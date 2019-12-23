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Все про:Луганщина (1897) пожежа (1964) смерть (3717) інтернат (26)

 Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Увечері 22 грудня до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

На місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група і групи реагування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

Правоохоронці з'ясували, що займання сталося в одній із палат першого корпусу. Рятувальники боролися з вогнем майже дві години.

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Унаслідок пожежі загинули четверо підопічних інтернату, троє - зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та ст. 367 КК України "Службова недбалість". На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 01

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Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 02
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 03
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 04
Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166806
 
 
 Топ коментарі
 
Згоден- це жесть. Телевізор у коридорі, картини, ялинка прикрашена, вазони, нові меблі, сучасний ремонт, біля кожного вікна кондиціонер. Просто жесть і аділіще.
А тепер подивимось на чисті нужники расєйки та їхні надсучасні психоневрологічні заклади)
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рівень цивілізації визначаєця тим, як люди відправляють нужду та як утримуються інваліди. Україна - дике поле, засрані нужники та оттаке аділіще
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До халяви звикають швидко, як до наркотику.
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рівень цивілізації визначаєця тим, як люди відправляють нужду та як утримуються інваліди. Україна - дике поле, засрані нужники та оттаке аділіще
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Згоден- це жесть. Телевізор у коридорі, картини, ялинка прикрашена, вазони, нові меблі, ******** ремонт, біля кожного вікна кондиціонер. Просто жесть і аділіще.
А тепер подивимось на чисті нужники расєйки та їхні ********** психоневрологічні заклади)
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Да этому "клоуну", что ни покажи, отметив, что это в Украине - всё плохо... Даже вода недостаточно мокрая, и солнце не стой стороны всходит... Я уже в этом давно убедился...
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Дай Боже, шоб Ви були праві! Але, можливо, що під пластиковими панелями (до речі, НЕвогненебезпечними) ховається стара проводка і інші "прємності" 60-річної давнини.
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"Прєкратитє кашмарить бизнес праверками. Инспектора МЧС требуют взяток". Так ЗЕвлада турбується про життя, безпеку і здоровя українців. В один рік на пожежах, воді та ДТП гинуть тисячі людей, а головне діти - майбутнє української нації. Порядок навести легко і недорого - адміністративно організаційними заходами. По 1 перевірка на місяць у навчальних та лікувальних закладах, різних клубах, центрах, кінотеатрах. Але нє, вони хочуть щоб побільше гинуло людей.
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Если ты реально работаешь адвокатом, то согласишься со мной - взятки начинаются не с того, что "берут", а с того, что "дают"... Если-бы не давали, то большинство и не думало-бы, о том, чтобы их требовать... Тут "предложения рождают спрос...", а не наоборот... Однокурснику бывшему один взяточник, знакомясь с делом, сказал: "Первый раз брал - было неудобно... На десятый - если не давали, так чего-то, будто, не хватало...".
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До халяви звикають швидко, як до наркотику.
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Це точно... Тільки що ходив по молоко. Беру, а молочниці телефонує клієнтка - "Занесіть мені молоко, бо мені нема часу до Вас дійти...". Жіночка мені: "Вона живе з зятем, сином, дочкою і двома внуками. Два роки тому занесла їй молоко, бо вона коло паралізованого чоловіка сиділа... Чоловіка давно поховала... А їй все "нема часу..." Так і ношу... "
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Спалили беззахисних людей, звільнили місце під казіно. Аваковщина.
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Відмучилися на цім світі, жаль решту. Треба запровадити примусові аборти, якщо хворий плод, бо скоро не кожен третій буде з розладом головного мозку (як у Європі), а всі 100%.
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Отсутствие пожарной сигнализации,автоматического пожаротушения.Пациент закурил или просто пироман.И Пожарники и Интернат-госучереждения и они могли бы решить всё по правилам.Однако это не сделано.Нужно проводить учения с пациентами,медперсоналом по эвакуации.То же нужно делать кругом ,в школах,общественных местах,магазинах,торговых центрах для персонала.Как и в Одессе,так и в Старобельске нужно привлекать к ответственности пожарников и персонал.В Японии граждан с малолетства учат ,как вести в ЧС.Там цунами,наводнения,землетрусы и пожары регулярны ,как рассветы.В России,в Сибири при наводнении в городе погибло более 30 чел( Тулун).А в Японии ,где один тайфун принёс более 500мм осадков -только2
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