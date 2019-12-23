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 Контррозвідка СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни Євросоюзу. ФОТОрепортаж

Масштабну схему протиправного одержання паспортів однієї з держав Європейського Союзу громадянами РФ та країн СНД викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Група, до складу якої входили декілька мешканців західного регіону нашої країни, налагодила механізм незаконної легалізації іноземців на території ЄС. Для своїх клієнтів ділки підроблювали документи, зокрема свідоцтва про народження, довідки про наявність родичів та архівні матеріали. Вартість послуг з підготовки "пакету" становила від 2 тис. до 5 тис. євро.

Для безперешкодного розгляду документів і проходження інших етапів процедури набуття іноземного громадянства, організатори схеми залучили до протиправної діяльності посадовця зарубіжної консульської установи.

Оперативники української контррозвідки встановили понад 2 тисячі осіб, переважно громадяни РФ та країн СНД, які намагалися використати нелегальний механізм отримання паспортів європейської країни.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці виявили підроблені особові справи претендентів на отримання іноземного громадянства, а також комп’ютерну техніку та інші речові докази незаконної діяльності

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності причетних до схеми осіб.

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Контррозвідка СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни Євросоюзу 01
Контррозвідка СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни Євросоюзу 02
Контррозвідка СБУ викрила схему незаконного отримання паспортів країни Євросоюзу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166937
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, що коли Маяковськи це писав, більшість взагалі не мала ніяких паспортів, тонке знущання над сересерянами.
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Ну, теперь кого-нибудь можно приговорить к ЗАКОННОЙ вырубке леса)))
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Швидше за все, угорці вимагають знання мови.
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Ну, теперь кого-нибудь можно приговорить к ЗАКОННОЙ вырубке леса)))
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и я достаю из широких шальварин
дубликатом бесценного груза.
смотрите, завидуйте, я гражданин -
эуропейського союза
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Цікаво, що коли Маяковськи це писав, більшість взагалі не мала ніяких паспортів, тонке знущання над сересерянами.
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Это несправедливо по отношению к коммерсантам Западного Региона!!
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Підприємці давно мають, ше по 500 євро поробили, це крисюків хлопнули, вони після окупації Крима ціни підняли.
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Швидше за все, угорці вимагають знання мови.
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ходили чутки,що румунський паспорт можна було замовити від 2000 ойро
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Судячи по ціні, румунський, він саме біля 3000 євро коштує, але кримчани з ходу дають 5000
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А есть легальный способ нарушать Конституцию Украины, в разделе двойного гражданства?
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