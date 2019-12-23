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Все про:Нацполіція (8700) Полтавщина (302) паливо (235)

 Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За попередніми даними слідчого управління поліції області, посадові особи вносили в офіційні документи сфальсифіковані відомості про обсяги пального, використаного службовим транспортом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавщини, до "тіньової схеми" привласнення надлишків пального були залучені керівники і працівники газопромислової галузі. Незаконний "ланцюг" дій припинили слідчі Головного управління поліції спільно з управлінням стратегічних розслідувань Полтавщини, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Полтавського гарнізону.

На об'єктах філії і в місцях збуту пально-мастильних матеріалів провели низку санкціонованих обшуків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник КП і директор фірми перерахували близько 500 тис. бюджетних гривень за невиконані роботи, - поліція Полтавщини

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєнні за попередньою змовою групою осіб) КК України, проводяться слідчі дії.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція 01
Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція 02

Також дивіться: Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального. ФОТО

Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція 03
Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція 04
Чиновники регіональної філії газопромислового управління на Полтавщині привласнювали надлишки пального, - Нацполіція 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166804
 
 
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Про Нашого Великого Зе? Який жах...😁😁😁
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не называй патужного папередника "Наш Великий Зе".
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О, так, "Наш Великий Зе". немічний наступник...😀😀😀
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"Наш Великий Зе" уже никогда не выберут. хотя он так хочет снова а трон.
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Не "покормили" проверяющих, в баньку /с бабами или мужиками/ не сводили, на лапу не дали, да от такой "жадности" любой ревизор озвереет и накопает неоплаченый налог от наследстаа прабабки /благо копать до праха прапедков так глубоко не трубется, там все воровство очевидно, по бумагам разложено стопочккми и подшито в папках/!
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Все там друг про друга все знают: кто и сколько, кто под кем, кто на кого и кто кому сват. У меня там куча знакомых работает - углеводородный шлейф хоть и похудел маленько за последние пару лет(стало больше технологических препятствий и точек замера), но не тянется он только за уборщицами ( в былые времена шустрый ППУ-шник, мог за год себе на бумер накружить)...
просто пришла новая метла, у которой есть свои сваты (среднему звену придется определится с лояльностью, нижнему звену лучше затихариться)...
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молодцы. тырят излишки, а не недостачу.
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А если этих -
м а р о д е р о в -
во время войны отдать под суд военного Трибунала и

расстрелять , как в Китае перед футбольным матчем на стадионе -
может быть хищения в Украине прекратятся ?
.За воровство у Граждан Китая 82 миллионов долларов .

Чиновники регионального филиала газопромышленного управления на Полтавщине присваивали излишки горючего, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4839
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только не понятно, по каким законам у нас дела заводят. законьі такие несовершенньіе, одному следуешь, по другому попадаешь, а по третьему вьіпускают другого, но с такми же пробемами, но со связями.
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нет не все равны, есть "товарище", "равнее" других!
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Схему намалювали якусь убогу. На "надлишках" від технологічного транспорту багато не "набізнесуєш". Накрили стрілочників, які обкрадали мафію.
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