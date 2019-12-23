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 Події, Київські новини
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Все про:ДТП (2684) Київ (6727)

 Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вранці 23 грудня на перехресті вулиць Полярна і Сім'ї Кульженків вантажівка Renault із зерном протаранила легковик, а потім знесла все на своєму шляху, в'їхавши на стоянку АЗС.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, водій фури, який їхав з міста Суми, задрімав за кермом.

"На перехресті він в'їхав у Mitsubishi, а потім почав зносити все на своєму шляху - сміттєві баки, стовп, паркан. В'їхав на стоянку АЗС КЛО, де водій Hyundai як раз зупинився, щоб піти за кавою. У шоковому стані розповідає, як побачив, що на нього мчить некерована фура і він встигнув відстрибнути", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини аварії встановлюються, серйозно постраждалих, попередньо, немає.

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Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 01
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 02
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 03
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 04
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 05
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 06
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 07
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 08
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 09
Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 10

Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166899
 
 
 Топ коментарі
 
Впечатляет.
Реально впечатляет.

"По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем" Источник: https://censor.net.ua/p3166899
Что означает зверскую эксплуатацию водителей и нечеловеческий график работы.
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Хочу умереть во сне как мой дедушка. А не с воплями ужаса как его пассажиры©
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Гнался за деньгами. "Заработал".
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Хочу умереть во сне как мой дедушка. А не с воплями ужаса как его пассажиры©
 показати весь коментар
 
 
Впечатляет.
Реально впечатляет.

"По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем" Источник: https://censor.net.ua/p3166899
Что означает зверскую эксплуатацию водителей и нечеловеческий график работы.
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В Європі водію дозволяється кермувати певну кількість годин, далі або сон або шалений штраф.
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На Оболони вечно какая то куйня творится...
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Один пише, що з зерном, другий, що з мукою, а третій запитує: Звідки сніг:
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Не хвилюйтесь, скоро їх не буде взагалі. Аве Тесла!
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Шановний, а завантажувати-розвантажувати, вантаж кріпити, на засніжених гірських дорогах буксувати також Тесла буде? На підзарядку сама себе під'єднувати, на пароми/ поїзди заїжджати? А юридично хто відповідатиме, коли та Тесла намішає м'яса з залізом? Маск? А лопнувну шину хто мінятиме? Водій (пілот, інспектор, контролер, експедитор, називайте як Вам подобається), все одно буде присутній у кабіні. І відповідальності у нього стане тільки більше. Бо зараз водій відповідає лише за свої дії, а так буде ще й за косяки Тести відповідати.
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Інша справа, що в Німеччині за порушення режиму праці і відпочинку водіїв штрафи від кілька сот ойро, і аж до тюрми, а у нас " задрімав за кермом". Дяка Богу, що нікого не вбив, і не скалічив...
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А юридично хто відповідатиме, коли та Тесла намішає м'яса з залізом? той, хто випустив на маршрут несправний автомобіль

Усе змінюється, звикайте. Наступні покоління ці питання не будуть турбувати.
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Надо просто перестать пускать фуры в города.Делать им там нечего.
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соя . начинайте подхрюкивать, что это все проклятые евробляхеры. и что нету в них мыролюбности и реформизма как в вашем воровитом хозяине.
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У него в голове сопли и лЯбовь к ваЗЕлину.
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у водителей фур с мозгами не всё в порядке : они привыкли раз машины больших размеров то можно выезжать на встречную полосу , гонять на повышенных скоростях в гололёд , пить за рулём (недавно в днепровской области двое нажрались водки до смерти) , ездить без отдыха 24 часа в сутки . поэтому много аварий через эти фуры опрокидываются на дорогах , уничтожение людей и автомобилей при ударе , смерть и увечья других людей из-за сна водителей фур . пьянство за рулём . при превышение норм веса грузов уничтожение дорожного полотна .
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у водителей евроблях с мозгами не всё в порядке : они привыкли раз машина металлолом то можно выезжать на встречную полосу , гонять на повышенных скоростях в гололёд , пить за рулём (Двое неизвестных в нетрезвом состоянии на автомобиле с иностранной регистрацией сбили двух детей. Событие произошло в Киевской области в районе трассы "Киев-Ягодин") , ездить без отдыха 24 часа в сутки . поэтому много аварий через эти бляхи уничтожение людей и автомобилей при ударе , смерть и увечья других людей из-за блях , пьянство за рулём .
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И Gott Mit Uns не помог... А может наоборот, все же живы...
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Той випадок коли незрозуміло подфартило водію хюндая чи навпаки
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