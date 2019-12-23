 Чотири людини загинули під час пожежі в психоневрологічному інтернаті на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

На місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група і групи реагування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганської області.

Правоохоронці з'ясували, що займання сталося в одній із палат першого корпусу. Рятувальники боролися з вогнем майже дві години.

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Унаслідок пожежі загинули четверо підопічних інтернату, троє - зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та ст. 367 КК України "Службова недбалість". На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

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