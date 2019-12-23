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 Політика України, Фоторепортаж
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 На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж (оновлено)

Міна, вилучена у сержанта ССО Андрія Антоненка під час обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, також може містити відбитки інших військовослужбовців ССО, зокрема, речника відомства Олексія Нікіфорова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.

Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців. Він заявив, що бачив у Андрія корпус вибухового пристрою МОН-50, який був вже деактивований, вибухова речовина в ньому була відсутня, тому його використовували під час фотозйомки, а фото викладали в соціальних мережах. Нікіфоров торкався пристрою під час підготовки фотосесії. Тому в інтересах слідства він готовий здати відбитки пальців.

Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 01
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 02
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 03
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 04
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 05
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 06
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми використовували її під час фотозйомки, - спікер ССО Нікіфоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166950
 
 
 Топ коментарі
 
от смотрю я на єтих "судей" и так и хочется проявить "неуважение к суду"... еле сдерживаюсь...
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У каждого бойца ССО, должна быть тренировочная болванка МОНки!
Это же не ватные нарколыги из квартала, которые в говно страну опускают, это патриоты которые работают с этими минами, защищая страну на востоке
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В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
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Вместо Андрея Чикатило за его преступления расстреляли двоих.
За злодейства Анатолий Оноприенко посадили шестерых.
За убийства, совершенные Сергеем Ткачом привлекли к ответственности десятерых.

Самым показательным примером стало дело «витебского маньяка» Михасевича. До того, как настоящего преступника разоблачили, по обвинению в совершенных им убийствах осудили 14 человек. Один из невинно осужденных был расстрелян, другой едва не кончил жизнь самоубийством, третий отсидел в тюрьме 10 лет, четвертый после шестилетнего заключения совершенно ослеп и был выпущен на свободу как «не представляющий опасности».
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Был еще один подозреваемый, которого вызывали в полицию по делу Шеремета. И все его типа побратимы-волонтеры-патриоты очень этого боялись, как бы его не раскатали менты и он не наговорил лишнего. А он загрыз себя угрызениями и застрелился. И его супердрузья пришли к выводу, что это наилучший выход. Высокие отношения.
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Мне непонятно, почему так рьяно взялись защищать именно этого Антоненко, да еще и с криками, что идут гонения на добровольцев?
Под Радой стреляли добровольцы? Гандзюк убили добровольцы? Недавно убили трехлетнего мальчика тоже добровольцы. Почему их никто не защищает? А ведь реально сидят.
Их тоже надо выпустить, ведь добррвольцев сажать никак нельзя.
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