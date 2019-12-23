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Все про:суд (5687) Шеремет (305) Антоненко Андрій (32)

 4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка. ФОТО

Сьогодні, 23 грудня, відбудеться суд у справі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це повідомила в Facebook журналістка Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, за 2 години до суду у будівлі відомства вже чекають 2 автобуси і 4 машини правоохоронців.

4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка 01

"До засідання щодо Ріффмастера (Антоненка. - Ред.) ще 2 години (я до нього ще на апеляцію щодо Кабана), але біля суду вже як мінімум 4 машини + 2 автобуси правоохоронців", - написала Бурлакова.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166877
 
 
 Топ коментарі
 
Дурню !
Їхня вина взагалі не доведена.
І доказів жодних, лише підстава.
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Бздят! Правильно Сенцов сказал,или жб доказуха или отпускайте!
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Влаштовує.
Ворогує з патріотами.
Бо це антиукраїнська влада.
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то его без доказательств можно закрыть в тюрьму, а участие в АТО/ООС пришить как отягчающее?
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Числилися. Уверен, чтотам служат храбрые ребята а не трусы прикрывающиеся 63статьей.
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да, приезжал иногда попеть под гитару с водкой чтобы поднять боевой дух тех кто выполнял боевые задания. В боевых действиях участия не принимал.
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у сабаківа немає інших доказів, крім
ментівських кийків
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правильно- а то же опять бабуины понабегут и будут орать и выбивать чечетку на груди...и из суда сделают цирк. Самое печальное,что это работает... у обезьян,кстати тоже так- та стая которая громче всех орёт и тарабанит по груди побеждает менее шумных ...европейцы...
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Я б поджог. Псы режима повиляли годик хвостиком и снова стали цепными собаками жаждущими крови. Так что жечь их прямо в автозаках сам Бог велел. Жаль, пока доберусь туда они уже разъедутся.
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Почему не провести видеоконференцию с СИЗО ? Зачем возить подозреваемого в суд, чтобы нарываться на столкновения с его сторонниками ? Бред какой-то . . .
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"Сторонники Рифмайстера" - это уже Бред!!! 4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка - Цензор.НЕТ 8490
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Это очень важная информация!!! Обзвоните и оповестите всех знакомых!!! 4 машини правоохоронців і 2 автобуси стоять під будівлею суду, де через дві години будуть розглядати справу підозрюваного в убивстві Шеремета Антоненка - Цензор.НЕТ 6641
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