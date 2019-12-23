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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:апеляція (264) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком. ФОТОрепортаж

Судді Апеляційного суду Києва відмовилися випустити з боксу і дозволити сидіти біля адвокатів підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Замість цього судді дали 10 хвилин на спілкування адвокатів і підозрюваного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокати Андрія Антоненка заявили, що до засідання у них фактично не було часу поспілкуватися з підозрюваним, а також що в "акваріумі" в залі суду йому погано чути, що говорять учасники процесу. Тому захисники просять випустити Антоненка, щоб він вільно перебував у залі суду або хоча б дати їм час поспілкуватися.

Суддя замість цього вирішив дати адвокатам 10 хвилин на спілкування з підозрюваним.

Суддя попросив представників ЗМІ та слухачів на цей час покинути зал суду. Журналісти, однак, не залишають зал, тому що не впевнені, що їх пустять назад.

Водночас біля дверей залу все ще залишаються численні представники ЗМІ та слухачі, яких так і не пустили в зал.

Судді тим часом зал засідань покинули.

Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 01
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 02
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Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 05
Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 06
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Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 08
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Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166909
 
 
 Топ коментарі
 
Так бы строго судили бы сепаров, коллаборантов, предателей, а то все под ночным арестом или с браслетом.
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Три шлюхи в мантиях с телефонами вместо уголовного кодекса.
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Каб былі 100% відавочныя доказы віны, то так сябе ўлада не паводзіла б.
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интересно когда мразюко судья сдохнет ему Бог даст 10 минут для оправдания или сразу за ручку и слил этого судью вв АД...?????
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Адказваю: зрабілаб суд больш публічным. Дала б адвакатам лепей азнаёміцца са справаю.
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Так бы строго судили бы сепаров, коллаборантов, предателей, а то все под ночным арестом или с браслетом.
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Фальсифікат "орлів Авакова" з навішування на патріотів України злочинів, яких вони не вчиняли... фальсифікат "освяченй" президентом і генпрокурором - суцільний, тотальний і густо антиукраїнсько забарвлений ...
-Посудіть самі -ключовим є те, що Кузьменко та Андрій Антоненко мали тільки дві випадкові зустрічі до дати вбuвства Шepeмета. З Грищенко Юлія познайомилася аж в 2018 році -тобто, через два роки після вбивства . Яну Дугар вперше побачила взагалі кілька місяців тому, та й на момент вбивства Яна була на фронті
Тобто, Ні про яку спільну діяльність або злoчинну, злагоджену, скоординовану їх групу як диверсанів в 2016-му році взагалі не може бути й мови.
-А тепер увага, дивіться фото і відео!
Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини!
Та відео, де він зафіксований і це є явно не Ріфмастер!
Ну що мусора і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції! - написав адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош
-На оприлюдненому адвокатом відео про блокаду Криму видно людину в толстовці з принтом, як у Антоненка. Однак обличчя цього чоловіка не схоже на підозрюваного.
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Три шлюхи в мантиях с телефонами вместо уголовного кодекса.
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и пришел Зе к Притуле и остался на ночь и у В Украине новый Президент Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком - Цензор.НЕТ 2569
а виновата опять Притула... Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком - Цензор.НЕТ 3333
маладца.. заметили точно всегда в любом преступлении ищите женщину и кому это выгодно.....
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Одна клоунада и цырк. Когда перестанут позорить эту не щасную Украину?
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Любой юрист и не только знает что поединок защиты и обвинения это диалог наперсточников.,и к истине это никакого отношения не имеет.Все что скажет адвокат это как исказить истину в свою пользу. И исключить то что эти люди не совершили преступление только на основании что они раньше вот были хорошими тоже глупость. Как и сторона обвинения тоже может" пришить " обвинение кому либо .ОБЩЕСТВО РАСКАЛЕНО И НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖУЛИКИ пытаются нами манипулировать в своих интересах,т.е. используют нас как туалетную бумагу.Поэтому надо спокойно смотреть и доверять только своим глазам и ушам
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почему-то это называется правосудие....
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а ты, дядя, видно уже проспался, раз даешь такие советы..., правосудие - это деятельность, а не заседание суда...
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Тётя, правосудия без суда не бывает, проспись от стекломоя.
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что-то у тебя, дядя, пластинку заело, ты ее смени, или переверни страницу, как вас там учат, там на обратной стороне тоже что-то написано...
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А ви багато бачили таких, хто хотів би, аби його називали перверзняком чи педофілом? Усі ці "вельмишановні" хочуть виглядати в шовковій мантії з коміром з письця.
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Шо, той Антоненко когось з присутніх загризти здатний?
Тьфу!!!... З цією справою Аваков ще раз добряче вимазався в лайно, хоча і досі є впливовим гравцем...
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с учетом доказной базы, сверх профессиональной и даже немного удивительной для последних лет работы следователей, и то что экспертиз было сделано просто неимоверное количество, а адвокаты выходят и алиби называют страничку в фейсбуке и фотографии в соц сетях, то уже сейчас можно наверняка сказать что сидеть им очень долго если конечно не вмешается снова политика в это дело и снова дело завязнет в судах, а им разрешат выйти на поруки.
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