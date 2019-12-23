 Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція. ФОТО

Екіпаж поїхав у район виклику і знайшов чоловіка, який йшов вулицями лише в спідній білизні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.
"Поліцейські підійшли поспілкуватися з ним. Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративні, та що відбувалося далі згадати не може. Правоохоронці встановили особу та з’ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича. Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцеперебування", - йдеться в повідомленні.
У поліції закликають відпочивати відповідально.
Може бути.
Бо всі інші з Дніпра поодписувалися.
И еще я представляю родственников, которые его оттуда забирали. Например, не каждой жене выпадет честь своего мужа в труселях с милиции забирать
Може, хтось з форумних зебілків, нє ?
І куди ж воно брело ?
Та мало б проспатися, нещастя, а потім би вже клапало по клавіатурі ...
Невже в такому віці (не пацан же) людина не знає своєї норми ?
З іншого боку, сто разів кажеться не нализуватися в колективі. Хочеш напитися ? Напийся вдома.
Я думаю про жінку цього "героя".
Мусила б спочатку одлупити і висварити добряче, але ніде не дінеться: тихенько радіє, що більшого горя не сталося і "скарб" знайшли і вернули.
К жене и детям, куда же еще.
Отец, муж и кормилец.
Зате як вправно жінкам кісточки перемивають і вимоги до неба виписують ...
Ну, не мені особисто ...
Але, може, дніпрянкам ...
Зваблював, так би мовити (в тих трусах, які так "гордо" назвали =нижним бельем=)
Шерсть його гріла (в Україні зараз не холодно, то в Канаді він би зразу протверезів ... ), от і бродив ... А раптом би якась жіночка пожаліла ...
Без нижнього.
Тільки не треба нас лякать (с)
Звичайно, що могло б.
Це ж точно застудилося, дурне.
Нудисты, например, голяком ходят для единения с природой (communing with nature).
Но сейчас несколько холодно с природой "единяться", разве не так?
Так что пить нужно меньше, тогда и портки искать не придется, неизвестно где забытые.
Два приятеля выходят под утро из казино, один в трусах, а другой совсем голый. Тот что голый говорит: "Вот за что я тебя, Серёга, уважаю, это за то, что ты всегда можешь вовремя остановиться"...
У студентські роки я транспортував додому вусмерть забуханого товариша. Потім мав головняк - НЕ пустити його приймати ванну, бо він міг в ній елементарно потонути. Погано пам'ятаю як дістався до своєї домівки, стер ноги. А вранці зателефонував товариш і спитав чи не я часом почепив його черевики і шалик. Але щоби голяком - такого не було.
Молодець, візьми конхвету.
Такое могут учудить только зеленые обезьяны!