EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  5587  25
Все про:бунт (45) Денісова (403) Кропивницький (164) СІЗО (457)

 Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 ув'язнених застосували спецзасоби. ФОТОрепортаж

У слідчому ізоляторі міста Кропивницький провели перевірку дотримання прав ув'язнених.

Про це на своїй сторінці в Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту отримання інформації від Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації щодо нападу ув’язненого, який заподіяв тілесні ушкодження психологу та намагався дестабілізувати оперативну обстановку та режим в ДУ "Кропивницький слідчий Ізолятор №14", регіональним представником Офісу Омбудсмана було здійснено оперативну перевірку додержання прав ув’язнених в умовах запровадження особливого стану", - написала вона.

Так, за словами Денісової, з 06 години 18 грудня 2019 року впродовж наступних 30 діб в зазначеній пенітенціарній установі запроваджено особливий режим. Задля стабілізації ситуації, працівники міжрегіонального управління провели в установі загальні обшуки приміщень ДУ "Кропивницького СІЗО №14" під час яких вилучено значну кількість заборонених знарядь та предметів. Також групою швидкого реагування були застосовані спеціальні засоби, в тому числі для відстрілу гумовими кулями.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 01

Встановлено, що спеціальні засоби застосували до 25 ув'язнених.

"Цим особам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Кожного ув’язненого оглянуто медичним працівником та надано меддопомогу. Усі випадки застосування спеціальних засобів задокументовано. Прокуратурою області розпочато перевірку законності їх застосування", - повідомила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину. ФОТОрепортаж

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 02

Станом на 9:00 20 грудня в Кропивницькому СІЗО виявлений померлий ув'язнений. Згідно з медичним висновком, причиною смерті є отруєння невідомою речовиною. Тілесних ушкоджень при огляді трупа слідчо-оперативною групою не виявлено.

22 грудня представником Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександром Гатіятулліним здійснено повторний моніторинговий візит до зазначеної пенітенціарної установи.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 03

"Підтвердилися факти, що при проведенні заходів щодо стабілізації ситуації перевищувались повноваження з боку працівників груп швидкого реагування - застосовувався скотч для фіксації ув’язнених, застосовувалися заходи фізичного впливу щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх", - зазначила Денісова.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 04

Наразі звільнено заступника з оперативної роботи Радіона Друмова та завідувача медчастини Олександра Степанова. Порушено питання щодо звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення - начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 05

Сьогодні робота на території СІЗО продовжується – буде проводитись огляд камер, спілкування з ув'язненими на предмет з’ясування обставин бунту, умов тримання та поводження з ними. Крім того, викликано начальника філії ЦОЗ ДКВСУ для організації медичної допомоги та фіксації тілесних ушкоджень ув’язнених осіб, а також буде перевірено медичну документацію.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 06

"Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України сприяє працівникам Офісу Омбудсмана у здійсненні моніторингу дотримання прав ув’язнених та стабілізації ситуації у пенітенціарній установі", - додала вона.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 07

Фото: Денісова / Facebook

Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

Того ж дня, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.

Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 увязнених застосували спецзасоби 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166874
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, их нужно было мармеладом закидать, а не спецсредства применять, они б тогда сразу успокоились бы !!!
 показати весь коментар
 
Люди живущие в таких условиях НЕ МОГУТ не бунтовать а бройлеров тупорылых применяющих спец средства надо отправлять на фронт ,там они смогут в полной мере продемонстрировать свой героизм ... Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства - Цензор.НЕТ 1108
 показати весь коментар
 
а де в цей час були ці "нещасні люди" що сидять там? По малинам? Крали, грабували, вбивали, гвалтували, наркоту продавали? Звісно, ненавидити потрібно саме тих, хто був "на третьей линии. Ну оччччень далеко от "нуля"", а не цих "джентельменів вдачі"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Люди живущие в таких условиях НЕ МОГУТ не бунтовать а бройлеров тупорылых применяющих спец средства надо отправлять на фронт ,там они смогут в полной мере продемонстрировать свой героизм ...
 показати весь коментар
 
 
А они там уже были.
На третьей линии. Ну оччччень далеко от "нуля".
Блок-посты караулили и щемили всех проезжающих.
Самые мусористые мусора в мусорнике им. Авакова.
 показати весь коментар
 
 
а де в цей час були ці "нещасні люди" що сидять там? По малинам? Крали, грабували, вбивали, гвалтували, наркоту продавали? Звісно, ненавидити потрібно саме тих, хто був "на третьей линии. Ну оччччень далеко от "нуля"", а не цих "джентельменів вдачі"...
 показати весь коментар
 
 
Це взаагалі то СІЗО, провину цих людей ще не встановлено судом і з урахуванням деяких особливостей нашої правоохоронної системи там "моживі варіанти". Та і наші слідчі судді дуже зловживають вибором такого заходу, як тримання під вартою порівняно з іншими країнами.
 показати весь коментар
 
