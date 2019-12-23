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Все про:СБУ (4959) теракт (696) в'язниця (215)

 За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер "ЛНР" отримав 9 років в'язниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

До 9 років позбавлення волі засуджено ватажка терористичної-диверсійної групи, за завданням російських спецслужб готував теракти проти українських державних і громадських діячів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

СБУ затримала зловмисника в липні 2017 року в Харкові, де він планував влаштувати вибухи в людних місцях.

"Служба встановила, що у 2014-2016 терорист був активним учасником квазіутворення з позивним "Мордвін". У той час він командував підрозділом у структурі "КДБ ЛНР". Також у складі 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР" бойовик воював проти українських військових під Дебальцеве.

Тоді ж "Мордвін" був завербований представниками ГУ Генштабу РФ та 2 АК НМ так званої "ЛНР" - громадянином РФ Кудріним Д.І., позивний "Хуліган" та громадянином України Дерусовим С.Г., позивний "Одеса"", - сказано в повідомленні.

За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер ЛНР отримав 9 років вязниці, - СБУ 01

Як зазначили в СБУ, затримання терорист повідомив правоохоронцям про існування так званого чорного списку. До нього були включені державні та громадські діячі, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік, для залякування патріотично налаштованого активу, дестабілізації громадсько-політичної ситуації та штучного загострення внутрішньополітичних протиріч.

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За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер ЛНР отримав 9 років вязниці, - СБУ 02

Зараз терорист визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засуджено до 9 років позбавлення волі.

За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер ЛНР отримав 9 років вязниці, - СБУ 03
За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер ЛНР отримав 9 років вязниці, - СБУ 04
Фото: СБУ/Facebook

За завданням спецслужб РФ готував теракти проти політиків і активістів: функціонер ЛНР отримав 9 років вязниці, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166889
 
   
 Топ коментарі
 
Мало млятьуроду лугандонському дали. Воно збиралось вбивати українців терактами. Що за дебільна гуманність...
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Шеремета он убил. Надо глубже копать.
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Мало млятьуроду лугандонському дали. Воно збиралось вбивати українців терактами. Що за дебільна гуманність...
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Поздавал всех - вот и скинули пяток годиков.
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Пусть ещё проживёт их в колонии . . . Всякое может быть.
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Ему надо пожизненное давать.просто- ИДИОТСТВО
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Против каких именно политиков,может против Пеца,не смешите
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Шеремета он убил. Надо глубже копать.
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Да кто же теперь в подобную хрень поверит.
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Ник "мордвин" - 9 лет! Больше знать о нем не обязательно?
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А де зараз знаходиться копія "черного списку"? Чомусь мені здається, що у портянки і трубодува...
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От питання до СБУ-чого ви всім цим хероям лугондонії рила замальовуєте?Країна повинна знати їх в лице.Чи як?
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Воистину у нас самый гуманный суд в мире! в любой другой стране этот упырь получил бы не меньше 20-ки, а у нас ..слов нет
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