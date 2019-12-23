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 Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція. ФОТО

Рано-вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що Слобожанським проспектом у Дніпрі ходить напівголий чоловік.

Екіпаж поїхав у район виклику і знайшов чоловіка, який йшов вулицями лише в спідній білизні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

"Поліцейські підійшли поспілкуватися з ним. Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративні, та що відбувалося далі згадати не може. Правоохоронці встановили особу та з’ясувалося, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича. Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцеперебування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство

У поліції закликають відпочивати відповідально.

Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція 01
Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція 02

Дивіться читайте: У КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський: "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - ЗМІ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166801
 
   
 Топ коментарі
 
качественно погулял. главное жив остался
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"Красень".
Може, хтось з форумних зебілків, нє ?

І куди ж воно брело ?
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Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1636

Може бути.
Бо всі інші з Дніпра поодписувалися. Житель Дніпра після корпоративу пішов додому у спідній білизні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1636
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з києва до дніпра пішки, не на велосипеді? Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 446
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качественно погулял. главное жив остался
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Наверное тарифы на коммуналку довели...)))
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охренеть мужик отпраздновал и прославился! Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9419
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страна скоро узнает своего героя)) Днепр город небольшой))
И еще я представляю родственников, которые его оттуда забирали. Например, не каждой жене выпадет честь своего мужа в труселях с милиции забирать Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 8537
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Давайте його умовно назвемо Льонею😋
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Лучше Женей. Только нужно побрить сначала Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 137
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а я милого узнаю ... по трусам, живоитку )))
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аха!! и с галстуком бы смотрелся как по мне совсем как бы, не плохо!! Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1844 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 3885
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не, в шапочке рождественского деда. как раз сезон. )))
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Nickol Nickols Зачем ему тапки? Он сейчас добавит, вспомнит адрес и пойдет дальше танцевать на столе.
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"Красень".
Може, хтось з форумних зебілків, нє ?

І куди ж воно брело ?
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Це був шлях додому, а потім він би почав писати коментарі на Цензорі.
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Не знаю, але кажуть, що п*яниці якось додому додому знаходять, хоч і напиваються до свинячого вереску.
Та мало б проспатися, нещастя, а потім би вже клапало по клавіатурі ...
Невже в такому віці (не пацан же) людина не знає своєї норми ?
З іншого боку, сто разів кажеться не нализуватися в колективі. Хочеш напитися ? Напийся вдома.

Я думаю про жінку цього "героя".
Мусила б спочатку одлупити і висварити добряче, але ніде не дінеться: тихенько радіє, що більшого горя не сталося і "скарб" знайшли і вернули.
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На автопилоте это называется, в любом состоянии, но домой добрел.
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Закортіло стать презедентом, вирішив повправлятися у грі на роялі, але у несамовитому запалі загубив штани.
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Домой брело.
К жене и детям, куда же еще.
Отец, муж и кормилец. Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1971
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Настоящий! Другой бы до утра гулял, а то бы и по второму кругу начал!
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Посмотрел новость и вспомнил молодость ))
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Ну во первых тепло относительно, людей нет, писюн не торчит на воле, мораль не нарушена, домой шёл, по Слобожанскому проспекту---патриот значит, не ссал при ходьбе----менты, вы оборзели!
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то тьі сумских огранников порядка не знаешь: пристали с проверкой к мужику в шлепках на голу ногу, увидели, как из машиньі вьіходил за сигаретами. Если реально такова причина бьіла, как сми написали, то совок совком. Скроее всего бьіл с неуверенной походкой, потому что сми подали как из-за шлепок проверить решили, а сттатью приписали "пьняньій за рулем".
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Будет что вспомнить мужику Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7358 Главное со здоровьем все хорошо Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 5527
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Я, кстати, на лайнере буду праздновать. Главное спасательный жилет надеть Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7011
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абсолютно не аппетитно. Нечего показывать, оденься и не позорься, дурачок.))
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От-от ! А то почитаєш місцевих =аполонів=, одне одного =кращих= ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 414
Зате як вправно жінкам кісточки перемивають і вимоги до неба виписують ...
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От вы тоже юмористки )) Как будто он раздевался чтоб вам понравицца
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Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260

Ну, не мені особисто ...
Але, може, дніпрянкам ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9204
Зваблював, так би мовити (в тих трусах, які так "гордо" назвали =нижним бельем=) Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260
Шерсть його гріла (в Україні зараз не холодно, то в Канаді він би зразу протверезів ... ), от і бродив ... А раптом би якась жіночка пожаліла ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260
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Ну, могло б бути таке, шо був только в вєрхнєм бєльє.
Без нижнього.
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Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 5589

