 Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Адвокати Андрія Антоненка заявили, що до засідання у них фактично не було часу поспілкуватися з підозрюваним, а також що в "акваріумі" в залі суду йому погано чути, що говорять учасники процесу. Тому захисники просять випустити Антоненка, щоб він вільно перебував у залі суду або хоча б дати їм час поспілкуватися.
Суддя замість цього вирішив дати адвокатам 10 хвилин на спілкування з підозрюваним.
Суддя попросив представників ЗМІ та слухачів на цей час покинути зал суду. Журналісти, однак, не залишають зал, тому що не впевнені, що їх пустять назад.
Водночас біля дверей залу все ще залишаються численні представники ЗМІ та слухачі, яких так і не пустили в зал.
Судді тим часом зал засідань покинули.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
-Посудіть самі -ключовим є те, що Кузьменко та Андрій Антоненко мали тільки дві випадкові зустрічі до дати вбuвства Шepeмета. З Грищенко Юлія познайомилася аж в 2018 році -тобто, через два роки після вбивства . Яну Дугар вперше побачила взагалі кілька місяців тому, та й на момент вбивства Яна була на фронті
Тобто, Ні про яку спільну діяльність або злoчинну, злагоджену, скоординовану їх групу як диверсанів в 2016-му році взагалі не може бути й мови.
-А тепер увага, дивіться фото і відео!
Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини!
Та відео, де він зафіксований і це є явно не Ріфмастер!
Ну що мусора і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції! - написав адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош
-На оприлюдненому адвокатом відео про блокаду Криму видно людину в толстовці з принтом, як у Антоненка. Однак обличчя цього чоловіка не схоже на підозрюваного.
а виновата опять Притула...
маладца.. заметили точно всегда в любом преступлении ищите женщину и кому это выгодно.....
Тьфу!!!... З цією справою Аваков ще раз добряче вимазався в лайно, хоча і досі є впливовим гравцем...