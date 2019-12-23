 Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавщини, до "тіньової схеми" привласнення надлишків пального були залучені керівники і працівники газопромислової галузі. Незаконний "ланцюг" дій припинили слідчі Головного управління поліції спільно з управлінням стратегічних розслідувань Полтавщини, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Полтавського гарнізону.
На об'єктах філії і в місцях збуту пально-мастильних матеріалів провели низку санкціонованих обшуків.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєнні за попередньою змовою групою осіб) КК України, проводяться слідчі дії.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
просто пришла новая метла, у которой есть свои сваты (среднему звену придется определится с лояльностью, нижнему звену лучше затихариться)...
м а р о д е р о в -
во время войны отдать под суд военного Трибунала и
расстрелять , как в Китае перед футбольным матчем на стадионе -
может быть хищения в Украине прекратятся ?
.За воровство у Граждан Китая 82 миллионов долларов .