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Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ССО (90) Шеремет (305) Нікіфоров (1) Антоненко Андрій (32)

 На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж

Міна, вилучена у сержанта ССО Андрія Антоненка під час обшуків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, також може містити відбитки інших військовослужбовців ССО, зокрема, речника відомства Олексія Нікіфорова, оскільки він також брав участь у її знешкодженні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Спікер Сил спеціальних операцій, Олексій Нікіфоров, заявив у суді про готовність взяти підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на поруки.

Водночас, він зазначив, що на знайденій у Антоненка міні, швидше за все, є і його відбитки пальців.

"Це міна, яку ми деактивували і викладали в соцмережах", - акцентував Нікіфоров.

Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо апеляції на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Антоненка.

На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 01
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 02
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 03
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 04
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 05
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 06
На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166950
 
   
 Топ коментарі
 
от смотрю я на єтих "судей" и так и хочется проявить "неуважение к суду"... еле сдерживаюсь...
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У каждого бойца ССО, должна быть тренировочная болванка МОНки!
Это же не ватные нарколыги из квартала, которые в говно страну опускают, это патриоты которые работают с этими минами, защищая страну на востоке
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Как у тебя язык поворачивается этого порохобота экспертом называть?
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Соевые эксперты сходятся на мнении, что да, мина настоящая, но она не настоящая
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Все равно не понимаю нахера дома держать мину.
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Корпус від міни. У мого знайомого теж є сувенір- корпус (пустий) від 80 мм міни як сувенір.
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Сувенир. Я видел как народ из АТО привозит всякую хрень. Раскрашенные под писанку патроны, гильзы снарядов иногда детали от какого-то оружия. Типа тубус гранатомёта.
У этого нашёлся корпус от мины. Наличие подобного сувенира ровным счётом ниче не доказывает
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ты не поверишь, но их и продают в открытом доступе..
иметь дома пулемет максима - норм)
https://hunter.rozetka.com.ua/maket/c121376/
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До тебе вже їдуть орли Баканова разом з орлами Труби . Здавайся
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Мой двоюродный брат лет 30-35 назад привез из армии снаряд то ли 22 то ли 30 мм, не помню уже точно. но уж наверняка не для того, чтоб Горбачева убить
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Где тот порохобот Синицын, что втирал про учебную мину? Как минимум, но на кучу подзатыльников - заработал!
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УЧЕБНАЯ мина, придурки, вообще НИКОГДА не снаряжалась взрывчатым веществом.
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там выше приводят доказательсво, что придурок - вы, а аргументы ваши - несостоятельны.
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Ты не выделывайся. Ты пальцем покажи. Где ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.
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я же показал пальцем . Может вас ещё носом надо в них натыкать, чтоб виднее было?
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Ты тупой? "Там выше" - это ГДЕ? Там выше 64 сообщения, где ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?
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амфаш В заглавии же четко сказано: "мы деактивировали ее". Какие еще вопросы? Знаешь, что такое деактив?
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Друг мой, а какое отношение "деактивация" имеет к "учебной" мине?
Ты уверен, что УЧЕБНАЯ мина начинена реальной взрычаткой?
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амфаш Деактивация учебной мины? Кто проводил деактив учебной мины? Деактив проводится ТОЛЬКО с боевыми девайсами.
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Кажется я начинаю понимать... проблема зелебобиков в том, что они всех меряют по себе. Вот представьте, решил зелебобик взорвать Шеремета. Он бы взял мину, выковырял из неё начинку и пошёл взорвал Шеремета. А корпус мины конечно же оставил бы себе дома на память о том, как он хорошо взорвал Шеремета. Ну зелебобик - с детства дебил. Ему можно. Но так, как он меряет всё по себе, то он думает, что и остальные люди (и в частности бойцы ССО) - такие же дебилы как он и поступили бы точно также.
Я не сильно запутанно излагаю?
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Якщо міну розрядили та виклали відео в інтернет, то зшити справу маючи експертизу речовини з якої виготовляють ці міни - справа кількох хвилин для поганого мєнта.
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Вопрос тут вот в чем. Почему Антоненко попросил родственника вынести "муляж" и отказался давать показания о его происхождении? Честному человеку нечего скрывать. Должен был стоять на своём, и точка. А не вилять.
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потому, что отлично понимал, что к ней обязательно доколупутся. Вполне естественная реакция. Вы бы на его месте поступили бы по другому?
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Если был бы невиновен, то да. Если был бы виновен или кого-то покрывал бы - сделал бы всё, чтоб спрятать.
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Перечитайте мой камент выше. Мне особо нечего к нему добавить в нашем с вами разговоре .
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Якби був винний, то давно б все підозріле було викинуте. Коли нежданно до тебе приходять з обшуком і шиють справу про підрив, то це якраз нормальна реакція.
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Ну вот представьте, его невиновного из -за этой мины прессуют, а так начали бы прессовать и других людей. И в чем он ошибся?
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Это говорит только о вашей наивности в отношении власти (любой власти!), если к вам идут с обыском, то желательно избавиться от всего, чем потом доказывать, что ты не тот, кого они ищут, потому что вы уже будете в руках чиновников, которым нужно прежде всего закрыть дело, а вы, как человек, интересуете их только в одном качестве - в качестве подсудимого. Думать иначе, живя в пост совке, наивно и романтично примерно до 7 класса, позже - это свидетельство элементарной глупости.
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Ну и? Ситуация сейчас на порядок хуже
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Хуже чем что? Чем хуже? И вы таки думаете, что если б всё оставалось как есть, то ему было бы лучше?
