка на Шустері сказала, що ріст економіки за Гройсмана є "підскок дохлої собаки, скинутої з дев'ятого поверху на асфальт". Після падіння економіки в десятки відсотків, ріст в 1-2% є продовженням падіння.
___________________
Але таке мародерство Порошенка все одно не йде у порівняння з ліквідаційною комісією команди Зеленського. Зєля примудривсь за пів року наробити шкоди Україні більше, ніж Порошенко за 5, а Януковіч за 25.
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Ваня, а ты вообще, отдаешь себе отчет в написанном? Порошенко приобретал предприятия, и да- не он, так другой это бы сделал. С тем же успехом ты мог, но у тебя нет средств для того. И тебя теперь жаба душит? Но ты ничего не делал, чтобы у тебя появились средства. В банке брать- стремно, есть шанс пролететь, верно? И сам банк мог тебе отказать... Порох ВООБЩЕ, никаким краем не касается твоей зарплаты. И Зе также. Твой работодатель онли. По создавал рабочие места, худо- бедно но люди живут, не плачут. Вот и объясни хоть сам себе, каким хером ты написал "мародерство" а? ЛЮБОЙ бизнесмен- барыга, но ответь за свои слова...
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Навіщо ломати списи? Хто робив незалежний аудит діяльності топ-чиновника Порошенка? Він був і головою РНБО, і міністром зовнішніх справ, і мінекономіки і розвитку... Ну і нарешті президентом. Хто робив аудит? А ніхто. То про що мова? Незалежний аудит в Незалежній Україні робивсь тільки одному топ-чиновнику - прем'єрці Тімошенко. Ніякого корупційного інтересу за півтора роки аудиту знайдено не було, доречі. То чому це не робиться сьогодні по відношенню до Порошенка?
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Юльку на царство!!!😁
Я правильно закликаю?
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Ты же за зюзю жопу рвал тут, совсем недавно
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Ви що, порохоботи, всі в одному Експоцентрі сидите, що всі мене знають? Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 3370
Ладно. Особисто для тебе, Сергію, скажу, що вже три місяці за Зєлю не агітую, але навпаки. Можеш вірити на слово.
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Скотино, досить було одного квітня. А тепер жеріть очі, хоч повилазьте.
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Поперше в першому турі я був за Юлю. А потім вже так, топив за Зєлю. Ну а подруге, як я за Зєлю топив, так буду зараз топити за його відставку. Дарма, що вам Порошенко цього не дозволяє
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Пізно Йвасю до школи...
До речі, я в квітні писав - ненавиджу Зеленського лише за то, що заставляє мене голосувати за Порошенка. Порошенка і я не хотів, але ж не беню, придурку!
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Насправді в першому турі вигравала Юля. Зєля був на другому місті, а Пєця десь на шостому, десь біля Ляшка. Пєцін ЦВК перебрехав результати, Юля просто не схотіла судитись.
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А якщо спокійно, то проблема не в тому, що ти був проти Порошенка, біда в тому, що та за ЗЕ задницю рвав. Точніше за Беню з пінчуками всякими. От тепер жеріть очі...
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Їтіть-колотіть, що витворяє Порошенко.
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Зато доллар уже по 22.9, чувствуете вес в кармане?
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Велика підозра, що хтось гарно набиває кишені на цих ОВДП. Скоро буде зрозуміло хто.
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Звичайно набивають, зовнішня торгівля мінуса просто катострофічні, в бюджети чорна дира, ОВДП як папір туалетний штампують, зате гривня "важка" стає.
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Такая же хрень была в 2008 м .Доллар с 5.2 сначала понизили до 4.8 , все ломонулись за валютными кредитами , а потом он резко подскочил до 8 . И верёвка и мыло стали самым ходовым товаром в стране( условно ) . Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 7491 .
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Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%. Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.

Ріст промислового виробництва у березні 2,1%, у квітні 5,2%, у травні 1,6%.

Падіння промислового виробництва у червні 2,3%, у липні 0,2%, у вересні 1,7%, у жовтні 5%.
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А при чому тут Зеленський, перепрошую, коломойський? (бу-га-га...)
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Там про падіння промислового виробництва... Але коли ви побачили Зеленського то на злодієві, дійсно, шапка горить. Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 7192
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?!
Хоча, Попробую пояснити причини падіння:
1. Політична нестабільність - розпуск парламенту, політичні скандали, переслідування...
2. Політична корупція, що на порядок більша, ніж при попередниках.
3. Непрофесійність влади (!). Точніше, ідіотизм влади від 95-го кварталу.

2. Ревальвація гривні - штучне зміцнення валюти. Це основна причина. Попередні три каталізатори процесу. І все це свідомо, щоб довести державу до дефолту.
Дійсно, і при чому тут Зеленський?
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Промышленность валится,рабочих мест никто не создает,а у них рост ВВП на зависть китаёзам.Порошенковские методы приписок и аферизма продолжают жить,не зря на минфине оставили петину схематозницу.
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Клятий пепа, запхнув таки троянського коня в чесну Зеко-манду...
Бідні вчителі...😱
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ВОзможно ЗЕклика специально банкротит промышленные предприятия, ведь банкрота можно скупить за копейки...а бородатая бабушка очень любит халяву.
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Коломойский хочет, чтобы Зеленский объявил дефолт в Украине .18:25, 26 мая /Этот день победы, день победы Коломойского над Украиной, день объявления дефолта, кагал приближает как может. Беднее Украина-дешевле украинская земля.
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Скільки мародерські тролі російського шпигуна Порошенка на Зєлю і його виборців не сичать, але ЖОДЕН з них не закликав до дострокових. Бо Пєця не дозволяє Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 4062
А навіщо Пєцє дострокові? Щоб бути шостим? Десь біля Ляшка?
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Порох знает что делает

ЗЕлененый народ должен пожелтеть. побагроветь и пожухнуть

вот тогда и будет команда: "Абдулла, поджигай !"
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Брехня! Не может такого быть, ведь нам пообещали рост 40% за пять лет.
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Це закрилися 100500 заводів, які відкрив питро ліксєічь)))
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При Порошенко и Гройсмане промышленность росла.
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Да ладно вам!!!

У зебильни от уринотерапии все растет и колосится.
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