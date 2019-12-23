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Все про:Київ (6727) мінування (509) СБУ (4959) ТРЦ (7)

 Троє киян на замовлення 15 разів "мінували" ТРЦ у столиці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Діяльність організованого угруповання, учасники якого причетні до скоєння свідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру, блокувала в Києві Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До складу групи входило троє мешканців столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами здійснення вибухів в одному з торгово-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу.

За попередньою інформацією, через "мінування" ТРЦ колишні його власники намагалися помститися нинішнім керівникам установи за невирішену комерційну суперечку.

Упродовж року зловмисники 15 разів анонімно дзвонили по спецлінії "102" з відповідними погрозами. За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від $100 до 150$.

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Сума завданих збитків через здійснення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 млн грн.

Зараз чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Троє киян на замовлення 15 разів мінували ТРЦ у столиці, - СБУ 01

Троє киян на замовлення 15 разів мінували ТРЦ у столиці, - СБУ 02
Троє киян на замовлення 15 разів мінували ТРЦ у столиці, - СБУ 03
Троє киян на замовлення 15 разів мінували ТРЦ у столиці, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166960
 
   
 Топ коментарі
 
Зробіть Закон,після посадіть 10 звонарів на 10 років!!! Покажіть суди по ТВ і в пресі...І відразу ж перестануть дзвонити,навіть і за 500дол.
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"За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$. "
Нихерасебе!!! За это ещё и бабло платят?
Дорогие заказчики этой херни. Не нанимайте на работу дыбилов, которые не знают как работает сотовая связь. Наймите меня и я замучу столько звонков, сколько нужно, а глубокоуважаемая пилиция будет меня ловить до второго пришествия .
(шучу конечно)
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Чому тільки місяць? Тепер декілька років зможуть не працювати.
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"За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$. "
Нихерасебе!!! За это ещё и бабло платят?
Дорогие заказчики этой херни. Не нанимайте на работу дыбилов, которые не знают как работает сотовая связь. Наймите меня и я замучу столько звонков, сколько нужно, а глубокоуважаемая пилиция будет меня ловить до второго пришествия .
(шучу конечно)
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Зробіть Закон,після посадіть 10 звонарів на 10 років!!! Покажіть суди по ТВ і в пресі...І відразу ж перестануть дзвонити,навіть і за 500дол.
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понимаете... технически подкованного "звонаря" хрен поймаешь. Кто хоть немного представляет как это работает, тот прекрасно знает что надо сделать, чтоб не оказаться среди вот тех фоток на Цензоре.

А в остальном полностью согласен - я б за ложное минирование метро в час пик сажал бы и на долго.
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Атут хто кого? В спецслужбах теж специ високої кваліфікації.... В даркнеті успішно працюють по кілерам,нарешті та зброї,головне,щоб дали команду зайнятись..
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ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ОЧКО НА ЗОНЕ МИНИРУЮТ лет 12 если сумеют отработать нанесенный ущерб.А имущество тоже в компенсацию. И КАК БАБКА ПОШЕПЧЕТ-звонари сразу исчезнут
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Фигасе расценочки, несколько звонков и весь месяц можешь не работать. Никому кремль не надо минировать?))
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Чому тільки місяць? Тепер декілька років зможуть не працювати.
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Скрепа, переквалифицируйся!) У тебя получицца!) Нафига тебе зельоному чму морду из салата выковыривать?) Я понимаю, шо за сепара-жырдяя сивуху плотють дополнительно... Но ты всьо-таки подумай_те!)))
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Извиняй, но я тут не на зарплате, вынужден тебя разочаровать
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Извини, наверное мне показалось. Я-таки разочарована...)))
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Хм.... А сколько стоит одно минирование, скажем станции метро в час пик?
Вот так вот дама с работы, а в метро - хрен!
А тут я случайно на авто.....
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Нерешённых коммерческий спор, сказали же. Деньги не отдаёте?Ну так вам вам это это втридорога аукнется ))
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Справедливости ради замечу, что не совсем ясно сказано, наверно, из-за неграмотности автора текста(наверно, пресс-служба СБУ, там не впервой). Вот, смотрите:
По предварительной информации, из-за (должно быть "...путем "минирования"...")"минирования" ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор.Источник: https://censor.net.ua/p3166960

Вопрос Преображенского "Кто на ком стоял?" на лбу бы этим пресс-службам неграмотным написать!
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Согласен. Но, по сравнению с той же УП тут в плане грамотности почти благодать.
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И вот нахера такие фотографии,что мытам увидели,лучше бы котиков,что ли...
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А вообще интересно. Зачем аж четырёх нанимали для этой нехитрой операции? Один звонит, трое ему пиццу подносят и пот со лба вытирают?
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Сядуть - вийдуть бомжами ще й з боргом. Ото воно того вартувало ті 100 баксів?
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всё нормально. они когда выйдут, то Зеленский уже у олигархов всё отберёт и простому народу раздаст. И вообще будет с каждого по способностям, каждому по потребностям.
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Так це питання грошей і часу . Через суд , роздіти навіть не до трусів , коронки щоб зняли . Ну і десяточку впаяти . Будуть гарно шити "роби" - через 7 років випустити , нехай на роботу йдуть , бо борг державі - виріс , поки чалились . % наріс . А не заплатити - не получиться . Оплата роботи вибухотехніків .
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