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Пальці рук в Антоненка в наколках перстнів, як у зеків, кожна з яких щось значить, нібито він кілька строків на зоні мотав і має якийсь ранг в зековській ієрархії. Якщо це просто понти, то треба призначати психіатричну експертизу, може, він неосудній.
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Вы предлагаете посадить его исключительно на том основании, что "Пальці рук в Антоненка в наколках перстнів, як у зеків"? Ну браво
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Де прочитали про мою пропозицію посадити? Не перекручуйте.
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да, вы правы, я невнимательно прочитал ваш комент. На самом деле вы всего лишь предлагали провести психиатрическую экспертизу на основании наличия наколок. Вы предполагаете, что люди, делающие татуировки, являются психически больными?
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Татуювання різні бувають. З такими як у Антоненка краще бути неосудним, щоб не потрапити на зону, бо справжні зеки **********.
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мне на фотке не видно, что там за наколки. Может и ничего блатного. Я бы предпочёл, чтоб его вообще отпустили. Доказательств нет, зря только человека терзают.
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Я может совсем тупой?!!!!!
Где здесь ВЗРЫВЧАТКА?!!!!!
ЧТО ТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАЛ?????!!!!!На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров - Цензор.НЕТ 7336
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тут складывается интересная ситуация. Если это ММГ и взрывчатки там небыло никогда, тогда за что чувака держат в СИЗО? И получается всё то, что заявляла полиция - лютый киздёж (ну про следы и прочее). Вы не находите?
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Но тут приходит соевый генерал, и говорит, что взрывчатка там была.
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На ммг наносится маркировка,если маркировки нет,значит была боевая.А с учётом ""Это мина, которую мы деактивировали и выкладывали в соцсетях", - акцентировал Никифоров.
Деактивировали, это пенопласт вытащили?
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а ты и правда тупой , там ( в мине ) хомяки сидят
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Читаю зебильные комментарии и диву даюсь... зебилы, в следующей жизни вы родитесь баобабом и будете баобабом тыщу лет, пока помрете... такое впечатление, шо вас всех породил папа Срулик... он же и воспитывал в своей срулевой семейке в дымах кривбаса...
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Деякі коментатори роблять цікаві висновки: якщо комент в підтримку ветеранів і волонтерів, то це написав порохобот. Тобто, у них патріот і порохобот це одне і те ж. Тоді хто вони ці коментатори?
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не порохоботы и не патриоты. вроде логично .
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Генерал своими руками деактивировал мину, у нас закончились саперы?
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Ну может потому при Порошенко все через задницу и получалось, что губернатор планировал наступательные операции, а генералы разбирали мины?
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Зато сейчас благодать, олигархи посажены, экономика на подъёме и страна летит в светлое будущее?
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У соевых закончился мозг. Фактически генерал сейчас подтвердил, что это была боевая мина.
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Получается, генерал признался, что склепал вручную мину для Шеремета и для бизнесмена из Косива.
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Вот такие у нас генералы, птенцы гнезда Петрова...
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генерал Алексей Никифоров разобрал/испортил боевую мину, с целью подарить ее певцу-сержанту?
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Получается, генерал признался, что склепал вручную мину для Шеремета и для бизнесмена из Косива.
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Он отказывается сотрудничать со следствием. Видимо, адвокат убедил его, что улик недостаточно или есть мощная крыша, которая отмажет. Экспертиза показала, что взрывчатое вещество то же, что и у бомбы Шеремета и в Косиве. Все серьезно теперь. Если менты правильно построят психологическое давление, он поплывет, уже готов
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Антоша Геращенко? Вы забыли перелогиниться
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у этой мины близнецов по взрывчатке тысячи
так что очередное фуфло
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Точный признак: если порохоботы за кого-нить вступаются, значит, вор и подонок
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Які ж ви зелені придурки , пакуди !! З 2014 року в кожній українській школі створені музеї війни з мордором, там і прапори підписані батальонами, і листи з фронту, і уламки мін, відстрелені МУХИ , і багато чого. Бігом саджайте всіх дітей , батьків з вчителями !!!
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Для тех кто в танке: для размещения в музее, тем более школьном ММГ боеприпасов или их фрагментов, они должны процти экспертизу в лицензированных для этой деятельности и получить соответствующие документы.
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таки немного удивительно:генерал собственноручно разбирает мину с целью подарить ее сержанту.
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"Весной 2014 ... в их числе был и 43-летний начальник пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ подполковник ВСУ Алексей Никифоров" - ОльгаБЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»
Для начальника пресс-службы за 5 лет из подполковника в генералы это, карьера достойная зависти.
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криминалисты , подскажите сколько времени сохраняются жировые отпечатки пальцев , чет около квартала , или больше?
даже если в пакете или закрытой посуде
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З точки зору криміналістики, всі докази про які верещать представники авакова - просто фізично не могли зберегтись - ні відбитки, ні ДНК, ні пото-жирові..
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ну за днк ты загнул , те долго хранятся , и их сложно уничтожить , не каждый сумеет
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"А что же такого рассказала Юлия Кузьменко? Что лупануть надо из "Града" по Киеву? Да я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя те, на чьи дома падают бомбы", - сказал Добош журналистам 13 декабря в Печерском суде. https://censor.net.ua/news/3166950/na_izyatoyi_u_antonenko_mine_skoree_vsego_est_i_moi_otpechatki_my_deaktivirovali_ee_spiker_sso_nikiforov/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72417872
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Чего же тогда Савченко садили? Она ведь тоже рассказывала, а ее столько держали в СИЗО.
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В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
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