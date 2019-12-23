 На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.
Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців. Він заявив, що бачив у Андрія корпус вибухового пристрою МОН-50, який був вже деактивований, вибухова речовина в ньому була відсутня, тому його використовували під час фотозйомки, а фото викладали в соціальних мережах. Нікіфоров торкався пристрою під час підготовки фотосесії. Тому в інтересах слідства він готовий здати відбитки пальців.
Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
За злодейства Анатолий Оноприенко посадили шестерых.
За убийства, совершенные Сергеем Ткачом привлекли к ответственности десятерых.
Самым показательным примером стало дело «витебского маньяка» Михасевича. До того, как настоящего преступника разоблачили, по обвинению в совершенных им убийствах осудили 14 человек. Один из невинно осужденных был расстрелян, другой едва не кончил жизнь самоубийством, третий отсидел в тюрьме 10 лет, четвертый после шестилетнего заключения совершенно ослеп и был выпущен на свободу как «не представляющий опасности».
Под Радой стреляли добровольцы? Гандзюк убили добровольцы? Недавно убили трехлетнего мальчика тоже добровольцы. Почему их никто не защищает? А ведь реально сидят.
Их тоже надо выпустить, ведь добррвольцев сажать никак нельзя.