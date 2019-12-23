 Водій фури в Києві заснув, зніс два автомобілі і ледь не протаранив АЗС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, водій фури, який їхав з міста Суми, задрімав за кермом.

"На перехресті він в'їхав у Mitsubishi, а потім почав зносити все на своєму шляху - сміттєві баки, стовп, паркан. В'їхав на стоянку АЗС КЛО, де водій Hyundai як раз зупинився, щоб піти за кавою. У шоковому стані розповідає, як побачив, що на нього мчить некерована фура і він встигнув відстрибнути", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини аварії встановлюються, серйозно постраждалих, попередньо, немає.

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