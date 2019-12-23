 Оператором "Північного потоку-2" керує колишній шпигун Штазі і друг Путіна Варніг, - Der Standart. ФОТО

Про це пише Der Standart, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Варніг мав кодове ім'я "Артур" і доставляв інформацію про західнонімецькі компанії.
Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.
Пізніше Варніг працював у Дрезднер Банку, який у 1991 році відкрив своє відділення в Санкт-Петербурзі. У цей же час у місті працював майбутній президент Росії Володимир Путін.
Двоє колишніх агентів легко знайшли спільну мову і потоваришували. Маттіас Варніг часто допомагав Путіну і в приватних питаннях.
Варніг (у синій краватці) очікує зустрічі з Путіним у Петербурзі, 2014 рік
У 2006 році Варніг очолив "Північний потік". У 2012 році російський президент нагородив його "Орденом пошани". Варніг нині є членом наглядових рад низки російських компаній, серед яких "Транснафта", "Роснафта" і "ВТБ-банк".
РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Чи, наперкір ворогу?
Почему я не удивлен?