Тільки не треба нас лякать (с)

Звичайно, що могло б.
Це ж точно застудилося, дурне.
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Ну почему же непременно все.
Нудисты, например, голяком ходят для единения с природой (communing with nature).
Но сейчас несколько холодно с природой "единяться", разве не так?
Так что пить нужно меньше, тогда и портки искать не придется, неизвестно где забытые.
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Новый год к нам мчится, к нему уже примчался
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груповуха тільки перед цим треба всім напитися добряче
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с корпоратива слуг народа шел небось, не из кривого рога парень случайно?
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А зачем и на каком основании они его задержали и доставили в отделение? Какой закон он нарушил? Если такие "сердабольные", то подвезли бы до дома!
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На основании того, что его родственники ищут. Или его надо было оставить зимой (пусть и теплой) на улице? К тому же, он может стать легкой мишенью для хулиганов в такое время. Чувака отвезли в тёплый участок и родственникам передали. Что не так-то?
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Или муж внезапно вернулся из командировки.. или жена ))
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Україна - це ми Україна!!! Господи, бережи мене і не дай зійти з розуму. Амінь!
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Господи, бережи мене і не дай вжити зайвого ))
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цензор в якусь помойку превратився - ладно полюція від скуки то фаберже вилизує, то бєлочєк спасає, то совок...
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Нажаль це не від скуки а від відповідного професійного рівня
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Это потому что ментам можно только белочек спасать и и вот таких чучел ловить. Остальное всё схвачено, за всё заплачено и веде своя крыша. Мусорам туда нельзя нос сунуть.
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Ему не на корпоратив, ему в спорт зале ночевать надо, с таким то пузом..
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ктото из свинят праздновал окончание мыролюбного реформизма. соя. кого из ваших взяли?
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Шо соя, зацепило, да?
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свинята ежедневно в стопоре, эти уже закалённые. Они без стопора на цензор не заходят.
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Анекдот немножко не в тему, но и не слишком далеко от неё.

Два приятеля выходят под утро из казино, один в трусах, а другой совсем голый. Тот что голый говорит: "Вот за что я тебя, Серёга, уважаю, это за то, что ты всегда можешь вовремя остановиться"...
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Команда "Трудовые резервы", вечерняя тренировка.
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Ящітаю,Авак должен наградить цих доблєсних паліцейських за опасну работу з ріском для жизні !
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почему-то вспомнился анекдот: в постели лежат двое. Звонок в дверь. Она. - Ой, муж пришел. Он, шасть в окно, а в полете вспомнил, мол, а я же кто?... ЗЫ... да все он прекрасно помнит, просто со шкафа . sure, без проблем не вышел бы.
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Буває...
У студентські роки я транспортував додому вусмерть забуханого товариша. Потім мав головняк - НЕ пустити його приймати ванну, бо він міг в ній елементарно потонути. Погано пам'ятаю як дістався до своєї домівки, стер ноги. А вранці зателефонував товариш і спитав чи не я часом почепив його черевики і шалик. Але щоби голяком - такого не було.
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В слугу народа его,срочно. Цирку уродов как раз не хватает эксгибициониста
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Где-то было хорошее фото: два парня возле лифта, у одного сумочка дамы, а на плече другого собственно дама, попой вперед, на шею предусмотрительно повешено ведерко. В общем, профи!
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Цікаво було б знати в чому і як повернулися додому решта учасників "корпоративу". Бо щось підказує, що оргія там була ще та.....
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Его пытались споить, а он вырывался, вот в трусах одних и остался.
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порохобот недощел в гей клуб 25%
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Надо же? Слово ,,НЕДОЩЕЛ,, пишет неправильно зеленая сопля,а ,,гей клуб,, правильно
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Значить, по суті- ніяких зауважень, лиш орфографію підправив.

Молодець, візьми конхвету.
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воно смішно поки сам не опинися в трусах на центральній площі після корпаоративу . тридцять перше грудня ще попереду
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Емм, а что такого важного что нужно об этом писать? Такие события каждый день по всей стране происходят. ********* новости писать.
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Да, это точно Слуга Урода!!!
Такое могут учудить только зеленые обезьяны!
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какой грамотный порохоскот !Молодец,свой родной русский язык знаешь на отлично!А шеколадный мародер все распинается армия МОВА вира
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...на спор разделся придурок, видать вискарик заработать так хотел нищеброд зеленый)))))))))), на пьяного совсем не похож
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