 
Навіщо це муть? Наші слідчі судді взагалі закривають тільки у вийняткових випадках. У порівнянні із 10 ти-20 ти річною давністю це ніщо! Наркозбут - застава, хабарництво - застава, крадіжка - застава, виключення становлять по декілька разів судимі, які здуру вчинили злочини пов'язані із насиллям. Зараз ЛАФА, Рай для злочинців. Усе для них - КПК, суди, ЄСПЛ, про що ви говорите? У нас за вбивство дають менше, ніж у кацапів (для прикладу) за наркозбут. Ви не пробували себе (уявно) поставити на місце потерпілих? Спробуйте, дуже корисно...
 показати весь коментар
 
 
на секундочку у нас тримали в СІЗО генерала Марченка, і зараз тримають волонтерів та військових по кумедним підозрам, або того ж Пашинського за самооборону
 показати весь коментар
 
Я сумніваюсь що зазначені особи будуть влаштовувати там бунт.
 показати весь коментар
 
і це те, що відомо, освітлюється в ЗМІ, а скільки таких випадків залишається поза увагою громадськості
 показати весь коментар
 
або, до прикладу, будь-який водій (ну адекватний, не з зебілів-євробляхерів) усвідомлює, що на дорозі в будь-який момент може статися біда абсолютно випадково, ну тобто можна збити пішохода або велосипедиста ненавмисно. Скільки разів бувало - їдеш в населеному пункті на трасі в темний час - ліхтарів немає, зустрічні сліплять, і раптом якийсь дурень в темному одязі на темному велосипеді вигулькує практично під колесами. буває, що велосипедист, якого нібито і бачиш завчасно, але випадково вильне в бік дороги або навіть впаде на дорогу просто під колеса - зіб'єш такого насмерть і тут же запроторять в СІЗО. Тобто фактично це може статися з кожним.
 показати весь коментар
 
Люди так, я тільки сумніваюсь чи усі вони люди?
 показати весь коментар
 
 
Конечно, их нужно было мармеладом закидать, а не спецсредства применять, они б тогда сразу успокоились бы !!!
 показати весь коментар
 
 
кто не хочет работать, добро пожаловать на зону... трехразовое питание (бесплатное) крыша над головой ( сон 8 часов)........и все это на халяву........
 показати весь коментар
 
 
забыл добавить интернет в определенное время звонки с мобильных телефонов тоже....
 показати весь коментар
 
 
И те и те мрази! Позволили авторитету ходить свободно по камерам попрощаться с братками перед переводом, так ему еще и этого показалось мало и он пошел разбираться с психологом! Как это называется?
 показати весь коментар
 
 
СИЗО у нас выглядит как где-то в Колумбии. и это ж СИЗО! где содержат подследственных, среди которых может оказаться кто угодно, совершенно невиновный человек, а совсем необязательно законченный урка
да, наша пенитенциарная система подлежит срочному и капитальному реформированию по европейским стандартам.... Грузия это сделала еще 10 лет назад
 показати весь коментар
 
 
Я за! Пропоную відмінити пенсії і зробити за ці кошти нормальні СІЗО!
 показати весь коментар
 
та не кепкуйте, друже! це дійсно проблема. не треба відміняти пенсії. гадаю під проєкт реформування пенітенціарної служби, СІЗО та тюрем цілком ймовірно залучити донорські кошти, можливо на умовах 50/50 Україна/донори.
Нормальні тюрми - це частина цивілізації. І ми дуже неправильно сприймаємо в суспільстві саму суть ув'язнення. У всьому цивілізованому світі сама мета пенітенціарної системи полягає не у покаранні злочинців, а у їх ізоляції (для фізичної неможливості скоювати злочини) та виправленні (для того щоб випустити на волю безпечну для суспільства людину). У нас же пенітенціарна система сприймається виключно як засіб покарання, а перевиховати там неможливо нікого в принципі, лише навпаки з чесної людини зроблять за пару років злочинця на все життя.
 показати весь коментар
 
так, але чим довше я живу, тим менше вірю у можливість перевиховання дорослої людини. Єдиний приклад, що я реально зустрічав це вплив релігії. Щоби результату досягли якісь там умови,програми, психологи... такого не бачив.
А може з донорських коштів допомогти їх жертвам (або родичам жертв?)
 показати весь коментар
 
тому що у нас не створюються відповідні умови. в країнах Скандинавії цілком можливе повне виправлення. Треба усім прагнути до цього. А те, що у нас робиться в тюрмах - це ще напівгулаг лишився, з вертухаями і знущанням. Хіба у нас зможе нормально жити в тюрмі припустимо чесна, неагресивна людина, яка випадково туди потрапила? вийде з поламаною психікою.
 показати весь коментар
 
чесна, неагресивна людина, яка випадково туди потрапила? Це як???

для неумисних злочинів у нас є різні види закладів, із різним режимом.
 показати весь коментар
 
ну я ж розповів як - водій, що ненавмисно збив велосипедиста. так, є окремі зони для водіїв, але ж СІЗО, наскільки я знаю, окремих немає. чи ось як якась ота дівчина з Одеси, яка там десь рахувалась відповідальною за пожежну безпеку в таборі, де була пожежа, хоча вона вже давно звільнилась звідти. вона ж відсиділа в СІЗО мабуть з півроку.
 показати весь коментар
 
Я не розумію самого підходу. Чому слід будувати СІЗО як у Скандинавії, а не саму Скандинавію?
 показати весь коментар
 
Жизнь такая штука, что не стоит зарекаться и судить тех, кто там сидит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору