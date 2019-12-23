 Троє киян на замовлення 15 разів "мінували" ТРЦ у столиці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До складу групи входило троє мешканців столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами здійснення вибухів в одному з торгово-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екскерівник служби охорони закладу.

За попередньою інформацією, через "мінування" ТРЦ колишні його власники намагалися помститися нинішнім керівникам установи за невирішену комерційну суперечку.

Упродовж року зловмисники 15 разів анонімно дзвонили по спецлінії "102" з відповідними погрозами. За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від $100 до 150$.

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Сума завданих збитків через здійснення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 млн грн.

Зараз чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.





