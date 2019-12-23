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Все про:Путін (4785) спецслужби (189) Північний потік (429) Варніг (1)

 Оператором "Північного потоку-2" керує колишній шпигун Штазі і друг Путіна Варніг, - Der Standart. ФОТО

Гендиректор компанії Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік-2" - Маттіас Варніг працював шпигуном у таємній поліції НДР Штазі з 1974 року.

Про це пише Der Standart, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Варніг мав кодове ім'я "Артур" і доставляв інформацію про західнонімецькі компанії.

Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global

Пізніше Варніг працював у Дрезднер Банку, який у 1991 році відкрив своє відділення в Санкт-Петербурзі. У цей же час у місті працював майбутній президент Росії Володимир Путін.

Двоє колишніх агентів легко знайшли спільну мову і потоваришували. Маттіас Варніг часто допомагав Путіну і в приватних питаннях.

Оператором Північного потоку-2 керує колишній шпигун Штазі і друг Путіна Варніг, - Der Standart 01

Варніг (у синій краватці) очікує зустрічі з Путіним у Петербурзі, 2014 рік

У 2006 році Варніг очолив "Північний потік". У 2012 році російський президент нагородив його "Орденом пошани". Варніг нині є членом наглядових рад низки російських компаній, серед яких "Транснафта", "Роснафта" і "ВТБ-банк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відповість США на санкції проти "Північного потоку-2", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166879
 
   
 Топ коментарі
 
кто бы мог подумать как неожиданно
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И шо это за новость? А кто им мог руководить? Шендерович?
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ШТАЗИ КГБ,ФСБ - одна компашка,замазанная кровью,и имеющая неограниченные финансовые возожности! И поэтому они по всей Европе имели и имеют возможность скупать продажных политиков и министров! Поэтому Путлер и имеет мощное продажное прокремлевское лобби!
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И шо это за новость? А кто им мог руководить? Шендерович?
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Tak eto poniatno nado svojim dat zarabotat.Ocen mnogo nasarnikov budet zarabotke s etogo SP2.Nicego amerikansi jecio vlezit v nix niznis so svojim desiovym gazom Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart - Цензор.НЕТ 7424
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ШТАЗИ КГБ,ФСБ - одна компашка,замазанная кровью,и имеющая неограниченные финансовые возожности! И поэтому они по всей Европе имели и имеют возможность скупать продажных политиков и министров! Поэтому Путлер и имеет мощное продажное прокремлевское лобби!
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И руководитель всего этого штази не кто иной как шрёдер.
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... у германцев оказывается положение дел с агентами кремлевского гестапо тоже не много лучше чем у нас, обложили всю европу агентурой своей...рабы на галерах за миску похлебки куют еще железо на продажу, да и пушнина не вся еще в тайге сгорела.. Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart - Цензор.НЕТ 9123..
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
..
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В штази не шпионы работали,там работали палачи и провокаторы.
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я знову ж, в 3302-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?
Чи, наперкір ворогу?
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в германии хутинских шлюх хорошо кормят.
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Да они там все агенты начиная с меркельшы. До чего Германия докатилась.
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Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Почему я не удивлен?
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А хто сказав що, він і зараз на ***** не працює?
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А кто может быть нормальным в той кацапской "малине"? Шпионы да продажные ублюдки вроде шрёдера.
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Списки для санкций пополнит-делов-то.Вот что пауки в банке зашевелились-своих сдают-это радует!
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И что ? у нас 90% националистов бывшие агенты или стукачи КГБ, а тут в какой то частной компании один из руководителей когда то там давным давно был или возможно даже не был членом штази. Если посмотреть на итоги Великой Отечественной войны, то многие высшие чиновники нацисткой Германии члены СС и другие личности которые так или иначе были причастны к серьёзным преступлениям, оказывались на высоких местах в США, а потом уже и в современной Германии.
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"националистов", которые почему-то постоянно озвучивают лозунги большевиков про "взять и все поделить", "земля крестьянам, заводы рабочим".
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Та в Німеччині, Франції і Європі засилля агентів ФСБ Московії і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. Німеччина і агент Кремля пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Німці, Французи, Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
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зоркіє глаза чекіста нє прапустят фашиста Оператором "Північного потоку-2" керує колишній шпигун Штазі і друг Путіна Варніг, - Der Standart - Цензор.НЕТ 7208
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говно к говну. всё говно течет на паРашу.








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