 Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 ув'язнених застосували спецзасоби. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту отримання інформації від Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації щодо нападу ув’язненого, який заподіяв тілесні ушкодження психологу та намагався дестабілізувати оперативну обстановку та режим в ДУ "Кропивницький слідчий Ізолятор №14", регіональним представником Офісу Омбудсмана було здійснено оперативну перевірку додержання прав ув’язнених в умовах запровадження особливого стану", - написала вона.

Так, за словами Денісової, з 06 години 18 грудня 2019 року впродовж наступних 30 діб в зазначеній пенітенціарній установі запроваджено особливий режим. Задля стабілізації ситуації, працівники міжрегіонального управління провели в установі загальні обшуки приміщень ДУ "Кропивницького СІЗО №14" під час яких вилучено значну кількість заборонених знарядь та предметів. Також групою швидкого реагування були застосовані спеціальні засоби, в тому числі для відстрілу гумовими кулями.

Встановлено, що спеціальні засоби застосували до 25 ув'язнених.

"Цим особам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Кожного ув’язненого оглянуто медичним працівником та надано меддопомогу. Усі випадки застосування спеціальних засобів задокументовано. Прокуратурою області розпочато перевірку законності їх застосування", - повідомила вона.

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Станом на 9:00 20 грудня в Кропивницькому СІЗО виявлений померлий ув'язнений. Згідно з медичним висновком, причиною смерті є отруєння невідомою речовиною. Тілесних ушкоджень при огляді трупа слідчо-оперативною групою не виявлено.

22 грудня представником Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександром Гатіятулліним здійснено повторний моніторинговий візит до зазначеної пенітенціарної установи.

"Підтвердилися факти, що при проведенні заходів щодо стабілізації ситуації перевищувались повноваження з боку працівників груп швидкого реагування - застосовувався скотч для фіксації ув’язнених, застосовувалися заходи фізичного впливу щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх", - зазначила Денісова.

Наразі звільнено заступника з оперативної роботи Радіона Друмова та завідувача медчастини Олександра Степанова. Порушено питання щодо звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення - начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка.

Сьогодні робота на території СІЗО продовжується – буде проводитись огляд камер, спілкування з ув'язненими на предмет з’ясування обставин бунту, умов тримання та поводження з ними. Крім того, викликано начальника філії ЦОЗ ДКВСУ для організації медичної допомоги та фіксації тілесних ушкоджень ув’язнених осіб, а також буде перевірено медичну документацію.

"Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України сприяє працівникам Офісу Омбудсмана у здійсненні моніторингу дотримання прав ув’язнених та стабілізації ситуації у пенітенціарній установі", - додала вона.

Фото: Денісова / Facebook

Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

Того ж дня, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.