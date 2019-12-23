 Воїн 93-ї ОМБр Герман Соловйов загинув у зоні ООС від поранень, зазнаних під час обстрілу з боку найманців РФ. ФОТО

Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною. Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції", - йдеться в повідомленні.

"Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний "Маяк", - додали в бригаді.

Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали – зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата", - кажуть про бійця побратими.

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"Герман родом із Кам’янського, жив у Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. У до холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину – воював у Верхньоторецькому.

У нього залишилася мама. Ми глибоко співчуваємо рідним та близьким Германа! Вічна пам'ять герою!", - акцентували в бригаді.











