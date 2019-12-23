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Все про:прокуратура (2010) суд (5687)

 Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура. ФОТО

До 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, обвинуваченого у вбивстві в центрі Києва ветерана АТО Сергія Олійника, командира розвідки першого батальйону 14-ї бригади ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У дебатах прокурор просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний себе винним у скоєнні злочину не визнав і просив його виправдати.

За результатами судового засідання Шевченківського райсуду столиці підтримав позицію державного обвинувача, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

До набуття вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою.

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Нагадаємо, Сергій Олійник був убитий 23 червня 2017 року сквері на Золотих Воротах у Києві. Його син Ярослав, піаніст за професією, часто підробляв там, розважаючи перехожих музикою. Того вечора до Ярослава причепився п'яний житель сусіднього будинку. Коли ветеран АТО заступився за сина, чоловік пішов додому, взяв ножа, повернувся і зарізав батька на очах у сина.

Сергій Олійник вирушив в АТО добровольцем в 2015 році. Він був начальником розвідки 1 батальйону 54 механізованої бригади.

Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166893
 
 
 Топ коментарі
 
Приятно будет, когда ваш фюрер сдохнет, наконец-то. Это даже не просто приятно - это праздник будет.
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полтора суток болтаться в плацкарте из Москвы-Казани, чтоб увидит засранный Крым,
вместо 2 часов полета до солнечного Турции-Египта

этого нужно очччень сильно захотеть Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7070
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Хорошо. Но тут и политика кроме убийства. Это требует максимума наказания.
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Что справедливо? Он же выйдет года через три по закону чувихи, что сейчас у ведмедчука журнализдом работает.
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зелох42 в обмен отправит, ***** наградит за убийство и посадит рядом с вышинским в крэмле.
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Хорошо. Но тут и политика кроме убийства. Это требует максимума наказания.
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А ще потрібно відмінити закон савченко. Бо це просто треш якийсь. Посидів у сізо, і на волю одразу із зали суду.
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Його вже давно відмінили, але норми продовжують застосовуватися до тих, хто сидів у СІЗО допоки той закон діяв.
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Успокойтесь, он уже довольно давно отменён. А кстати, Рада какого созыва его приняла?И при чьей каденции он был подписан и каким президентом, не напомните?
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Ето нєважна...Главнає,шо єво напісала наша гєраічєская Надя в сурових феесбушних застєнках...Уже там ана знала,шо єйо атсідка будет прадалжаца в нє мєнєє сурових застенках Лукянавскава СІЗО...
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Ой, а не напомните, кто в это время 4 раза откосил от армии, работал на раисю, прятал деньги в оффшорах и покупал недвижимость в крыму? Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3031
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Приятно будет, когда ваш фюрер сдохнет, наконец-то. Это даже не просто приятно - это праздник будет.
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все когдато сдохнут . только ты будеш жить вечно . ты так это себе представил?
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Отнюдь. Но я, в отличие от твоего фюрера, не ответственнен за смерти десятков тысяч человек и моя смерть явно не будет праздником для десятков миллионов.
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полтора суток болтаться в плацкарте из Москвы-Казани, чтоб увидит засранный Крым,
вместо 2 часов полета до солнечного Турции-Египта

этого нужно очччень сильно захотеть Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7070
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кацапские профсоюзы работают в три смены, там особо не спрашивают и отправляют как в командировку.
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