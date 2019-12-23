 На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.
Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців.
"Це міна, яку ми деактивували і викладали в соцмережах", - акцентував Нікіфоров.
Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
У этого нашёлся корпус от мины. Наличие подобного сувенира ровным счётом ниче не доказывает
иметь дома пулемет максима - норм)
https://hunter.rozetka.com.ua/maket/c121376/
Ты уверен, что УЧЕБНАЯ мина начинена реальной взрычаткой?
Я не сильно запутанно излагаю?
Где здесь ВЗРЫВЧАТКА?!!!!!
ЧТО ТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАЛ?????!!!!!
Деактивировали, это пенопласт вытащили?
так что очередное фуфло
Для начальника пресс-службы за 5 лет из подполковника в генералы это, карьера достойная зависти.
даже если в пакете или закрытой посуде
Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL